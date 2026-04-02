日本能源安全的三層戰略結構　從荷姆茲海峽到能源自主

▲日本政府逐漸以更完整的戰略視角思考能源問題，形成一套可被理解為三層結構的能源安全架構。（圖／路透）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

伊朗戰爭所引發的能源市場震盪，使全球再次認識到能源運輸與國家安全之間的密切關係。對日本而言，能源安全不只是經濟政策的一部分，而是維持國家運作的重要戰略議題。日本高度依賴能源進口，當中東衝突升高，能源供應鏈的脆弱性便會立即浮現。日本政府逐漸以更完整的戰略視角思考能源問題，形成一套可被理解為三層結構的能源安全架構。

日本三層戰略結構將成未來能源政策重要基礎 將深刻影響印太地區格局

日本能源安全戰略的第一層是能源來源安全。日本進口石油中約有8成來自中東地區，大量原油必須經由荷姆茲海峽輸往亞洲市場。這條海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。當伊朗與西方國家衝突升高，荷姆茲海峽一旦出現封鎖或軍事衝突，日本能源供應將在短時間內面臨巨大壓力。

日本政府長期透過外交關係與能源合作維持與中東產油國的穩定關係，同時建立規模龐大的石油戰略儲備制度。日本目前國家與民間儲備合計約可支撐200至250天的進口需求，這套制度在國際市場出現供應緊張時提供重要緩衝。

日本能源安全戰略的第二層是能源運輸安全。能源從中東輸往東亞市場，需要穿越印度洋與東南亞海域，最終進入西太平洋。台灣海峽位於東亞海上交通的重要位置，大量能源與貨物經過這條水道。這種地理結構使日本能源供應依賴一條跨越整個印太海域的運輸鏈。

荷姆茲海峽與台灣海峽共同構成能源供給線的兩個重要節點。任何一個節點出現軍事衝突或航道中斷，都可能影響日本能源供應。

日本海上自衛隊在印度洋與周邊海域進行情報蒐集與航道監視，並與美國等盟國進行海上安全合作。這類合作有助於確保海上航道維持開放，也使能源航道安全逐漸成為印太安全合作的重要議題。

日本能源安全戰略的第三層是能源自主能力。過度依賴海外能源使日本在地緣政治危機中承受高度風險。降低對進口能源的依賴成為長期政策目標。福島核事故之後，日本核能政策長期面臨社會爭議。能源安全壓力升高使核能再次被視為穩定電力供應的重要來源。部分核電廠逐步恢復運轉，政府也投入資金發展新一代核能技術、氫能與儲能系統。再生能源與新能源技術也被視為未來能源結構的重要組成部分。透過能源轉型提升能源自主能力，有助於降低外部衝突對國內經濟的影響。

這三層結構構成日本能源安全政策的整體架構。第一層確保能源來源穩定。第二層確保能源運輸航道安全。第三層提升國內能源自主能力。三者相互連結，形成一套跨越外交、安全與產業政策的能源安全體系。

伊朗戰爭所帶來的能源危機，使這套三層戰略結構的重要性更加明顯。能源供應鏈並不是單一環節，而是一條跨越地理與政治空間的完整系統。能源來源、海上航道與國內能源結構之間存在密切連動關係。任何一個環節出現問題，都可能影響整體能源安全。

這種戰略思維對台灣同樣具有啟示。台灣能源結構與日本相似，同樣高度依賴進口能源，也同樣依賴海上航道運輸。當日本逐漸以三層戰略架構思考能源安全，台灣也需要重新檢視能源政策與國家安全之間的關係。能源安全不只是經濟議題，而是國家安全政策的重要部分。

在全球能源與地緣政治環境持續變化的時代，日本能源安全政策的轉型可能影響整個東亞的安全與經濟結構。從荷姆茲海峽到台灣海峽，再到國內能源轉型，日本正在建立一套跨越國際與國內的能源安全體系。這套三層戰略結構將成為未來日本能源政策的重要基礎，也將深刻影響印太地區的能源與安全格局。

▼荷姆茲海峽與台灣海峽共同構成能源供給線的兩個重要節點。任何一個節點出現軍事衝突或航道中斷，都可能影響日本能源供應。（示意圖／路透）

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