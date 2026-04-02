▲中共當局破天荒的對外宣布邀請國民黨主席鄭麗文於清明節後訪問中國大陸，將在江蘇、上海、北京訪問並會見大陸高層，也應該會與中共總書記習近平會晤。（圖／記者林敬旻攝）

●陳淞山／專欄作家

中共當局破天荒的對外宣布邀請國民黨主席鄭麗文於清明節後訪問中國大陸，將在江蘇、上海、北京訪問並會見大陸高層，也應該會與中共總書記習近平會晤，這是國、共領導人10年後首次的會面，尤其是在美、中領導人會談前的一個多月，意義重大且影響深遠。

因為，這不會只是兩岸關係交流發展的重大時刻，而且也是牽動美、中、台政治關係變化的重大轉折關鍵，由中共領導高層主動發牌操作，鄭麗文與國民黨配合演出，縱使國民黨目前在台灣就只是最大在野黨的政治角色，但在立法院藍白合的政治氛圍與攻防下，賴清德總統與民進黨的少數政府即使掌握行政權的優勢條件，恐怕仍難敵國、共合作的政治抗衡效應，包括國內的重大政策、法案以及國際上的可能政治衝擊與變化。

訪中就是超高風險的政治變數 國民黨內早已形成兩派路線歧見

美麗島電子報最新的3月國政民調（3月26日到28日調查）結果顯示，賴清德總統的滿意度、鄭麗文的信任度與柯文哲的信任度均呈現下滑的局面，主要原因大致來自於賴的核能政策爭議、鄭的「鄭習會」主張及柯的貪瀆官司宣判所影響，賴捅了民進黨長期以來的「非核家園」神主牌馬蜂窩，鄭的過度親中路線的「倚中抗美」作法引發黨內重大內訌，柯的17年司法判決結果則造成信任度的崩跌，比2025年9月獲交保時表示信任減少9.2個百分點之多，不信任則增加了12％。

顯然，台灣的三大政黨領導人都各有各的問題爭議而導致上述的民調結果，當然，也與美國與以色列發動攻擊伊朗的戰爭有關，民生經濟上的通膨壓力、股市在3月分因為外資倒貨9千多億元台幣而指數下跌有3600多點及國際政治情勢發展的不確定性等等，都會讓台灣老百姓感到憂心忡忡，在充滿不安焦慮與不確定性的恐懼陰影下，很自然就會把這樣的不良情緒氛圍投射反應在混亂政局下的台灣三大政黨領導人身上，大家的民調數據當然也很難有相對比較好看的表現！

從上述民調其中各議題上的數據就可得到大概的論證，對於國內整體經濟現況評價，正向評價下滑2.5％，負向評價上升有2.8％，賴總統的重啟核二核三來發電，有55.4％認為這是推翻民進黨反核立場，僅有29.2％認為不算推翻，對於鄭麗文「鄭習會」主張對國民黨年底選情認為弊大於利者有56.1％，認為利大於弊者有21.6％，更加顯示出賴清德與鄭麗文的確因為各自的重要政治表態與主張而受到較大的質疑，而能否有翻轉改變的政治局面發生則需要他們在往後的具體行為表現上，呈現新的突破或亮點，才有可能扭轉情勢的發展。

尤其是鄭麗文訪中與鄭習會的政治變數，是否可能達成什麼樣的政治結果呢？在台灣現行法令限制下，國、共兩黨是無法做成兩岸的政經決議協議，鄭麗文黨主席能有多大的政治空間可以不違法而又營造出兩岸和平交流發展的政治突破呢？難道可以讓北京當局正式放棄對台使用武力或不再繼續軍機、艦繞台圍台嗎？還是只能在兩岸經貿交流與開放大陸人士來台觀光問題上作大幅度的鬆綁嗎？又或者真的會談到台灣對美軍購問題而做出某種程度的政治表態呢？

難道雙方共同死抱「九二共識」或「反台獨」的政治宣示，就可以做球給川普總統在台灣議題上與中共當局達成某種程度的政治交易結果嗎？種種可能的問題與變數真的可以翻轉台灣百姓不願意統一也不想兩岸發生戰爭的主流民意思維嗎？否則，鄭習會又如何是鄭麗文口中念茲在茲，可以為年底選情創造國民黨大利多的政治機會呢？

國民黨內部早已形成兩派「親美」或「親中」的重大政治路線歧見與爭議，黨內對鄭麗文的訪中雖樂觀其成其在兩岸交流發展上會有明顯的助益，但對於能否達成化解兩岸政治敵對關係上則抱持著比較悲觀的看法。

因此，大多數國民黨內的政治領袖與戰將，尤其是今年就要選縣市長的候選人，本來就比較傾向不希望看到選戰議題與操作脈動上與兩岸關係問題掛勾，讓民進黨以「抗中保台」的政治操作在選戰上發揮連動效應與效果，如今鄭麗文的訪中與鄭習會又不知會闖下什麼樣的政治禍端及後遺症？這是鄭麗文黨主席的政治豪賭，但同時也是國民黨年底地方選舉上的重大變數與隱憂啊！

總之，鄭麗文的訪中問題與爭議，原本就是超高風險的政治變數，對於年底國民黨的選情或許是禍福難料，也或許是轉危為安的政治轉折點，中共當局為什麼會選擇在這個時刻做出此決策與決斷，誠未可知！

但看到上述美麗島電子報最新的國政民調數據來看，對國民黨年底選情認為是弊大於利者是56.1％，難道中共當局真的有能力扭轉台灣多數民意的政治認知嗎？又或者，他們已經不在意國民黨選戰的輸贏，還是想藉由鄭習會的鋪陳來對付美國川普總統的訪中行，讓美、中政經關係變化多一張牌或籌碼可以操作呢？再看吧！

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年3月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話698人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼鄭麗文的訪中問題與爭議，原本就是超高風險的政治變數，對於年底國民黨的選情或許是禍福難料，也或許是轉危為安的政治轉折點，中共當局為什麼會選擇在這個時刻做出此決策與決斷，誠未可知。（圖／路透）

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