川普發表對伊朗「勝利」宣言！　戰爭成為政治與交易的工具

▲川普就伊朗戰爭發表全國演說。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在最新對全國發表的演說中，美國總統川普全面為對伊朗的軍事行動辯護，強調這是一場「迅速、果斷且壓倒性」的勝利。他指出，美軍透過「午夜鐵鎚行動」重創伊朗核設施，削弱其飛彈與無人機能力，並宣稱伊朗在開戰前已「距離核武只差一步」，因此這場戰爭對全球安全至關重要。

川普在演說中感謝以色列與海灣盟友的支持，並強調美國將持續保障盟友安全，同時重申反對歐巴馬時期的伊朗核協議，認為當初退出協議是正確決定。他也提及過去暗殺蘇萊曼尼的行動，強調美國對伊朗的強硬立場一以貫之。

在戰果上，川普宣稱美國已「幾乎完成所有戰略目標」，包括削弱伊朗支持區域武裝勢力的能力，甚至暗示伊朗政權已實質瓦解。他預告未來兩到三週內將有進一步重大軍事行動，並強調戰爭即將收尾。

同時，他將戰爭與能源問題直接連結，將油價上漲歸因於伊朗，並對全球提出明確訊號：需要能源可以向美國購買，或自行確保海上通道安全。他並呼籲盟友承擔更多責任，顯示美國在區域安全角色上的轉變。

整體而言，這場演說試圖傳達一個清晰訊息：這場戰爭是必要的、結果是成功的、結束是接近的。然而，在伊朗未讓步、戰事仍未降溫、外交未見突破的情況下，這套勝利敘事與現實之間，仍存在明顯落差。

這場演說是川普典型的「自我加冕」時刻 穩住國內遠大於國際戰略意義

先承認一件事：從純粹的軍事結果來看，美國的打擊確實造成了伊朗前所未有的重創。核設施受損、高層領導消失、飛彈能力削弱——這些都是真實發生的事，不是虛構的。但川普演說中最值得細讀的，不是他說了什麼，而是他刻意略過了什麼。

第一，他從未正面回答：為什麼是現在？伊朗這個政權存在了近50年，川普自己的第一任期就已和伊朗高度對峙，為何偏偏選在2026年、美國期中選舉前夕動手？他在演說中把責任推給「過去幾屆政府的不作為」，但這個邏輯漏洞顯而易見——如果伊朗真的是如此迫切的威脅，為什麼在他第一任期的四年內沒有動手？答案，如果考慮美國期中選舉，以及美國跟以色列和沙烏地國家的關係，或許不難理解！

第二，「32天勝利」的說法，在戰略上極度危險。真正的戰略勝利，不是摧毀設施、消滅領導人就算數。伊朗的核技術知識仍然存在於人的腦袋裡，分散在全球各地的海外網絡並未消失，而一個被逼到牆角、政權搖搖欲墜的伊朗，反而是最難預測、最容易出現極端行為的伊朗。歷史告訴我們，「斬首行動」之後往往不是和平，而是更碎片化、更難控制的混亂。利比亞、伊拉克、阿富汗，都是前例。

第三，荷姆茲海峽是否開啟的「川普解法」，聽起來有邏輯，但埋下了未來的地雷。他說伊朗會自己打開海峽，因為伊朗需要石油收入——這個邏輯在正常時期成立，但在一個政權存亡危機的時刻，一個走投無路的領導層，不一定會做出理性的經濟決策。

而他給盟友的「兩個選擇」，要嘛跟美國買油，或者自己動手打開封鎖，等於是在正式宣告：美國要從這個海域的安全維護責任中抽身，你們自己看著辦。這不是「美國優先」，這是「美國卸責」——只是包裝得很漂亮。

第四，最耐人尋味的一句話，是川普說「我從來沒有說要政權轉移，但政權轉移已經算成功，因為領導人全都不在了」。這句話的意思是：我已經成功了，就算結果稍微不同，我不需要為這個差異負責。這是典型的政治話術，成功是自己的功勞，亂了不能怪我。然而，誰來填補伊朗的政治真空？誰來確保接下來的政權不會比現在更激進？沒有答案。

最後，也是最值得台灣警覺的一點——川普這場演說，給全球依賴美國的盟友一個相當直白的警示。當他對全球需要石油的國家說「跟我買，或自己去打通海峽」，這背後的核心邏輯是：美國不再提供無償的安全公共財。沒有永遠的保護傘，只有不斷變動的標價清單。

台灣長期的戰略思維，有很大一部分建立在「美國不會坐視台灣有事」的假設上。但川普今晚的演說告訴我們：這個假設需要被嚴肅重新檢視。若有一天台海情勢緊張，川普時代的美國會不會也端出同樣的邏輯——「你們需要安全？跟我談條件。自己想辦法撐住。」

這不是危言聳聽，這是從他今晚每一句話裡讀出來的戰略文法。台灣必須正視：在交易型現實主義的世界觀裡，沒有義務，只有利益；沒有承諾，只有當下的籌碼。我們的國防自主、經濟韌性、外交多元化，不是選項，是生存的必要條件。

總結來說，川普再一次重新展示川普「贏」學。對他而言，贏不是地區的長治久安，而是美國成本的極小化與經濟利益的極大化，或者，更直白說，有一種贏，叫川普認為贏。

話說回來，雖然上述分析談到這場演說對世界的影響，全球確實都在看，而大家的感受也不同，但還是要提醒大家，川普演說的最大受眾，其實不是伊朗，不是盟友，而是美國國內那些因為油價上漲而憤怒的選民，以及那些需要在期中選舉前看到「勝利」的共和黨人。

穩住國內政情，股市，油價，這才是這場演說的首要目的，國內政治的目的對任何美國總統來說，重要性都遠大於國際戰略意義。坦白說，一個真正在意國際戰略後果的總統，不會在戰場塵埃未定之際就急著登台宣布勝利。

川普說了，還要打2-3週，變數還多，這場戰爭，就算美國決定抽手，恐怕動亂也難以結束。

▼川普演說的最大受眾，其實不是伊朗，不是盟友，而是美國國內那些因為油價上漲而憤怒的選民，以及那些需要在期中選舉前看到「勝利」的共和黨人。（圖／路透）

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