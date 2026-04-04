2027年中共武力犯台？　事出有因、難以預卜！

▲「2027武統」之說，最初來自習近平提出確保2027年實現「建軍百年奮鬥目標」，是其階段性實現國防和軍隊現代化的戰略目標的時程。美軍將其看成是中共攻台的意圖、準備，甚至是時間表。（圖／路透社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

2027年解放軍會不會武力犯台？這是盤旋在許多人心中的陰影。美國國家情報總監辦公室最近公布《2026美國情報社群年度威脅評估》，研判在台海安全上，目前沒有確定的統一時間表。然而，理據並不充分，尚難令人自此高枕無憂。

「2027武統」之說，最初來自習近平提出確保2027年實現「建軍百年奮鬥目標」，是其階段性實現國防和軍隊現代化的戰略目標的時程。美軍將其看成是中共攻台的意圖、準備，甚至是時間表。

2021年時任美軍印太司令戴維森首度警告，中共可能在未來六年內攻台；「武統時間表」自此不脛而走，越傳越盛。

2027會不會成為台灣的「大限之年」？

這個年分像是一道被反覆劃下的刻痕，出現在美國一些官員的警告中，出現在智庫兵棋推演的電腦螢幕上，也出現在台灣街頭巷尾的議論裡。

當我們深究這個問題時，真正令人心驚的並非某個特定的時間節點，而是這十年間台海局勢那種摧枯拉朽的結構性變遷。曾經，戰爭在台海是一個帶有科幻色彩的假設題；如今，它已然演變成一個需要被精確量化、嚴肅防備的現實風險。

在這個言論極端化、情緒動員高過理性思辨的時代，恐慌是最廉價的燃料。台灣人需要一面冷靜的後視鏡與一具清晰的遠目鏡，穿透那些充滿意識形態色彩的煙霧，直視兩岸維持了七十五年的「冷和平」為何正在崩解，以及這種崩解背後的質變後果究竟為何。

冷和平的崩解 從天平兩端到單邊傾斜

長期以來，台海的和平從不建立在兩岸的政治默契或情感連結上，而是一場建立在力量均衡、風險精算與外部制衡基礎上的「冷和平」。這就像是兩名手持利刃的鬥士在狹路相逢，因為彼此都承擔不起受傷的代價，而刻意維持著一種劍拔弩張卻不動手的姿態。

然而，支撐這場平衡的結構條件正在瓦解。解放軍軍力裝備近年突飛猛進，是這場質變中最令人無法直視的因素。這不僅僅是飛彈數量的增加，更是整個聯合作戰體系、資訊化干擾能力以及灰色地帶行動手段的質變。北京對台的軍事選項，已從早期的「威懾姿態」全面轉向「可執行方案」。

這並不代表戰爭已成定局，但它意味著北京動武的軍事不確定性正在持續下修。當一方的行動門檻變得越來越低，而另一方卻仍依賴二十年前的防禦經驗與心理預期時，這種「認知代差」便成了最危險的火藥桶。

風險並非在爆炸那刻才產生，而是在每一次中線被跨越、每一次鄰接區被壓迫的日常中，像水滴石穿般慢慢累積。

▼長期以來，台海的和平從不建立在兩岸的政治默契或情感連結上，而是一場建立在力量均衡、風險精算與外部制衡基礎上的「冷和平」。（圖／路透）

華府的矛盾 強大的盾牌與搖擺的意志

在台海這盤殘局中，美國始終是那個最關鍵、卻也最讓台灣人感到矛盾的角色。美軍在全球範圍內的戰略整合、技術代差與盟友體系，依然是台灣最堅實的外部屏障。但我們同時必須觀察到，這面盾牌背後的操盾者，其政治意願與戰略耐心正經歷著史無前例的磨損。

美國護台的決定，從不是一個自動觸發的防衛機制。它受到國內政治分裂、通膨壓力、全球多線戰區（如烏克蘭、中東）的資源牽制，以及最現實的「成本效益計算」所影響。

華府是否出兵、何時介入、介入到何種程度，本質上是一連串高度政治化的決策結果，而非絕對的道德義務。

台灣最危險的戰略假設，就是將自身安全完全寄託在另一個國家的「意志」之上。當我們把生存的鑰匙交給他國時，我們也就失去了在關鍵時刻左右自己命運的能力。

台灣的內部裂痕 意識形態綁架下的失能

在台灣內部，我們正處於一種極其矛盾的心理狀態。一方面，國軍官兵的守土意志與犧牲精神無庸置疑；但另一方面，整體的國防架構、後勤體系與全民防衛觀念，卻在高度政治化的環境下顯得步履蹣跚。

安全議題在台灣往往被簡化為「抗中」或「親中」的標籤賽，而非專業、殘酷且需要取捨的政策選擇。當戰略討論被意識形態綁架，那些真正需要被回答的問題，例如：我們的能源備載能撐多久？我們的指揮鏈在斷網後如何運作？我們的彈藥儲備是否能應對消耗戰？這些關鍵議題反而被掩蓋在慷慨激昂的政治口號之下。

集體感性的亢奮，往往掩蓋了個體理性的失能，這才是防禦體系中最大的軟肋。

蟒蛇的誘捕 未來可能的戰火第一幕

我們必須洞察現實的趨向，尤其是對岸正在演進中的非傳統作戰—隔離、包圍與封鎖；須知，研判未來的台海衝突，第一幕極可能不是足以震撼世界的登陸作戰，而是如同巨蟒捕食般的「柔性絞殺」。

對北京而言，最理想的劇本是在不觸發全面大戰、不引發國際大規模軍事介入的前提下，逐步剝奪台灣的行動空間。中共目前已透過沒收海峽中線、常態化進入台灣鄰接區，未來可能利用海警法進行海上執法，這是一種切香腸式的權力擴張。

這種灰色地帶的壓迫，考驗的是台灣社會的心理韌性。如果海底電纜被不明原因切斷、能源進口被無限期延宕、金融市場在網路攻擊下陷入混亂，而這一切都沒有伴隨著一顆飛彈的落下。在這種「沒開火的進犯」面前，我們是否具備支撐下去的社會結構？

最重要的是，外援可靠嗎？烏克蘭戰爭與委內瑞拉等國際衝突提供了一個冷酷的示範：國際同情是存在的，但它永遠是有條件且有限度的。在大國博弈的殘酷棋盤上，小國的命運往往取決於其在結構中的位置，而非其訴求的道德正確性。一旦爆發戰爭，外援會來，但它會伴隨著嚴苛的代價與地緣政治的計算。

和平的路徑 共容、共融、共榮

另一個操之在我的問題是：台灣是否正在做出一連串愚行，讓自己選項變得越來越少？我們是否在美中關係斷裂的過程中，因為戰略迷航而逐漸走向死角？

台海雖然處在兵凶戰危邊緣，但和平尚未走到絕路。和平不會自動降臨，它需要勇氣去直面現實，需要智慧去進行政治規避。目前的執政黨與政府若持續採取引戰式的言語激化，將會讓兩岸關係失去最後的緩衝。和平，是需要透過雙方的政治智慧共同追求的。

面對兩岸之間發生戰爭風險的現實，台灣需要「共容、共融、共榮」三部曲，這並非出於天真的烏托邦幻想，而是基於理性分析後確信的台灣避險路徑。唯有降低兩岸之間那種零和對抗的結構誘因，台灣才可能在強權擠壓下，守住自身的尊嚴與生活方式。

拒絕集體失明 守住一線生機

我們必須一同直面那些我們或許不願直視、卻絕對無法迴避的真相。真正的危險，從來不是危機本身，而是當危機已經抵達家門口時，我們仍選擇集體失明。

和平是昂貴的，它需要我們用勇氣刺破幻覺，用現實感去取代口號。唯有看清黑暗的深度，我們才能在那條通往黎明的狹窄道路上，走得更穩、更遠。

2027年以及前後年分，可以是台灣命運崩塌的終點，也可以是台灣浴火重生的起點，這一切取決於我們今日的每一項抉擇，而堅持主體性，沉著篤定迎向未來，是我們的不二法門。

▼和平是昂貴的，它需要我們用勇氣刺破幻覺，用現實感去取代口號。唯有看清黑暗的深度，我們才能在那條通往黎明的狹窄道路上，走得更穩、更遠。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載「美麗島電子報」，自以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。