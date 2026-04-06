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核二、核三延役誰負責？　當舊制度面對新風險

我們想讓你知道…能源政策可以有不同選擇，但制度責任不能模糊。當制度無法清楚界定責任，任何風險的發生，都可能變成無人承擔的結果。

▲核三廠。（圖／台電提供）

▲核三廠。（圖／台電提供）

●林仁斌／中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授

當政府再次將核二、核三延役納入政策選項，一個問題無法迴避：如果風險發生，責任如何界定？比起供電壓力與能源安全，更關鍵的是，這項決策究竟建立在什麼樣的制度基礎之上。

能源政策可以有不同選擇　但制度責任不能模糊

核二、核三作為已運轉數十年的核電廠，本身已面臨設備老化與風險條件改變的現實。若依照現行制度，新建電廠必須經過完整環境影響評估，逐一檢視安全條件；但當同樣具有高度風險的老舊電廠申請再運轉執照時，卻可能不需接受同等強度的審查標準。

這樣的制度安排，等於讓「過去的標準」繼續適用於「當下的風險」。

問題在於，這個選擇是誰做的？主管機關作為能源政策的決策核心，是否已清楚說明核二、核三延役所依據的審查標準？是否交代延役與新建電廠之間的制度差異？又是否公開說明，在設備老化與風險環境改變的情況下，現行法規是否仍足以確保安全？

當外界以「能源安全」作為核電重啟理由時，更需要回答的是：安全標準是否同步提高？還是反而在程序上被放寬？
延役的本質，是風險重新分配。核二、核三若繼續運轉，誰為其安全性背書？是政策判斷，還是既有制度的自動延續？當這些問題未被清楚說明，核電延役就不只是能源選項，而是一項缺乏充分制度檢驗的決策。

更關鍵的是，現行環評與監督機制，是否真的涵蓋延役所帶來的風險變化？還是事實上，延役正落在一個「既非新建、也未完整重審」的灰色地帶？

如果政府認為核二、核三延役有其必要，那麼更應該提出符合當代標準的審查程序，讓社會清楚理解風險如何被評估與承擔，而不是依賴過去制度所留下的空間。

能源政策可以有不同選擇，但制度責任不能模糊。當制度無法清楚界定責任，任何風險的發生，都可能變成無人承擔的結果。

簡單講，當主管機關選擇讓核二、核三在較低標準下延長運轉，它不只是做出能源配置決策，更是在替一種風險承擔方式背書。這樣的背書，應該被清楚說明，也應該能被檢驗與追問。否則，「延役」兩個字，終究只是包裝責任的政策語言，而不是面對風險的制度答案。

▼能源政策可以有不同選擇，但制度責任不能模糊。當制度無法清楚界定責任，任何風險的發生，都可能變成無人承擔的結果。（圖／資料照）

▲▼。（圖／資料照）

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