剖析骨灰罈的金融騙局　該堅守「不聽、不簽、不交錢」三大原則

▲彰化刑大破獲假靈骨塔買賣、投資詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

●李永然、曾春僑／永然聯合法律事務所所長、永然法律基金會顧問



「靈骨塔」是作為集中存放骨灰的殯葬設施，一篇俗稱陰宅，它在台灣受《殯葬管理條例》高度監管。然而，正因為其產品具備極高的法律專業性與業者與購買者間資訊不對稱性，導致這項「生命產業」近年來頻頻被詐團將之包裝成高投報率的詐騙標的。這看似保值、增值的投資，其實背後卻往往隱藏著環環相扣的詐財騙局。

法律契約的文字遊戲

大眾常混淆「靈骨塔」的「使用權」與「所有權」間的差別。目前市面上多數塔位交易僅屬於「使用權」，所以購買的消費者，所拿到的「憑證」並不是政府地政事務所發給的土地建物所有權狀，而是由業者自行印製的書面憑證；本質上更接近「長期租賃」或「會員證」。

這意味著購買者不僅要承擔公司未來倒閉、土地遭徵收等法律風險，還得面對未來管理費調漲或其他附加支出，如法會、維修費用等的支出。許多契約條款甚至載明，若多年未繳管理費，業者有權將購買之消費者親人的骨灰遷往「無主區」。導致這紙憑證內容，往往成為當事人進退兩難的枷鎖。

注意權狀是否偽造的

目前詐騙集團其詐騙最常見的手法之一，便是利用民眾對「權狀」的執著，編織「買塔位當小地主」的謊言。透過印有內政部字樣與偽造地政字號的精美「證書」，混淆識別能力較弱之消費者的視聽，讓購買之消費者誤以為具有「登記」效力。縱使有部分納骨塔商品真有土地所有權，通常也只是極其微小的土地持份，且多屬於難以拆分、無法變現的「共有持份」。

對於前述情形，民眾只要親自到地政事務所申請「土地登記謄本」，便可使這類偽造的土地所有權狀原形畢露，建議民眾購買前最好先查證，或請教專業地政士或律師，切莫輕信銷售業者的口頭保證，其實往往只是一騙局。

誘騙設定抵押 毀滅性損失

多數「靈骨塔」為使用權契約型式，因為只是「債權」，而不是「物權」，也無法到地政事務所辦理「使用權」登記的手續。

然而卻有更惡劣的詐團，抓住民眾想要擁有地政事務所核發所有權狀的心理，宣稱可共同去地政事務所辦理手續以取信購買的消費者，但在資訊不對等與繁瑣文件中，不慎簽下相關「設定」文件，導致現有不動產遭設定為高額借款擔保品，最終不只「陰宅」落空，「陽宅」也不保。

文化與宗教的心理制約

台灣社會對死亡的避諱，成了詐騙者的天然屏障，詐團也可能利用長輩想提前安排好身後事，不給子女添麻煩的心理，這也導致被害人在受騙過程中，往往不敢向子女或親友求證。再加上業者常配合「生基位」改運說法，將詐騙提升為宗教與家族情感層次，強化說服力，這種利用恐懼與不願麻煩晚輩的心理制約（心理特性），讓長輩在沈默中落入陷阱，也讓家屬在事發後難以追討。

多層次剝皮陷阱

「靈骨塔」詐騙在台灣已演變為一套由詐團以精密分工的行動。其初期常以有許多「企業家高價收購」的飢餓行銷誘騙民眾買入，隨後再以管理費、過戶費或加購生前契約等名目持續榨取已購買之民眾的金錢。

後來又繼續演變為針對曾受靈骨塔受害者的二次詐騙剝削，詐團會先取得受害者名單，聲稱有人願收購其手中的爛尾商品，但要求必須先補足相關配套商品，如加購骨灰罐、生前契約、塔位數差額等，利用被害人套牢急於回本的心理，再次進行更多的詐騙。



筆者建議民眾面對多變的靈骨塔詐騙事件，其預防之道，乃在於堅守「不聽、不簽、不交錢」三大原則。

即(1)不聽信任何高價收購的保證，因為塔位二手市場極度萎縮；(2)不簽署任何借貸或抵押契約，確保不動產安全；(3)不先交錢，合法交易的稅費通常是從成交金額中扣除，任何要求先支付「過戶手續費」的要求，幾乎百分之百都是一椿「騙局」，故建議民眾任何投資均須尋求正當管道，且投資前先諮詢專業律師，一旦遭詐騙也應即時止損，尋求專業律師協助才是正確之道，這樣才不會遭受二次受騙。

▼筆者建議民眾面對多變的靈骨塔詐騙事件，其預防之道，乃在於堅守「不聽、不簽、不交錢」三大原則。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

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