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2026最新！90後陸劇女星討論度TOP 10洗牌？　冠軍竟飆破17萬

▲。（圖／網路溫度計提供）

▲網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶您一起盤點近一年（2025/3/27～2026/3/26）「陸劇90後流量小花」網路聲量十大排行榜。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

陸劇女演員世代正加速洗牌？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶您一起盤點近一年（2025/3/27～2026/3/26）「陸劇90後流量小花」網路聲量十大排行榜。過去由90後大花壟斷的頂流位置，正面臨「95後小花」強勢超車，演藝圈競爭已從單純的人氣比拚，轉向「作品力、話題性與個人品牌」的全面進化。究竟在波濤洶湧的流量紅海中，誰能成功突圍並穩坐大眾討論度的C位？

NO.10 王楚然


王楚然以第10名的成績守住席位，過去一年，她不再只是活在精修圖裡的「冷美人」，反倒透過古裝喜劇的破格演出。本次進榜有4成的聲量來自於古裝喜劇《成何體統》熱播，王楚然與丞磊主演的穿越劇成為現象級黑馬，她飾演的「禍國妖妃」庾晚音，外表美豔不可方物，內心卻是個大玩現代梗的「社畜」，劇中那句荒謬又親切的「How are you」台詞迅速走紅；網友驚喜發現：「王楚然演喜劇竟然這麼有靈氣！」「每次how are you 都笑一次」、「還原的很接近動漫，女主跟女二這次扮相都蠻美的」，這次成功的嘗試，徹底洗刷了過去「戀愛腦」的負評。

2026年春節，王楚然扮演「花神」王昭君，儘管登場僅20秒、全無台詞，但憑藉一個風華絕代的回眸，瞬間引爆社群討論，全網閱讀量破2億，媒體紛紛以「春晚最美」等標題大肆報導，讓她的搜尋量在春節期間暴增，漲粉65萬，成功鞏固「95花顏值天花板」的江湖地位。

▼《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

NO.9 沈月

沈月近一年雖未有大型爆款劇帶動聲量飆升，但憑藉影劇客串與綜藝曝光，維持穩定討論度。

2025年播出的古裝劇《淮水竹亭》（原名《狐妖小紅娘竹業篇》），客串飾演「東方秦蘭」，是女主角東方淮竹（劉詩詩 飾）的妹妹，以靈動可愛、帶點鬼靈精怪的形象亮相，角色設定鮮明，與主線情感互動自然，成功吸引觀眾注意。另一方面，綜藝節目《親愛的客棧》再度促成她與《流星花園》搭檔王鶴棣重逢，比如重看2018年的吻戲片段，兩人瞬間崩潰，王鶴棣忍不住說「初代同事，職場發小，我真服了」，引起觀眾共鳴，也延續經典CP的話題討論；節目主打「愛情是日常，生活是煙火」的理念，也展現了沈月的流量邏輯，與其他流量小花不同，她更像是粉絲身邊的「優質好友」，透過成功的自媒體經營與綜藝曝光，她的親和力與鄰家感仍是最大優勢。

▼沈月憑著戲劇《致我們單純的小美好》、陸版《流星花園》打開知名度。（圖／翻攝自微博／沈月）

▲沈月憑著戲劇《致我們單純的小美好》、陸版《流星花園》打開知名度。（圖／翻攝自微博／沈月）

NO.8 虞書欣

2022年憑藉《蒼蘭訣》「小蘭花」一角火遍全網，虞書欣2024年有《永夜星河》等作品鞏固了95後流量小花的地位。2025年對她而言卻是多災多難的一年，中國女星張昊玥在社群平台發布長文，控訴2016年曾遭到虞書欣及其小團體的「軟暴力」霸凌；又傳出其家族企業捲入官商勾結醜聞，虞書欣瞬間掉粉72萬，透過工作室表示一切已交由律師處理，強調絕不姑息造謠者。

連環爆出的負面爭議讓她原先討喜的「甜妹」人設幾乎崩塌，聲量雖高卻夾雜大量的負面輿情，新作品網劇《雙軌》於2025年底上映，網路聲量逾5600筆。

虞書欣的案例反映了當代「流量小花」面臨的嚴苛審視，能否透過作品重拾路人緣，或是在爭議中轉型突圍。

NO.7 李沁

李沁以第7名的成績穩守席位，與陳哲遠主演的古裝劇《一笑隨歌》於2025年10月開播即成為口碑黑馬。飾演的女將軍「付一笑」，以英氣颯爽的紅衣造型與乾淨俐落的打戲獲得高度評價，網友封其為「2025年女將軍魁首」。劇中與陳哲遠打破甜寵套路的「純恨CP」設定（如互咬脖頸、鞭刑拉扯等情節），更在社群平台引發病毒式轉發。

在劇中的「一滴淚」送別戲碼展現了極強的情緒感染力，相關花絮在短影音平台狂傳。即便大結局的改編與原著差異引發部分爭議，但李沁「原音出演」的堅持獲得觀眾一致認可。社群輿論普遍認為，在流量掛帥的時代，李沁紮實的台詞功底是其作品能維持高度市場認可的關鍵，網友討論「李沁演技炸裂」、「讓觀眾智商得到了尊重」、「付家軍們支棱起來」、「每一幀都是視覺饗宴」。

這種具備「英氣」與「破碎感」並存的特質，讓1990年出生的李沁在95後小花強勢洗榜的夾擊下，展現出「大青衣」的扛劇實力。

▼《一笑隨歌》由李沁主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《一笑隨歌》由李沁主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

NO.6 楊紫

2024年榜單排名第三的楊紫，本次跌落第六名，這一年她以「影視＋時尚」雙軌並進。主要帶起聲量的是2026年受邀出席羅馬Valentino 2026秋冬大秀，她大膽挑戰「紅髮造型」，不僅視覺張力十足，與韓國影后高賢廷、泰國人氣女星FreenSarocha的跨國同框。也是《Vogue Hong Kong》開年封面，提升時尚領域能見度，招商表現亦被媒體視為市場號召力指標。

在影視作品，2025年與男主角李現搭檔的《國色芳華》、《錦繡芳活》，分為上下兩部播出，網友表示「把女子成長劇拍的非常好！就是要這種充滿正向能量的劇」、「一定要上下集一起看才舒爽」、「整部戲也很細膩」，帶動長尾討論。2026年有《生命樹》開播帶動聲量攀升，與胡歌對戲的演技表現成為焦點，網友討論「楊紫用紮實的演技，也讓白菊成為這棵大樹詮釋的大樹」、「楊紫和成毅一樣，也是常被黑的一個」、「有深度的電影現在的孩子不一定看得懂，就像侯的悲情城市當初也很多人看不懂」。

NO.5 陳都靈

在陸劇市場中，能從配角逐步累積關注、進而站穩主角位置的演員並不多見，陳都靈便是其中之一。顏值與演技兼具的陳都靈，曾出演過多部熱門戲劇的重要配角，如《蓮花樓》、《一念關山》、《永夜星河》等作品，即便不是擔任女一，她仍能透過細膩自然的表演為角色增色，也因此被不少觀眾形容為「最美綠葉客串女神」。隨著作品累積與演技成熟，陳都靈開始在《大夢歸離》、《雁回時》擔綱女主角，人氣再度水漲船高。

不過，人紅是非多，身處流量風暴中心的她也難免遭遇各種傳聞風波。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次的網路聲量高峰出現在2025年12月4日，因陳都靈捲入「燒臉獻祭」的離奇傳聞，引發網友大量討論，甚至出現關於替身與外貌真實性的揣測，相關話題在網路上不斷延燒，帶動當日討論量攀升至近三千筆。網友表示「人家活得好好的，就一堆傻子被騙子耍得團團轉」、「暈了，到底真的還是假的？」「他明明在小紅書一直都有發文，我真的看不懂為什麼要一直亂說啊」。

▼《雁回時》由陳都靈主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《雁回時》由陳都靈主演。（圖／愛爾達電視提供）

NO.4 迪麗熱巴

在90後的流量小花中，迪麗熱巴堪稱最具話題度的代表人物之一。她憑藉精緻顏值與人氣作品引發關注，不只在網路上創下亮眼聲量，還榮獲金鷹獎雙料視后的殊榮，可說是實力與人氣兼具。

回顧其演藝發展，迪麗熱巴早期因《三生三世十里桃花》迅速打開知名度，劇中白鳳九一角形象鮮明，成功累積大批粉絲。其後，她與楊洋合作的都會愛情劇《你是我的榮耀》再度引爆話題，集均網播量達6,365萬，成近年最具代表性的爆款作品，也進一步鞏固其在陸劇市場的頂流地位。

去年四月，陸短劇《逆騎》涉嫌使用AI換臉技術，將畫面中主角替換為迪麗熱巴的臉孔，引發大批粉絲強烈不滿與反彈，事後劇組緊急刪除爭議片段止血，相關話題在網路上迅速擴散，也進一步帶動迪麗熱巴的討論度。

▼迪麗熱巴主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）

▲迪麗熱巴主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）

NO.3 譚松韻

1990出生的甜美系女星譚松韻，早年因參演《後宮甄嬛傳》中吃貨淳兒一角迅速打開知名度，其自然率真的表演風格，讓她在觀眾心中留下鮮明印象。儘管已年過30，譚松韻在劇中詮釋少女角色依舊毫無違和，無論是天真爛漫或古靈精怪的類型皆能輕鬆駕馭，甚至還被視為觀眾緣極佳的實力派演員。

不過，在《甄嬛傳》播畢後，譚松韻雖持續有作品推出，卻始終缺乏一部具指標性的爆款代表作，人氣一度維持在穩定但未大幅突破的階段。直到《錦衣之下》與《以家人之名》接連播出，不僅收視與討論度雙雙攀升，也讓她的演技與角色魅力獲得更廣泛肯定，並成功迎來事業上的重要轉捩點。

▼古裝奇幻仙俠劇《逍遙》由侯明昊、譚松韻主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝奇幻仙俠劇《逍遙》由侯明昊、譚松韻主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

NO.2 白鹿

榮獲三級演員稱號的白鹿，與肖戰、趙露思等並列「頂流鐵三角」。近年來，她憑藉多部極具影響力的作品累積口碑與人氣，如《長月燼明》、《寧安如夢》、《以愛為營》、《臨江仙》、《白月梵星》等多部夯劇，從古裝大片到現代都會劇無所不包，穩坐一線女星位置；尤其是近期由白鹿主演的古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》，不僅在優酷網播量飆破8.3億，開播不久更迅速登頂Netflix台灣地區日榜，充分顯示高話題度與熱度。

然而，高人氣也伴隨著許多不同的聲音，近日一名網友於Threads點名「看不下去的陸劇女主角」，白鹿被列入名單之一，相關討論也在留言區引發兩派意見交鋒，「YT營銷號每次都給我推播白鹿的影片真的被煩死」、「可是…白鹿的周生如故很好看 ，第一次get到她的演技」、「白鹿我嘗試看過，只看完以愛為營，其他都無法」。

▼《白月梵興》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵興》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

NO.1 趙露思

趙露思在2024年的流量小花中，曾以32,684筆聲量位居第二，今年則以173,638筆聲量勇奪榜首之位，討論度翻漲五倍，人氣不容小覷。素有「男神收割機」之稱的趙露思，出道以來接連與宋威龍、肖戰、丁禹兮、楊洋、吳磊等多位大勢男星合作，她在不同作品中展現強烈的CP感與角色化學反應，進一步放大戲劇的討論度。

在作品表現上，趙露思可說是一個擁有「旺劇」體質的流量女星，其主演作品往往能創造高流量與高討論，像是《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》以及《珠簾玉幕》等代表作皆取得亮眼成績。雖然趙露思曾與經紀公司爆發解約爭議，甚至一度陷入冷凍危機，不過去年憑藉新作《許我耀眼》的熱播爆紅，強勢翻盤局面、再掀事業巔峰。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，趙露思的聲量在2025年9月28日出現明顯高點，討論度自開播初期便快速攀升，熱播期間每日穩定維持千筆以上，直至10月中旬完結當日仍有1,590筆討論。該部作品不只助攻趙露思的人氣聲量，也進一步鞏固其頂流地位，拿下榜單冠軍當之無愧。

▼《許我耀眼》由趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

分析說明
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月27日至2026年3月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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