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「中美大戰」在國民黨內大爆發了　如何平衡就看雙方本事

▲。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲未來黨內在軍購案的攻防顯然也是暗潮洶湧，美方壓力巨大，中共也在用力，國民黨立院黨團如何平衡這場中美大戰，就看雙方本事。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

●陳敏鳳／資深媒體人

台中市長盧秀燕竟然接受親綠媒體的訪問，大談她對軍購預算的看法，她的預算數字是八千億到一兆元，其中包括國民黨黨團一直不接受的無人機部分，並且表示軍購預算不是某一個人說了算。這對一向謹慎小心的盧秀燕非常出人意表。而緊接著，中共方面由宋濤表示習近平歡迎鄭麗文到中訪問，國民黨親中親美路線浮上檯面，中美大戰將在國民黨內決一高下。

黨內攻防暗潮洶湧　美方壓力巨大、中共也在用力

盧秀燕放棄競選黨主席，以及遇到市政問題後，氣勢大大下滑，2028年的名單上被提到的次數減少了，但這趟赴美之行顯然給了盧秀燕很大的底氣。

根據了解，美國對盧的接待規格是比照可能的總統參選人來對待，知情人士表示，這等於是2019年鄭文燦的規格。

2019年鄭文燦的規格是什麼？當時鄭文燦與賴清德被認為是角逐2020年民進黨總統候選人的唯二人選，那是鄭文燦進入位於白宮的國安會，並留下一張「沒想到白宮這麼大」照片，而盧這一趟也進入白宮國安會，甚至與戰爭部的官員會晤，也就是被解讀，盧也被當成總統級的人物被接待。

但盧低調行事，並沒有聲張，忽然接受專訪大談軍購案，且與黨中央意見完全相反，並且強調藍白陣營最反對的無人機項目，據了解，盧在美國時與美國官方對於台灣無人機的生產和品質是頗有共識的，且無人機重鎮就是台中市，如果盧爭取了無人機的預算，對於台中的支持度大有提升作用，接棒的江啟臣選舉也加分，甚至對整體國民黨中部選情都有不錯的作用。

而事隔一週，突然發聲，背後可能也會準備了，黨內包括朱立倫、韓國瑜、柯志恩等都認為軍購不宜再擋，因此本來說不簽授權書，後來也簽了，不付委也付委並送出委員會了。

未來黨內在軍購案的攻防顯然也是暗潮洶湧，美方壓力巨大，中共也在用力，國民黨立院黨團如何平衡這場中美大戰，就看雙方本事。

美方不惜大力拉攏黨內大咖，中共也不是吃素的，就在此時此刻大家認為鄭習會已經胎死腹中時，由宋濤以中央台辦的身份宣布習近平歡迎鄭麗文來中訪問，宋濤提到習近平的名義，代表鄭習會的成行機會很大，除非過程有任何意外，否則不見面等於打臉鄭麗文，也挫敗國民黨內的親中路線者。

鄭習會宣布之後，趙少康也好、蔣萬安也好，都提醒要平等互惠，也意味著鄭習會是一場有風險的會面，萬一鄭麗文有什麼失格舉措，回到台灣可能黨主席的權威都要不保。不過，依照中共的習慣，既然要拉攏鄭麗文應該會有適當的措施，讓鄭回到台灣有所交待。

習近平和川普會面預定在5月中旬左右，在前一個月先會面鄭麗文，顯然有意在台灣軍購案或者親中親美路線上，先占領先機，尤其在目前國際局勢下，中國在伊朗問題上吃了委屈，油源和經濟都有衝擊，此刻見鄭麗文，也算彼此互送溫暖，一中問題是迴避不了的，川普講不出來的，鄭麗文一定說的出來，屆時台灣問題就退為一國事務。

事實上，親中親美路線已經大大影響了2026年的選舉，美麗島多次民調都顯示，很多本來居優勢的地區都出現弱勢，但在國民黨若干立委以及諸侯刻意跟鄭麗文切割之後，有些地區有比較好的消息傳出。

據了解，高雄市長國民黨的提名人柯志恩多次與鄭麗文切割，其選情有上揚的趨勢，賴政府和高雄市正在為此謀求對策。

而台北市方面，鄭麗君已經拒絕了，如果真的找到沈伯洋出來參選，其在台北市的仇恨值高，根本無法牽制蔣萬安，甚至波及全國選情。據了解，賴方面已經另覓人選，該人選也首肯，如果沒有意外，近日可能就會對外公布。

▼事實上，親中親美路線已經大大影響了2026年的選舉，美麗島多次民調都顯示，很多本來居優勢的地區都出現弱勢，但在國民黨若干立委以及諸侯刻意跟鄭麗文切割之後，有些地區有比較好的消息傳出。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼。（圖／記者賴文萱攝）

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陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

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