從全球戰火的煙硝　看台海和平的實踐

▲「鄭習會」4月7日登場，國民黨主席鄭麗文召開記者會說明。（圖／記者鄭佩玟攝）

●田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長

隨著國民黨主席鄭麗文于七日啟程訪問大陸並預計舉行「鄭習會」，兩岸關係再度成為國際與台灣社會矚目的焦點。學者鈕則勳指出，這場「和平之旅」若能有效運作，將是以「和平牌」破解「抗中牌」的關鍵轉機。然而，在政黨博弈的表象之下，我們更應從近期烏克蘭、加薩走廊、乃至中東美以伊衝突的隆隆砲火中，汲取血淚教訓，並正視台灣年輕世代對於「安全生活環境」的極度渴望。

▲美國總統川普上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

戰火的鏡像：從烏克蘭到中東的殘酷啟示

回望過去數年，世界並不平靜。俄烏戰爭進入長期消耗戰，無數青年在戰壕中失去生命，國家基礎設施化為廢墟；以巴戰爭則展現了現代城市戰的慘絕人寰，仇恨在斷垣殘壁中交織，難以消弭。而近期美、以與伊朗之間的地緣博弈，更將「區域衝突升級為全面戰爭」的恐懼推向顛峰。

這些衝突給台灣最深刻的啟示在於：戰爭一旦爆發，便沒有真正的贏家，只有受苦程度的深淺。 那些曾經在國際政治論壇上被輕易帶過的「戰略代價」，對當地百姓而言，卻是生離死別與家園破碎。尤其對台灣而言，我們雖然位處民主防線的前哨，但絕不應成為強權博弈下的砲灰或實驗場。

拒絕參戰引誘：年輕世代的清醒與渴望

長期以來，部分政治論述傾向於將「愛國」與「準備作戰」劃上等號，甚至試圖以激情口號引誘年輕人接受「戰火不可避免論」。然而，當前台灣年輕世代展現出了更為務實且多元的思維角度。

從國際視角來看，台灣青年民意其實與許多民主社會相似。多數民主國家的年輕世代普遍傾向反對戰爭，但同時也支持維護國家安全與民主制度。這種價值觀在台灣表現得尤為明顯：青年既希望維持自由民主的生活方式，也希望兩岸之間能避免衝突升高。

這群在數位時代成長的年輕人，渴望的是在半導體產業、文化創意、乃至全球化競爭中揮灑才華，而非在坦克與飛彈的威脅下虛度青春。他們拒絕被虛妄的意识形態裹挾，對於「被動捲入戰爭」有著天然的排斥感。這種「拒絕面對參戰引誘」的心理，並非怯戰，而是一種對生命價值的尊重，以及對和平現狀的高度珍惜。他們看見了烏克蘭青年的流亡，看見了中東孩童的淚水，因此更加堅信：維護和平，才是最高級別的國防。

▲特拉維夫（Tel Aviv）都會區的馬路直接遭集束炸彈擊中。（圖／翻攝自X）



和平不是妥協，而是最高智慧的博弈

此次「鄭習會」之所以引發討論，核心在於它提供了一種「對話取代對抗」的可能性。鈕則勳教授提到的「和平牌」，不應僅被視為選戰策略，而應被視為台灣生存的必備工具。

過去幾年，綠營的「抗中牌」在特定政治氣氛下獲得紅利，卻也讓兩岸溝通機制幾乎斷絕，導致誤判風險劇增。當美以伊衝突展現出「代理人戰爭」的複雜性時，台灣更應驚覺：如果兩岸缺乏直接溝通管道，台灣極易在國際局勢動盪時，淪為他人籌碼。

鄭麗文此次出訪，若能如其所言「帶回對台有利資源」並「維持主體立場」，這將是向國際與對岸發出明確信號：台灣社會存在著一股堅強的和平民意。這種民意不分藍綠，而是基於對戰爭殘酷的恐懼與對繁榮生活的嚮往。

為下一代守住和平的底線

台海和平的重要性，已不僅是兩岸之間的事，更是全球經濟穩定的基石。然而，對台灣內部而言，和平更是保證年輕人能有「安全生活環境」的唯一承諾。

我們必須意識到，和平並非從天而降，更不能寄託於強權的垂憐。真正的和平，來自於理性且務實的對話，來自於在矛盾中尋求公約數的勇氣，更來自於全民對於「拒絕戰火進入家園」的集體共識。

藉由觀察全球戰亂的教訓，台灣應當走出一條屬於自己的「和平之路」。這條路不需要激情的挑釁，也不需要卑微的屈服，而需要如同鄭麗文此行所嘗試的——以交流化解敵意，以和平作為最有力的防衛。讓台灣的年輕人能在安穩的環境下規劃未來，這才是政治領導者最神聖的責任。

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