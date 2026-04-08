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能源波動之外　一場關於風險認知與解方想像的競逐

我們想讓你知道…與其在「會不會缺」的問題上過度擔心，更值得關注的是：我們是否擁有足夠多元且具韌性的供應體系。政府的責任，在於維持資訊透明、建立必要儲備並持續分散風險；而民眾能做的，是在面對各種訊息時保有判斷空間，不因單一敘事而產生過度反應。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲近期關於「搶塑潮」與可能出現的「缺藥潮」討論，引發不少民眾對能源與物資供應的關注。（圖／達志影像／美聯社）

●張亞柔／自由業

近期關於「搶塑潮」與可能出現的「缺藥潮」討論，引發不少民眾對能源與物資供應的關注。在這樣的氛圍下，中共在公開發言中不僅質疑台灣政府的應對能力，更進一步提出「統一後可全面保障供應」的說法。對民眾而言，真正值得思考的，不只是表面上的供應問題，而是這類說法背後，正試圖重塑我們對「風險從何而來、解方應依賴誰」的基本認知。

與其在「會不會缺」的問題過度擔心　更值得關注是否擁有足夠具韌性的供應體系

首先，我們必須區分「市場波動」與「系統性危機」。能源與原料價格受國際情勢影響，本來就會起伏，這在全球各國都是常態。將這類波動直接描述為即將全面失控，甚至預設會出現更廣泛的民生短缺，容易讓人產生過度焦慮。對民眾來說，當訊息缺乏具體數據與事實支撐時，更需要謹慎判讀，而不是讓預期恐慌先於現實發生。

其次，是對資訊信任的影響。當官方表示供應穩定時，質疑本身在民主社會並不罕見，但如果所有穩定訊號都被一概解讀為「掩蓋問題」，最終被削弱的，將是整體社會的判斷能力。當資訊環境逐漸走向「無論說什麼都不可信」，即使供應體系仍然正常運作，也可能因為預期恐慌而出現囤積與市場失序。這類論述的關鍵，不在於證明現況，而在於讓「不信任」成為預設立場。

更需要警惕的是，這類說法往往將短期的經濟問題，轉化為長期的政治選擇。從「原料可能波動」，一路推論到「只有特定制度安排才能解決問題」，中間其實跨越了巨大的邏輯落差。供應鏈問題本來就存在多元解法，包括市場調節、政府儲備、國際合作與風險分散，但當這些選項被刻意淡化，並將單一解方不斷強化時，問題本身就已經被重新定義。這類論述的真正目的，不在於解決短缺，而在於建立一種固定認知：當風險出現時，唯一可靠的答案來自特定體系。

當然，大型經濟體在產業鏈上的確具有規模優勢，但問題在於，當供應來源過度集中，是否同時也在累積新的風險？對消費者而言，穩定供應固然重要，但同樣重要的，是選擇的多樣性與可替代性。一旦關鍵資源被單一來源掌握，其影響就不再只是價格或供應問題，而可能延伸到更廣泛的決策空間。

與其在「會不會缺」的問題上過度擔心，更值得關注的是：我們是否擁有足夠多元且具韌性的供應體系。政府的責任，在於維持資訊透明、建立必要儲備並持續分散風險；而民眾能做的，是在面對各種訊息時保有判斷空間，不因單一敘事而產生過度反應。

這類事件也提醒我們，資訊不只是對現況的描述，更可能是對未來選擇的引導。當某些說法不斷強調「不安」並同時提供「唯一解方」，我們更需要回到一個基本問題：這些訊息，是在幫助我們理解現實，還是在逐步限縮我們的選擇？當今需要警惕的，不只是短缺本身，而是當短缺被用來引導依賴時，我們是否仍握有選擇的主導權？

▼政府的責任，在於維持資訊透明、建立必要儲備並持續分散風險；而民眾能做的，是在面對各種訊息時保有判斷空間，不因單一敘事而產生過度反應。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字: 張亞柔 雲論 塑膠袋 石油 供應 政府

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