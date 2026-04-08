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兩岸關係險阻多　拆橋不如鋪路！

我們想讓你知道…面對險阻重重的兩岸關係，究竟應該拆橋築牆，還是修橋鋪路？這不僅是一個政策選擇，更是關乎台灣安全與未來發展的關鍵抉擇。

▲。(圖／記者鄭佩玟攝）

▲鄭麗文選擇訪問大陸，無疑是一種逆勢而行的政治行動。她所傳遞的核心訊息，是試圖重啟中斷已久的溝通管道，為高度緊繃的兩岸關係尋找降溫契機。(圖／記者鄭佩玟攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

在當前國際局勢劇烈變動、台海情勢持續升溫的背景下，兩岸關係正處於一個高度敏感且充滿不確定性的歷史節點。鄭麗文應習近平之邀，於7日啟程訪問中國大陸，並可能舉行「鄭習會」，無疑成為近期最受關注的政治事件之一。

這場互動，不僅牽動兩岸關係的未來走向，也映照出台灣內部對「交流」與「對抗」兩條路線的根本分歧。

面對險阻重重的兩岸關係，究竟應該拆橋築牆，還是修橋鋪路？這不僅是一個政策選擇，更是關乎台灣安全與未來發展的關鍵抉擇。

從對抗升溫到對話重啟

回顧近年兩岸關係，自蔡英文與賴清德執政以來，兩岸官方溝通機制幾近停擺，政治互信快速流失。與此同時，軍事對峙日益常態化，台海被國際媒體形容為全球最危險的潛在衝突熱點之一。

值得注意的是，民意並非單向支持對抗。多項調查顯示，多數台灣民眾仍傾向維持現狀，並支持恢復兩岸對話與交流。這種「安全焦慮」與「和平期待」並存的心理，正是當前台灣社會最真實的寫照。

在此情勢下，鄭麗文選擇訪問大陸，無疑是一種逆勢而行的政治行動。她所傳遞的核心訊息，是試圖重啟中斷已久的溝通管道，為高度緊繃的兩岸關係尋找降溫契機。

「鄭習會」在大國博弈中開闢空間

當前兩岸問題，早已不再是單純的區域議題，而是深度嵌入美中戰略競爭之中。尤其在川普總統可能訪問北京之前，「鄭習會」的提前登場，更被賦予高度戰略象徵。

對北京而言，邀請鄭麗文，既是釋出善意，也是在觀察台灣內部政治力量的變化；對台灣而言，則提供了一個在大國夾縫中尋求戰略彈性的機會。

歷史經驗顯示，單一依賴外部安全承諾，並不足以確保長期穩定。無論是俄烏戰爭，或中東衝突，都一再證明，大國的承諾往往服從於自身利益，而非盟友期待。在此背景下，透過對話降低誤判、建立最低限度的互信，反而成為更具現實意義的安全策略。

因此，「鄭習會」的價值，不在於短期成果，而在於是否能重建一條可持續運作的溝通管道，為未來危機管理提供制度性基礎。

對抗路線累積風險

與此同時，民進黨政府對於此類交流多持保留甚至批判態度。其主要論述，在於擔憂對話可能削弱台灣主體性，或被解讀為對北京讓步。問題在於，當對話機制完全中斷，風險並不會消失，反而可能進一步累積。

首先，缺乏溝通容易導致誤判。在軍事互動頻繁的情況下，任何訊號誤讀，都可能引發危機升級。

其次，過度依賴外部力量，將使台灣在戰略上失去主動性。一旦國際局勢變化，台灣可能被迫承受超出預期的風險。

而且，長期的對抗敘事，也會加劇內部撕裂，使兩岸議題從政策討論，轉化為情緒動員與標籤對立。

換言之，「拆橋」或許在短期內能鞏固政治立場，但長期而言，卻可能削弱台灣的安全韌性與戰略迴旋空間。

鄭麗文此行的四重考驗

鋪路從來不是一件容易的事。鄭麗文此行，面臨至少四重挑戰：

其一，是如何在對話的同時，避免引發美方疑慮。在美中競爭格局下，任何台灣與北京的互動，都可能被放大解讀。

其二，是如何讓台灣社會「有感」。若僅停留於象徵性成果，難以回應民眾對安全的深層焦慮。

其三，是如何抵禦政治標籤攻擊。在高度對立的輿論環境中，「親中」、「賣台」等指控，隨時可能被操作。

其四，是如何轉化為內部政治資產，而非選舉負擔。若無法具體回應民生與安全問題，基層恐難承受壓力。

這些挑戰意味著「鋪路」不只是理念問題，更是高度複雜的政治工程。

以對話取代對抗

回顧兩岸互動史，最具代表性的案例之一，莫過於2015年馬習會。當時由馬英九與習近平會面，成功建立高層直接溝通機制，並在一定程度上穩定了台海局勢。

這一經驗說明，即使在分歧難解的情況下，對話仍能發揮「風險管理」的功能。它未必能立即解決問題，但可以防止情勢惡化。

鄭麗文此次訪問，某種程度上延續了這一思路。在官方管道受阻的情況下，政黨交流成為替代性平台，為兩岸關係保留一線轉圜空間。

從人民出發　交流才是和平的根基

兩岸關係的長期穩定，終究不能只依賴政治菁英的對話，更需要建立在人民交流的基礎之上。過去數十年來，兩岸經貿、文化與人員往來，已形成深厚連結。台商、學生、觀光客與家庭網絡，共同構成一張跨越海峽的社會網絡。

若能逐步恢復這些交流，包括觀光、教育、產業合作等，將有助於降低敵意、累積互信，進而為政治對話創造更有利的條件。換言之，「鋪路」不僅是政治行動，更是社會工程。

在風險與希望之間　做出選擇

當前的台灣，正站在歷史的十字路口。一條路，是持續強化對抗，將安全完全寄託於外部力量；另一條路，則是在維持防衛能力的同時，積極尋求對話與緩和。

鄭麗文此行，無論最終成果如何，至少為後者提供了一種可能性。她所嘗試的，不只是一次政治訪問，而是一種政策方向的探索：在對抗與屈服之外，是否存在第三條路—以對話降低風險，以交流累積和平。

相對而言，若一味否定交流、關閉對話、強化敵意，無異於主動拆除僅存的橋樑，讓兩岸關係滑向更不可預測的深水區。

兩岸關係本就險阻重重，但正因如此，更需要耐心鋪路，而非急於拆橋。

和平從來不會自動降臨，它需要選擇，也需要行動。在動盪的時代裡，鋪路者或許孤獨，卻往往比拆橋者更接近歷史的正確方向。

▼國民黨主席鄭麗文（右）、中共中央台辦主任宋濤（左）前往南京高鐵上面對面交談。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨主席鄭麗文（右）、中共中央台辦主任宋濤（左）前往南京高鐵上面對面交談。（圖／國民黨提供）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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