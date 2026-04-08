從金融中立走向武力護航戰略轉向　阿聯大公國推動保護荷姆茲海峽意義

▲美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗以飛彈與無人機進行報復，攻擊波及阿拉伯聯合大公國境內機場與觀光設施，這種衝擊使政策方向出現明顯變化。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

阿拉伯聯合大公國位於荷姆茲海峽對岸，長期以金融與貿易樞紐自居，在中東地緣政治中維持相對靈活的外交策略。近期局勢變化顯示，當安全威脅直接進入國境內部，原本建立在經濟利益上的中立政策迅速出現轉折。美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗以飛彈與無人機進行報復，攻擊波及阿拉伯聯合大公國境內機場與觀光設施，這種衝擊使政策方向出現明顯變化。

當戰爭風險逼近 中立策略必須面對現實壓力考驗

阿拉伯聯合大公國過去採取商業導向的外交模式，杜拜與阿布達比發展成為全球重要金融中心，吸引國際資金進出。伊朗長期受到制裁，部分資金透過區域金融體系流動，阿拉伯聯合大公國在相當長一段時間內維持相對寬鬆的金融環境，以確保市場活力與資本流動。當區域安全情勢惡化，金融穩定與國家安全之間的平衡逐漸傾向後者。

伊朗攻擊行動發生後，國內基礎設施受損，投資信心與國際形象同時受到衝擊。阿拉伯聯合大公國開始推動更積極的安全政策，不只強化與美國及區域盟友的合作，也在國際場域中提出更具體的行動構想。

阿拉伯聯合大公國正積極遊說聯合國安理會通過決議，授權使用武力打通荷姆茲海峽，並呼籲美國、歐洲與亞洲主要國家組成聯合行動機制，以確保全球能源運輸通道的暢通。這項主張代表政策思維已從防禦轉向主動塑造區域安全秩序。

在相關構想中，阿拉伯聯合大公國也準備提供實質軍事貢獻，包括掃雷行動、海上護航與後勤支援，甚至提出由美國控制關鍵戰略島嶼的建議，以降低海峽封鎖風險。

這些行動顯示阿拉伯聯合大公國已不再只是被動承受衝突影響，而是逐步成為推動航行自由與區域安全的參與者。官方對外仍以自衛與防禦為主要論述，實際政策走向已顯示更積極的戰略定位。

外交與金融政策同步出現調整。阿拉伯聯合大公國關閉駐德黑蘭使館並撤回外交人員，雙邊關係降至低點。金融監管體系也加強對相關資金流動的管制，限制與伊朗相關的交易活動，這些措施代表國家正式進入陣營政治架構。

這樣的轉向符合中立國家在高強度衝突中的典型路徑。當安全壓力超越經濟利益，政策優先順序會迅速調整。當威脅升高，中小型國家往往需要依附更強大的安全體系，以確保國家存續與社會穩定。

阿拉伯聯合大公國加強與美國、以色列及沙烏地阿拉伯的合作，顯示區域安全架構正在重新組合。中東內部也出現策略差異，部分國家仍傾向透過外交方式降低衝突強度，另一部分則轉向更積極的安全參與。

荷姆茲海峽作為全球能源運輸關鍵通道，一旦航運受到干擾，將對阿拉伯聯合大公國經濟造成直接衝擊。維持海上通道暢通已成為國家核心利益之一，這也促使政策從被動防禦轉為主動參與。從倡議聯合國授權軍事行動，到準備實際投入護航與掃雷任務，阿拉伯聯合大公國的角色已經從金融中心轉變為區域安全架構中的重要節點。

這個案例提供重要啟示。國際局勢越緊張，中立空間越難維持。當安全威脅直接出現，政策選擇往往必須在短時間內做出轉向。阿拉伯聯合大公國的經驗顯示，經濟利益與外交平衡在高度衝突環境中難以單獨支撐國家安全，最終仍需依賴明確的安全架構與盟友關係。

荷姆茲海峽的局勢變化正在重塑中東權力結構，也為依賴能源進口的經濟體帶來連鎖影響。阿拉伯聯合大公國的政策轉向說明一個關鍵現實，當戰爭風險逼近，國際政治仍然由安全與權力結構主導，中立策略必須面對現實壓力的考驗。

▼荷姆茲海峽的局勢變化正在重塑中東權力結構，也為依賴能源進口的經濟體帶來連鎖影響。（圖／達志影像／美聯社）

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