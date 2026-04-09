鄭麗文的「和平之旅」　任重道遠

▲鄭麗文的意願不會僅止於藉和中共領導人的會面，來創造個人的歷史定位。對鄭而言，「鄭習會」最大的邊際效益是取得她在兩岸關係的發言權，樹立她在國民黨的領導地位，進而促使「藍白合」走向執政之路。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

中國國民黨主席鄭麗文於本月7日啟程前往中國大陸，壓軸是她和中共領導人習近平擬議舉行的「鄭習會」。雖然外界對鄭麗文訪問大陸的看法，眾說紛紜、莫衷一是；但一般認為，鄭此行對她本人、對國民黨、對台灣，乃至於對兩岸關係的發展，都會產生重大影響。

和平不是免費的午餐 兩岸和平不可能因一場「鄭習會」開花結果

根據中共中央台辦主任宋濤的說法，鄭麗文「就任以來多次表達希望訪問大陸的意願」，因此「鄭習會」的順利成局，國民黨應是採取主動的一方；對岸則是順水推舟，全力促其實現。

鄭麗文的意願不會僅止於藉和中共領導人的會面，來創造個人的歷史定位。對鄭而言，「鄭習會」最大的邊際效益是取得她在兩岸關係的發言權，樹立她在國民黨的領導地位，進而促使「藍白合」走向執政之路。

鄭麗文在上月30日召開的中外記者會上表示，她要「向台灣人民也向全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危。可以憑著自己的智慧跟努力，共同走出和平的康莊大道。」因此，「避戰趨和」將是鄭在國共兩黨恢復中斷10年的高層對話管道後，擔負的重責大任。

不可否認，在民進黨長期執政下，台灣已成為外媒筆下「地球最危險的地方」。所謂「戴維森窗口」（Davidson window）一說，更使人感受中共2027年攻台的危險迫在眉睫。雖然美國國家情報總監辦公室（ODNI）的報告，否定了這個說法，但賴清德總統已將對岸定位為「境外敵對勢力」，在賴政府「備戰」的思維下，兩岸沒有「化干戈為玉帛」的可能。

鄭麗文在接受《經濟學人》專訪時表示，未來幾年台灣選舉決定大局的關鍵是兩岸關係，並且相信這才是真正左右大眾投票意向的因素。

《經濟學人》認為鄭的論述符合台灣民眾的兩大擔憂：一是擔心民進黨若2028年再次贏得執政權，北京可能會放棄「和平統一」，而鄭麗文研判屆時北京解決「台灣問題」的唯一途徑，就是「各方都不願看到的手段」；二是擔心華府對台灣的支持已經動搖，鄭麗文提及川普要求台灣把國防開支提高到GDP的10％、半導體產業4成移往美國，「這讓許多台灣人感覺美國要拋棄台灣了」。

和平也是中共邀訪鄭麗文的一個重要訴求。面對大陸社會甚囂塵上的「武統論」，習近平要藉「鄭習會」重申中共中央對兩岸「和平發展」和兩岸「和平統一」的政治主張。

因為第一，維持台海情勢穩定，能為今年中共實現「穩增長、穩就業、穩預期」的政策目標，營造有利的外部環境；第二，中共也要運用「鄭習會」所創造的兩岸和平氛圍，讓外界質疑美國對台軍售的「合理性」。

和平不是免費的午餐，兩岸和平不可能因一場「鄭習會」就開花結果；何況，在國際政治舞台上，「元首外交」的形式意義大於實質意義，要想落實雙方會面形成的共識，除了有賴各自工作團隊的努力外，還需要建立相關的配套措施。從這個角度看，我認為「鄭習會」只是提供雙方求同存異、各自表達既定立場的舞台，故預期不會有驚人之語出現。

鄭麗文任重道遠 要實現政治理想將經歷下列問題考驗

第一，在許多傳統國民黨人眼裡，鄭麗文的政治背景和行事風格，皆被視為一名「非典型」的國民黨政治領袖。例如，前國民黨副主席連勝文在鄭啟程赴陸之前，即以其父連戰當年前往大陸進行破冰之旅的經驗，間接提醒她「在過程中所展現的謹言慎行、凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沉著。」連勝文的「言外之意」，發人省思。

第二，如何凝聚黨內和在野黨派之間，就重大公共政策議題建立共識，是鄭麗文的當務之急。例如，雖然反對「台獨」和九二共識是國共兩黨對話的政治基礎，但國民黨內部有些人卻避之唯恐不及；同時，外界認為國民黨內仍存在「親美」或「親中」的路線之爭，而鄭麗文則被歸屬於「親中派」。

第三，國共都理解美國是影響兩岸關係發展，一個不容忽視的外力因素。鄭麗文強調「美中並重」，並預定今年六月訪問美國。但國民黨和美國缺乏足夠互信，受到不實訊息的影響，美方普遍認為在野黨不支持軍購與反對增加國防預算。因此，鄭想在「和陸」和「親美」之間找到平衡點，恐怕是「知易行難」。

已故著名美國兩岸問題專家唐耐心（Nancy Tucker）在其專書中寫說，台美之間本就缺乏互信，即使當初美國歡迎馬英九當選，信賴還是一個重要議題。唐耐心認為，華府有些人擔心馬「有心或出於無意，會出賣台灣。」

對於兩岸對話，美國官方立場是「鼓勵透過建設性的對話，以和平方式處理兩岸議題。」日前訪台的美國參議員，對鄭麗文赴北京展開「鄭習會」，表示樂見對話，但也呼籲中共不應只與單一政黨接觸，應與台灣所有政黨及領袖對話。目前民共沒有對話管道，美國不免用「異樣的」眼光注視鄭麗文的大陸之行。

去年9月《聯合報》發布的「兩岸關係年度大調查」顯示，針對台美中三角關係，近三年調查都有66％民眾認為，台灣應該維持等距，即不傾向美國或大陸任何一方。另外，這份民調也顯示，相較於政治、經貿等其他領域，兩岸的社會關係得到最好的評價，代表台灣社會對於兩岸交流持有正面看法。

交流才能增加互信，對話才能避免誤判。國民黨現居在野地位，應該扮演「忠誠的反對黨」角色。換言之，只要對人民有利，對國家有利，國民黨就應排除萬難，擇善固執，全力以赴。

▼只要對人民有利，對國家有利，國民黨就應排除萬難，擇善固執，全力以赴。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

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