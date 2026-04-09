當善意與報酬交會　山難搜救、感謝金與法律界線的模糊地帶





▲近期知名登山網紅「跑山獸」在台中谷關協助搜尋山友遺體並拍攝紀錄片，原本被視為義舉，卻因涉及「是否收取感謝金」而引發輿論爭議。（圖／Beast Runners 跑山獸）

●陳擷安／科技集團法務

近年登山風氣興盛，山林不再只是少數人的挑戰場，而成為許多人追求自我與自由的場域。然而，伴隨而來的山難事件也逐年增加，從搜救資源的配置到責任歸屬，逐漸成為公共議題。

不僅是「跑山獸」的爭議 更是「公益、專業與商業」三者交錯的縮影

近期知名登山網紅「跑山獸」在台中谷關協助搜尋山友遺體並拍攝紀錄片，原本被視為義舉，卻因涉及「是否收取感謝金」而引發輿論爭議。部分網友質疑其行為已偏離公益初衷，另有聲音則認為專業付出本就應獲合理回報。當善意行為與金錢對價產生連結，法律與倫理的界線究竟該如何劃分？

首先，搜救行為本身並不當然禁止收費。依現行制度，官方搜救多由政府主導，例如消防單位或國家搜救體系負責執行，其性質屬於公共任務，原則上不向被救者收費。

但在民間領域，若由個人或團體提供搜尋協助，只要未涉及詐欺、強制或違反公序良俗，雙方事前約定報酬，通常屬於私法自治範疇，可依契約自由原則成立委任或承攬關係。換言之，若跑山獸在出發前即與家屬協議相關費用或「成功後給予感謝金」，法律上未必當然違法。

然而，爭議往往不在於「能不能收」，而在於「怎麼收」。若在尋獲遺體後才提出報酬要求，甚至使家屬在高度情緒壓力下被迫同意，則可能涉及民法上意思表示瑕疵，甚至在極端情況下觸及刑法上詐欺或恐嚇取財的疑慮。

此外，若對外宣稱完全無償協助，實際卻收取費用，也可能構成不實表示，進一步影響社會信賴。法律在此扮演的角色，不僅是允許交易，更是確保交易過程的透明與自願。

再者，此事件凸顯了「公益行為商業化」的模糊地帶。登山網紅透過影像紀錄山林活動，原本具有教育與警示意義，但當內容涉及真實事故與他人死亡，並進一步產生流量與收益，便引發倫理上的疑問。若拍攝過程未取得家屬同意，或對遺體畫面處理不當，可能涉及人格權侵害，包括隱私權與死者尊嚴的保護。

在我國法律實務上，即使死者本身不再具備權利主體地位，其家屬仍可基於人格利益主張相關權利，這一點在影像傳播高度發達的今日更為重要。

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此外，值得注意的是，山難搜救並非一般勞務，其具有高度風險與公共利益性質。當民間力量投入搜救時，是否應建立一定的制度規範，例如報酬揭露、行動紀錄、與官方協調機制，都是未來可以思考的方向。否則，一旦搜救行動與金錢利益過度連結，可能導致「動機扭曲」，甚至出現搶先搜尋、資訊不透明等問題，反而影響整體救援效率。

從政策面觀察，台灣目前對於登山活動採取相對開放的管理模式，但對於山難責任與搜救費用的分擔，仍存在討論空間。有人主張應針對高風險登山行為建立保險或費用分擔機制，以減輕公共資源負擔；亦有人認為過度收費將抑制戶外活動發展。在此背景下，民間搜救行為的角色更顯關鍵，但也更需要清楚的法律定位。

回到本案，跑山獸夫妻強調事前已有協商，且拍攝影片是為了提醒登山安全，這樣的說法若屬實，某種程度上可減輕法律風險。然而，公眾觀感之所以強烈反彈，反應的其實是社會對「善意是否應該定價」的價值衝突。當一項行為同時具有救援性質與內容產製功能，其報酬來源究竟來自委託人，還是來自觀眾與平台，這本身就是一個需要釐清的問題。

綜上所述，此事件不僅是單一網紅的爭議，更是數位時代下「公益、專業與商業」三者交錯的縮影。法律可以提供最低限度的行為界線，例如契約自由與人格權保護，但無法完全解決價值判斷的分歧。未來若要避免類似爭議重演，或許需要從制度設計、資訊揭露與社會共識三個層面同時著手。

當我們在山林中尋找失聯者的同時，也在尋找一條更清楚的界線：什麼是無私的幫助，什麼又是合理的報酬？在這條界線尚未明確之前，每一次爭議，或許都是社會重新思考的契機。

▼跑山獸「救回8人性命」著名搜救實績一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

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