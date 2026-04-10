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台灣旅宿業的缺工亟需解方　需仰賴政府、業者推動制度性配套

我們想讓你知道…解決缺工問題需仰賴政府與業者共同推動更多元的制度性配套。

▲ 。（圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

▲隨著疫後觀光與內需市場逐步復甦，旅宿業需求快速回升，然而人力供給卻未能同步恢復 。（圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

●沙荃／國立高雄餐旅大學旅館管理系助理教授

隨著疫後觀光與內需市場逐步復甦，旅宿業需求快速回升，然而人力供給卻未能同步恢復。不少旅客開始質疑：「為什麼房價變高，住宿體驗卻沒有變好？」表面上看似是業者服務品質下滑，但若深入探討，其背後一個關鍵的結構性因素就是「人力短缺」。

缺工問題凸顯產業結構與政策間的落差

缺工問題已成為影響台灣旅宿業發展的重要挑戰。此一現象不僅反映短期人力不足，也凸顯了產業結構與政策間的落差。當然，旅宿業的工作條件吸引力確實不足。輪班、假日工作，加上薪資成長有限。相較之下，科技業或其他文職工作提供較高薪資或較穩定工時，自然對年輕族群更具吸引力。

再者，台灣正面臨少子與高齡化趨勢，勞動人口逐年下降，也促使基層服務人力來源持續縮減。特別是在疫情期間許多從業人員轉至其他產業，疫情過後即便需求回升，人力卻未回流，進一步擴大缺口。

多重因素共同造成了缺工問題。過去台灣餐旅相關科系一度出現「供過於求」的過熱現象，因此主管機關自2015年起採取總量管制政策，停止新增科系並逐年調降招生名額。但當產業在疫後復甦同時，人才供給卻未能及時調整，人才培育出現斷層。

提高薪資與福利尚不足填補人力缺口

面對｢缺工｣困境，提高薪資、福利固然是最直接的解方，但在實務上卻充滿挑戰。旅宿業屬於典型的勞力密集型產業，人事成本所占比例極高，且多數業者為中小型規模，獲利空間有限。若大幅提高薪資自然壓縮利潤，甚至增加經營風險。

猶記得1990年代的廣設大學政策，讓大學數量快速增加。但隨著出生人口減少，逐年有大學因招生名額不足導致財務陷入困境，只能選擇退場或與其他學校整併。旅宿業的現況正是持續性的數量擴張，特別是國際連鎖旅館在各地區陸續開設，在沒有總量管制的狀況下，對旅宿業長期的發展可能又構成另一個隱性的問題，而這問題不是只有缺工而已。

過去主管機關並未開放旅宿業雇用一般外籍勞工，但隨著缺工問題惡化，政府於2025年底首次將旅宿業納入可引進外國技術人力的產業。為保障本國勞工就業，政府設下配套限制，例如：雇主必須優先提升本國勞工薪資，每替一名本國員工加薪，才能相對增加一位外籍人力名額。

這樣的政策還有其他限制，例如透過國對國合作方式引進人力、建立海外招募機制、規劃技術訓練與引進名額最高10%等。至於效果如何？2025年才通過政策，但引進流程包含招募、訓練、審核等，再加上引進人數的比例限制，終究只是解決了部分的人力荒而非完全解決缺工問題。

多元配套政策刻不容緩

解決缺工問題需仰賴政府與業者共同推動更多元的制度性配套。政府可做的，首先是更放寬國外人力的引入與簡化申請程序，以補充旅宿業最欠缺的基層人力。

其次，稅負減免或薪資補貼也可能是個方法，以降低業者提高薪資的成本壓力。

第三，透過公聽廣納產學意見，研擬旅宿業總量管制政策亦是方法之一。

第四，結合科技業研發更新式的自動化設備或系統，減少旅宿業對人力的依賴，亦應納入考量。目前已有科技業者研發服務機器人、智慧語音服務系統、點餐系統等，但依據台灣科技業的實力，仍可能有其它設備、系統可協助旅宿業彌補人力不足。

最後，旅宿業者本身亦需積極轉型，例如提升服務附加價值、發展差異化的經營模式，以提高收益並創造更高的薪資空間，同時改善工作環境與排班制度，以提升員工留任率，從根本強化人力的穩定性。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼缺工問題已成為影響台灣旅宿業發展的重要挑戰。此一現象不僅反映短期人力不足，也凸顯了產業結構與政策間的落差。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼。（圖／記者周湘芸攝）

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