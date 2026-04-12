經典賽球速大進化　運動科學與運動科技的蓬勃發展

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

●壘包先生／棒球粉專

2026 年經典賽終於告一段落，中華隊雖然沒有能夠達成前進邁阿密的目標，但這次的經典賽，還是帶給大家滿滿的感動與驚喜。除了終於首次在經典賽舞台擊敗韓國隊的感動一戰，這次的比賽過程中，還有許多細節，讓我們看到台灣選手在絕對實力上的進步。

由於經典賽是由大聯盟主辦的賽事，比賽中的每一顆球都有被記錄在大聯盟的數據官網 Baseball Savant。從最直觀的球速來看，這一屆經典賽中華隊投手群的四縫線直球均速來到 93.5 英里，比上一屆經典賽進步 3.7 英里，從上一屆的排名倒數，進步到中段班。這樣的進步，不只是視覺上的感受，而是可以透過數據被明確看見。

這幾年來，隨著各種資訊透過社群媒體傳播，以及越來越多旅外選手把科學化訓練帶進台灣，運動科學還有運動科技，開始成為國內職業端，甚至是大學、青棒球員訓練的基礎之一。

從在 Driveline 訓練找回球速、重返大聯盟的王建民，到後來透過黑山羊訓練、球速大躍進的劉致榮，再到最近幾年如穀保家商等青棒強權開始接觸，甚至聘請運科教練，在在顯示出運科對於選手的早期養成、自身狀況掌握、訓練安排、休季調整和比賽策略制定的方方面面，都已經是不可或缺的存在。

「運科」不只一種 運動科學與運動科技的差別

雖然對許多球迷來說，「運科」這個詞早就不陌生了，但對於不太熟悉的人來說，其實「運動科學」跟「運動科技」常常容易搞混。這兩個詞聽起來很像，但其實是有區別的。

我們可以用一個很簡單的方式理解：運動科學，是在告訴你「怎麼練才會變強」，重點在於「原理」的掌握；而運動科技，則是幫你「看見你現在練得怎麼樣」，比較像是一種「工具」。

也就是說，運動科學偏向訓練方法與理論基礎，運動科技則是把訓練過程中原本憑感覺的部分，轉化為可以觀察、可以比較、可以分析的數據。兩者彼此配合，才會真正形成現代棒球訓練的完整面貌。

運動科學 不是練更多而是練得更有效率

先講運動科學。如果用更白話的方式來說，它其實就是在研究一件事——人的身體，到底怎麼用才最有效率。

以投手來說，在過去沒有運科的時代，教練通常只能依靠個人經驗去看「這個球出手有沒有順」、「上半身有沒有衝太早」等等；而運動科學的加入，則是會去看整個動作：上下半身的動力鏈有沒有協調？肩髖分離到旋轉肌群離心收縮過程是否順暢？運科教練透過對專項重量訓練、生物力學、運動生理學的掌握，讓訓練能奠基在科學理論的基礎之上，進而增加訓練效率。

近年來，國內的運科團隊在休賽季或春訓期間進到職業球隊協助訓練已經時有所聞，甚至有些球隊已經開始有建置球團內部運科團隊的跡象。像是去年加入統一獅負責運科訓練與調整的曾浩哲教練，就透過動作分析、身體評估，去幫助投手找到更有效率的發力方式，調整投球機制，甚至重新安排訓練內容，讓選手有更好的運動表現，效果也是立竿見影。

去年下半季，胡智為就是在接受浩哲教練調整後，重新找回球速和穩定的控球；這兩天也傳出這幾年受到傷勢困擾的江少慶，在 Live BP 投出 155 公里球速的好消息。江少慶能夠在傷後快速調整到位，相信其中一定也有浩哲教練和運動科學的協助。

運動科學對於現代棒球最重要的貢獻，在於選手本身不需要透過過度地練習負荷，而是應該要「練對的東西」。很多時候，球速的提升或狀況的回升，背後除了苦練，更重要的是找到更適合自己的方式。這也是為什麼運科的價值，並不只是讓選手變強，而是讓選手用更有效率、更可持續的方式變強。

▼近年來，國內的運科團隊在休賽季或春訓期間進到職業球隊協助訓練已經時有所聞，甚至有些球隊已經開始有建置球團內部運科團隊的跡象。（圖／中職提供）

運動科技 把原本靠感覺的東西「變成看得見的數據」

講完了運動科學，那運動「科技」又是什麼？其實你可以把它想成，是把原本在訓練跟調整過程中「靠感覺」的東西，透過儀器變成看得見、量得出來的數據。

像現在很多球隊在用的設備，可以直接告訴你投出去的這顆球轉速是多少、誘發垂直變化量（IVB）是多少、進壘角度怎麼變化，甚至連投手出手的瞬間，手臂角度、身體協調，都可以一格一格拆解出來。對打者來說也是一樣，揮棒速度、擊球初速、擊球仰角，全部都有數據可以參考。透過運科儀器的測量，讓選手可以精準找到問題，並做出更適合的調整。

目前中華職棒已經有超過一半的球隊有加裝 TrackMan 系統，甚至結合 Rapsodo，用於蒐集更全面的投打數據。對選手而言，更多的數據搭配上運動科學的協助，能讓技術的提升更有效率；而對觀眾而言，越來越多的數據可以參考，也會讓比賽的過程和討論變得越來越有趣。

資源投入 是台灣近年運科進步的重要原因

近年來運科在台灣的發展能有這麼長足的進步，和近年台灣各界在運動科技上的投入有很大關係。

像是棒協理事長辜仲諒，過去就曾被多家媒體報導，透過資源挹注協助國家隊與基層棒球導入 TrackMan、Rapsodo、HitTrax 等系統。這些設備可以有效測量球速、轉速、轉軸、擊球初速與仰角等數據，讓選手在訓練過程中，可以即時看到自己的表現數據，進而進行調整。2024 年 12 強期間，也自費引進 iPitch 系統，讓選手可以提前適應陌生的對手。

另一方面，崇越集團創辦人的郭智輝，則是在業餘成棒還有一般大眾這端貢獻。從科技產業的角度切入，推動智慧製造與感測技術應用在運動領域，引進來自日本的「初動負荷訓練」器材與技術，在全越運動（XPORTS）打造專業訓練場館。結合感測器與數據平台，協助蒐集選手的動作資訊與身體負荷，甚至發展可用於訓練監測與表現分析的系統。近幾年也陸續有陳冠宇、吳念庭、謝葆崎等職棒選手，在休賽季到 XPORTS 進行機制的微調和訓練，另外也與穀保家商有持續合作，顯示出這套體系從初學、基層到職業端都備受肯定。

目前在資源方面較豐富的職業端，都已經開始有意願，也有能力自行花費建置運科系統和人力配置。接下來可以努力的，應該是要更注重基層的訓練體系，讓基層也能夠跟上科學化訓練的腳步。

例如過去常會聽到許多家長對於國高中孩子要進行重量訓練有所顧忌，認為重量訓練會影響生長，但最近已經有許多研究顯示，其實只要透過合理規劃，適量的重訓是不會影響生長的。像這樣觀念的轉變，就凸顯了科學化訓練要向下紮根的重要性。

下一步的關鍵 不只是看見進步而是驗證體系

回到這一次的經典賽，中華隊投手球速明顯進步，確實讓人振奮。從平均球速的提升，到面對強隊時有機會繳出具有壓制力的投球內容，都顯示出台灣選手在身體能力與訓練品質上，已經逐漸拉近與國際的差距。

不過，如果再把名單攤開來看，其實也會發現一個值得思考的現象——這次中華隊投手群當中，仍然有相當比例是在國外發展一段時間、接受海外訓練體系的球員。這些選手的表現固然重要，也確實是中華隊競爭力的關鍵來源之一，但某種程度上，他們的進步，比較難直接回推成「台灣本土訓練體系」的成果。這次經典賽投手的進步，還是相當仰賴海外成熟體系培養。

而這，或許正是下一個階段台灣棒球需要面對的挑戰。

下一屆的 16 強賽將在 2027 年舉辦，將會是很重要的觀察指標。由於隸屬大聯盟 40 人名單的球員不被允許參賽，可以預期一定會有更多局數需要倚賴中職投手負擔。如果在這樣的賽事中，我們能看到更多來自中職體系、一路在台灣被養成的選手，在關鍵時刻扛起勝負，那將會是台灣棒球另一個階段的里程碑。

從靠經驗 到用數據說話

從過去「靠經驗」的時代，到現在「用數據說話」，台灣棒球正走在一條改變的道路上。現在我們所缺的，也許不是方向，而是時間，以及更多能夠在這套體系下被完整培養、並在國際舞台證明自己的選手。

當那一天來臨的時候，我們看到的，就不只是某一屆經典賽球速的提升，而是整體實力，真正站穩在世界舞台上的那一刻。

▼從過去「靠經驗」的時代，到現在「用數據說話」，台灣棒球正走在一條改變的道路上。現在我們所缺的，也許不是方向，而是時間，以及更多能夠在這套體系下被完整培養、並在國際舞台證明自己的選手。（圖／記者楊舒帆攝）

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