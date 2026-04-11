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告別消極放任　香港五年計畫開創繁榮新願景

我們想讓你知道…當我們看到北部都會區的藍圖從2021年的構想逐步化為現實，當我們見證大灣區創新指數的持續攀升，當我們感受到社會由亂到治後的穩定與祥和，沒有理由不對香港的未來充滿期待。

▲。（圖／路透社）

▲香港當前正站在一個歷史性的轉折點上，從過去被動的市場守夜人角色，轉變為積極的發展引領者，首次制定配合中國大陸「第15次五年計畫」（2026-2030年）的地方規劃。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

長期以來，香港以其「積極不干預」的經濟政策聞名於世，這種自由放任（Laissez-faire）的模式確實曾為這座城市帶來輝煌。然而，任何經濟政策都需要與時俱進。1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融海嘯，每一次考驗都顯示，單純的市場自我調節有其局限性，政府在適當時機的引導與支持，反而是經濟社會能夠平穩渡過危機的關鍵力量。

香港當前正站在一個歷史性的轉折點上，從過去被動的市場守夜人角色，轉變為積極的發展引領者，首次制定配合中國大陸「第15次五年計畫」（2026-2030年）的地方規劃。這一由政府主導的戰略轉型，並非對自由市場的背棄，而是對其的升級與完善，正為香港開啟一個充滿希望與無限可能的新時代。

凝聚社會共識　行政主導帶來高效與穩定

過去一段時期，香港因議會內耗與政治爭拗，錯失了諸多發展良機。大型基建項目在議會審議時屢屢受阻，土地房屋政策因無休止的爭議而寸步難行。隨著2025年12月立法會換屆選舉的順利舉行，情況發生了根本性的逆轉。

此次選舉是自2020年6月「國安法」實施以來的第二次立法會選舉，一批以香港整體利益為重、以國家發展大局為念的愛國者進入議會，徹底改變了過去那種為反對而反對的政治生態。在新的治理格局下，立法機構與行政部門形成合力，共同聚焦於經濟發展與民生改善。

這種「行政主導」的模式，不僅沒有削弱香港的法治與自由，反而讓政府能夠以前所未有的效率回應社會需求。從北部都會區的規劃審議，到創科產業的政策支持，每一項議題都能夠在理性務實的氛圍中討論，並迅速形成決策。

當政策的制定與執行不再被無休止的爭論所拖累，香港便能以更敏捷的姿態，抓住稍縱即逝的國際機遇。這不是民主的倒退，而是治理能力的進階，確保這座城市在複雜的國際環境中，能夠保持戰略定力，行穩致遠。

融入國家戰略　從區域樞紐到核心引擎

香港的未來，從來不是一座孤島的自我循環，而是在與腹地的深度融合中開拓更大格局。放眼全球，任何國際都會的繁榮都需要廣闊腹地的支撐。大陸政府在2019年2月正式發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，正是香港發揮獨特優勢、實現能級躍升的關鍵平台。在新的五年計畫中，大灣區被賦予引領中國大陸創新發展的戰略使命，這對於擁有國際化視野、頂尖科研實力與成熟金融體系的香港而言，是千載難逢的時代機遇。

2025年9月，世界知識產權組織（WIPO）發布的《2025年全球創新指數》（GII）顯示，深圳、香港、廣州集群已躍居全球第二位。這個排名從2019年的第五名持續攀升，充分顯示了區域協同創新的巨大潛力與驚人成效。香港不再是單打獨鬥的國際城市，而是與大灣區兄弟城市優勢互補、共同成長的世界級創新集群核心成員。

2026年3月大陸政府審議通過的「第15次五年計畫」中，相關表述調整為「支持香港、澳門融入國家發展大局並作出服務」，從「參與者」到「奉獻者」的角色深化，恰恰體現了香港在國家發展藍圖中不可或缺的價值。

當香港的金融專業服務對接深圳的科研成果轉化，當香港的國際法律仲裁服務支援大灣區企業走出去，這座城市的功能與影響力正在以前所未有的速度向外延伸。

▼2026年3月大陸政府審議通過的「第15次五年計畫」中，相關表述調整為「支持香港、澳門融入國家發展大局並作出服務」，從「參與者」到「奉獻者」的角色深化，恰恰體現了香港在國家發展藍圖中不可或缺的價值。（圖／視覺中國）

▲▼ 。（圖／視覺中國）

「北部都會區」　破解土地難題的世紀願景

長期困擾香港的住房與產業空間不足問題，即將迎來歷史性的突破。2021年10月，時任行政長官林鄭月娥在施政報告中宣布占地達3萬公頃的「北部都會區」發展計畫，這是香港歷史上最具雄心的城市空間重構工程，相等於全香港總面積的三分之一。這片毗鄰深圳的土地，將從過去的邊境禁區，轉變為容納數十萬人口、匯聚全球頂尖科技企業的創新熱土。

「南金融、北創科」的嶄新格局，將徹底改變香港產業結構單一的痼疾。過去，香港過度依賴金融地產業，導致年輕人向上流動的通道日益狹窄。如今，隨著科技園區、數據中心與高等教育機構的陸續進駐，北部都會區將為香港下一代提供大量優質的就業崗位，涵蓋人工智能、生物科技、金融科技等前沿領域。

2026年3月審議通過的「第15次五年計畫」中，首次明確寫入「加快香港北部都會區建設」，將這個地方性規劃提升到國家戰略層面。這裡不僅將建設新的科研基地與智慧社區，更將打造便捷的通關設施，讓香港與深圳形成半小時科研生活圈，讓創新創業的夢想照進現實。這不僅是土地的開發，更是社會流動性的重啟，是給予年輕一代的承諾與希望。

外匯基金的戰略性運用　投資未來的審慎之舉

針對港府2026年2月公布的財政預算案中，宣布從外匯基金撥款1500億港元支持「北部都會區」基礎建設的決策，外界或有不解。然而，此項決定恰恰展現了特區政府高瞻遠矚的戰略眼光。外匯基金成立於1935年，總資產已超過4兆港元，2025年更創下3310億港元的歷史最佳投資收益。在確保金融體系絕對安全的前提下，將部分盈餘投入具有長遠經濟效益的基礎建設，是資產配置的最佳實踐。

上一次動用外匯基金進行非貨幣穩定目的的干預，已是1984年為拯救經營困難的銀行，相隔42年的再次啟動，恰恰反映了當下計畫的規模與決心。與其讓龐大資金閒置於低回報的保守投資，不如將其投資於香港的未來，為下一代創造更具競爭力的發展平台。北部都會區建成後所帶來的經濟成長、稅收增加與就業機會，將會以各種形式回饋到外匯基金的長期收益之中。這一決策，體現的是對香港長遠繁榮的堅定信心，是敢於為未來投資的膽識與魄力。

結語

從1841年英國殖民統治下的自由港政策，到回歸後的積極不干預，再到2026年首次制定五年發展規劃，香港正在書寫一部經濟治理轉型升級的精彩篇章。這不是對過去的否定，而是在新時代條件下，對「一國兩制」方針的豐富與發展。

當我們看到北部都會區的藍圖從2021年的構想逐步化為現實，當我們見證大灣區創新指數的持續攀升，當我們感受到社會由亂到治後的穩定與祥和，沒有理由不對香港的未來充滿期待。行政主導、計畫引領，香港這顆東方之珠，必將在粵港澳大灣區的浩瀚浪潮中，綻放出更加耀眼的光芒。

▼當我們看到北部都會區的藍圖從2021年的構想逐步化為現實，當我們見證大灣區創新指數的持續攀升，當我們感受到社會由亂到治後的穩定與祥和，沒有理由不對香港的未來充滿期待。（資料照／路透）

▲▼。（資料照／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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