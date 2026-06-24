MQ-9B無人機抵臺後的感知體系建構更重要

▲MQ-9B確實是一套昂貴但值得重視的系統，其具備長時間滯空能力，可搭載海上監視雷達、光電感測器、電子支援量測系統（ESM）與衛星通訊設備，能長時間執行海空監偵任務。（圖／ General Atomics）

●魯云湘／政策與戰略研究員

首批兩架美製MQ-9B「SkyGuardian」無人機已抵臺，後續兩架預計於2027年完成交付，外界討論多聚焦於其性能、價格以及未來可能發揮的作戰價值。

MQ-9B確實是一套昂貴但值得重視的系統，其具備長時間滯空能力，可搭載海上監視雷達、光電感測器、電子支援量測系統（ESM）與衛星通訊設備，能長時間執行海空監偵任務。相較於衛星每次過境僅有短暫的觀測窗口，MQ-9B能在同一區域持續停留數小時甚至更久，對周邊海空活動進行連續監控、偵查與情蒐。

MQ-9B服役的最重點不在性能與存活率

臺灣長期面臨周邊軍事活動壓力，這類長航時監偵能力確實具有重要價值。無論是掌握艦艇航跡、觀察海空動態，或蒐集電磁訊號特徵，都有助於提升戰場環境認知與決策品質。然而，若討論僅停留在性能層面，或許反而忽略了更值得思考的問題。

目前我國僅採購四架MQ-9B。從航空部隊運作角度來看，飛機並非全天候都能投入任務。維修、保養、測試、訓練以及後勤整備，都會影響實際可用架數。在常態維持下，扣除定期維修與訓練需求，同時能夠維持的監偵能量終究有限。換言之，MQ-9B可以成為重要能力來源，但很難單獨支撐整體監偵需求。

更重要的是，近年俄烏與中東衝突已證明，現代戰場上沒有任何平台能保證絕對安全。無論是有人機、無人機、預警機、指揮節點，甚至衛星系統，都可能成為優先打擊目標。

因此，現代軍事競爭的核心，已逐漸從平台性能競爭轉向體系韌性競爭。真正值得追問的問題並非MQ-9B這個平台有多強，而是如果MQ-9B無法執行任務，我們是否仍能掌握戰場？

應盡速建立具韌性的感知體系（situation awareness）

這也是當代軍事發展逐漸強調「分散式感知」的重要原因。過去人們習慣以單一感測器性能作為評估標準，例如雷達看得多遠、飛機飛得多久、衛星解析度有多高。然而，真正重要的往往不是單一感測器，而是整個感知體系是否仍然存在。

一套具韌性的感知體系，應由不同來源的資訊節點共同構成，包括長航時無人機、戰術無人機、地面雷達、艦載感測器、電子偵蒐系統，以及近年快速發展的低軌道衛星等。而其核心關鍵，更在於跨平台戰術資料鏈的即時互通與情資整合。各系統彼此互補，即使部分節點失效，整體感知網絡仍能維持運作。

建立分散式感知體系的目的，並不只是單純蒐集更多資訊，而是確保戰場資訊在遭遇強烈電磁干擾、網路戰或通信基礎設施受損時，依然能夠持續流動，進而驅動戰場「擊殺鏈」的高速運轉。

在強調網狀化、智能化的決策循環中，感知能力的韌性直接決定了情資整合的速度。當MQ-9B等高空節點獲取海空動態後，如何跨越軍種藩籬，將數據即時分發給海軍的飛彈陣地或陸軍的遠程火箭？

這不僅考驗資料鏈的頻寬與抗毀性，更考驗國軍在「聯合指揮管制」上的機制革新。如果缺乏扁平化、去中心化的情資共享機制，縱有再先進的感測器與精準飛彈，也會因決策延遲而錯失戰機。

我國將較可能提升與周邊國家的軍事情資協同能力

此外，隨著MQ-9B的引進，臺灣與美國及其盟邦之間的情資協同議題也更值得關注。未來跨國與跨區域共同作戰圖像（COP）的建立，確實可能提升預警與態勢感知能力，但實際互通程度、資訊共享範圍以及指揮權限安排，仍未得到證實。

從這個角度來看，MQ-9B的真正價值並非在其本身的作戰能力、是否可取代其他系統、扮演單打獨鬥的英雄，而是成為整體感知體系中負責高空、長航時偵蒐的重要節點之一。

國軍從操作先進平台中累積經驗與能力

大型長航時無人機的運作，涉及飛行管制、衛星通訊、資料鏈整合、任務規劃、維保管理以及跨軍種協同等多項能力建設。對國軍而言，這些實際操作與運用經驗本身，就是一種重要的能力累積。

同樣地，中科院持續推動的騰雲無人機計畫，與MQ-9B未必是競爭關係。MQ-9B代表的是先進監偵能力的引進；騰雲則代表本土規模化產能與自主發展能力的建立。兩者分別扮演不同角色，也可能在未來形成互補。

值得關注的是，MQ-9B服役後所累積的操作、維保、資料鏈整合與聯合作戰經驗，未來能否進一步轉化為本土能力，並回饋至國產無人機系統發展，將是觀察臺灣無人機體系建設的重要指標之一。

若能將外購裝備所獲得的經驗，逐步轉化為自主研發與規模化生產能力，則MQ-9B的價值便不只是四架無人機本身，而是成為推動整體無人機體系發展的重要助力。

逐步跨入新時代「體系中心戰」

因此，MQ-9B抵臺帶來的真正啟示，或許不在於它本身有多先進，而在於提醒我們，未來防衛建設的重點，不是追求更多單一明星裝備，而是建立一套具備韌性的感知體系。並在此體系之上，打造跨軍種、跨國界的即時情資共享鏈，以此跨入下一代「體系中心戰」的門檻。

畢竟在現代戰場上，平台可能損失，裝備可能耗損，但對戰場的感知與決策能力不能消失。而這或許才是MQ-9B抵臺之後，最值得深思的戰略課題。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼MQ-9B抵臺帶來的真正啟示，或許不在於它本身有多先進，而在於提醒我們，未來防衛建設的重點，不是追求更多單一明星裝備，而是建立一套具備韌性的感知體系。（圖／ General Atomics）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。