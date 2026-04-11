和為其表利為其裡　「鄭習會」營造與建構之幻象

▲鄭習會4月10日在北京人民大會堂登場。（圖／翻攝新華社）

●譚偉恩／中興大學國際政治研究所教授

2026年的「鄭習會」迅速成為國際輿論焦點；然而，無論東西方，多數媒體的分析傾向將此次國共兩黨主席的會晤視為北京釋放降低兩岸衝突的一種政治訊號。但真係如此嗎？「鄭習會」恐怕不僅是涉及台美中三邊關係的外交事件，更是一場利害關係方（stakeholders）精心佈局的敘事工程與利益圖謀。

本文主張，「鄭習會」的本質不是為了台灣海峽兩岸的和平，而是兩位黨主席滿滿的套路。對習近平而言，這場會晤是在鷹龍競爭框架下，透過統戰、敘事與策略性延宕(strategic delay)，所進行之「低成本高收益」操作。對鄭麗文來說，這場會晤是在藍綠對抗下，藉由交往(engagement)、輸誠與策略性投機(strategic speculation)，來實現的「買空賣空」套利。

和平 原來並非「目標」

歷史上從來沒有任何一個國家可以百分百確定另一個國家是否對自己完全欠缺進攻意圖(aggressive intention)，因此想要安身立命最可靠的方法就是持續厚實自己的能力(capabilities)。毋寧，國與國之間的和平在本質上只會是一個過程，期間沒有百姓蒼生因為戰爭而喪命。這便是和平真正的樣子；建立在艱辛的衝突解決和內政外交的智慧之上。和平不是一個靜態的時區或場所，而是一個動態且從不缺乏緊張與爭端的過程。

正因為如此，當人們願意靜心下來回顧歷史，就會明白一個道理，理念本身是和平的，但歷史卻充斥著暴力(ideas are peaceful, history is violent)。回首二戰結束之後的各種武裝衝擊，像是越戰、韓戰，乃至國共內戰，甚至是推翻帝國主義的革命戰爭，無一不是以某種看似和平的理念為起點，最終以血腥的暴力來收場。事實上，那些引爆衝突的理念（或稱「信念」），多半是由渴望獲得特定利益的人所提出；而在他/她們所宣揚的理念之後，多半是一種被藏得很深的心機與盤算。

▲筆者認為，鄭習會對習近平而言是「低成本高效益」的操作，對鄭麗文來說是「買空賣空」的套利。（圖／翻攝新華社）

當媒體將「鄭習會」解讀為中共釋放兩岸戰爭可以避免的政治訊號時，忽略了一個極度關鍵的問題，「北京當局是否僅因還無充分勝算，故選擇暫時不戰，而非放棄對台灣使用武力？」這個靈魂考驗級的質疑試著提醒吾人思考，台海和平對習近平而言，究竟是「目標」，還是「手段」？如果答案是前者，為什麼習近平在4月10日的會晤中說「兩岸同胞都是中國人，一家人要和平」、「維護共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展」呢？仔細思考這兩句話，盡是『條件子句』之呈現；詳言之，在兩岸人民並非都是中國人，或是沒有維護共同家園的前提下，和平就不需要了，也不必推動了。

由於和平對習統治下的中共而言，是「手段」而非「目標」，故其強調，「國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」。但這句話中的國土和國家，在4月10日的前後文中，只會是中國；而民族只能是中華民族；文明則必然由擁有5000多年文明史的中華民族所獨佔。如此鮮明之「一中」理念，除了壓縮大陸地區漢族以外其它族群的政治與經濟空間，也同時將台灣人的生存空間專斷地植入於國共兩黨不可推卸的責任裡。

戰場 其實就在台灣

「鄭習會」最巧妙的一步棋在於和台灣執政黨目前的「備戰策略」形成對比，透過出訪的實際行動，利用國內/外媒體的採訪，刻竟凸顯「藍求和」與「綠備戰」之差異，從而達到激化台灣社會內部對立的效果。

但是，求和不一定能夠求到，特別是在劣勢一方向優勢一方求取的情況下；相較之下，備戰雖未必能夠保證不敗，但日益優化的自我防衛能力，紮紮實實地降低了人員死傷的風險。簡言之，求和仰賴強權給予承諾，但承諾最終不履行時，人為刀俎，我為魚肉，將是不可逆轉的悲劇；備戰倚靠自身能力的累積，當人不犯我時，我定不犯人，惟人若膽敢來犯，必使其付出代價。

「備戰策略」需要持續努力說服國境之內所有人民，因為只有全體團結一致，小國才能在強權三不五時的霸凌下，及隨時可能發動侵略之風險中，維持和平。然而，鄭麗文所謂的「和平之旅」不需要說服所有國人，而是只要能為她個人創造最大獲利空間，就值得孤注一擲。

詳言之，在台美中三角互動下，4月10日的「鄭習會」一旦實現，必將影響5月中旬的「川習會」。由於東大廳一個小時左右的會議是閉門性質，美國在台海問題上將變成資訊劣勢者，若「川習會」有意討論台灣問題，且華府不想讓北京在談判過程中取得上風，考慮在「川習會」前讓鄭麗文出訪美國，會是一步很俊的棋。

▲5月「川習會」在即，「鄭習會」4月先行，讓台灣問題影響美中角力。（圖／達志影像／美聯社）

倘若鄭麗文真的可以提前在「川習會」前到美國，無論是對她在國民黨內的聲望，或是對於國民黨年底選情之裨益，皆有所提升。因此，「鄭習會」真正的戰場其實是在台灣，對習而言，這場會晤可以大幅加深台灣的分裂；對鄭而言，這趟和平之旅是具有套利空間的政治秀。

最壞劇本 和平幻相

若國際社會因為「鄭習會」而誤認台海局勢可在國共兩黨的對話下獲得控制，則認知上以軍事協防台灣的必要性將隨之下降。

其中，美日兩國非常有可能基於我國內部對北京當局立場的嚴重分歧、行政與立法部門在對「中」問題上的制度分裂，而不得不讓自己從清晰的戰略位置轉向為戰略模糊，從原本的台灣有事就是自己有事，調整為台灣有事，自己不必多事。

一旦這個最壞劇本成真，北京當局就獲得所需之戰略機遇，不僅舒緩經濟下行的壓力，也贏得更多軍事現代化的時間。

兩岸和平在此情境下，真正的內容實為：台灣防衛能力提升受阻、國內社會被選舉政治綁架、對外盟友關係虛化。這無疑將是一場災難，其始作俑者是「鄭習會」營造出的和平幻相，即沒有改善台灣面臨的險惡情勢，卻建構人民對情勢可以改變之期待。這是一種畫大餅的政治操作，更是政客競逐自我利益的展演。

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