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談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人能退票

我們想讓你知道…這齣戲到底是國際政治，還是現實版的真人秀？但無奈之處在於，就算覺得荒謬，也很難中途退票離場。

▲。（圖／路透）

▲談判破裂後不久，川普政府迅速宣布對荷莫茲海峽實施海上封鎖，並表示將攔截所有進出船隻、清除水雷，甚至警告任何與伊朗合作的船隻都可能遭到打擊。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的馬拉松談判最終無果而終，讓原本僅維持兩週的停火協議前景更加不確定，戰爭隨時可能重啟甚至升級。根據消息，雙方主要分歧集中在伊朗堅持保留濃縮鈾能力，以及對荷莫茲海峽的控制權。美方強調已提出「最終方案」，要求伊朗做出不發展核武的明確承諾，但伊朗則反指美國條件「不切實際」。

談判破裂後不久，川普政府迅速宣布對荷莫茲海峽實施海上封鎖，並表示將攔截所有進出船隻、清除水雷，甚至警告任何與伊朗合作的船隻都可能遭到打擊。這條全球最重要的能源運輸通道之一，瞬間成為軍事對峙的核心。伊朗則回應稱已「完全控制」該海峽，雙方軍事對抗風險急劇升高。

更複雜的是，國際因素正在快速介入。美方情報指出中國可能考慮向伊朗提供武器或軍民兩用物資，俄羅斯則被指提供衛星情報支援。儘管中國公開否認，但這些訊號顯示，這場衝突正逐漸從區域戰爭轉向大國競爭的延伸戰場。同時，荷莫茲海峽的「選擇性通行」已影響中國、印度等國能源運輸，使局勢不只牽動軍事，更直接衝擊全球經濟。

雙方都還沒準備好讓步　伊朗心態很簡單「讓你很難贏」

這整件事如果用比較冷靜一點、但不失現實感的方式來看，其實可以拆成兩層：表面上是談判破局，但更核心的問題是——雙方其實都還沒準備好讓步。

從國際政治與外交實務來看，停火通常只會出現在三種情況：一方撐不住、第三方強力介入，或是雙方都覺得「再打下去不划算」。這一次的美伊停火，比較接近第三種——雙方都感受到壓力，所以先踩煞車。但問題是，「想停一下」不等於「願意退一步」，於是談判一開始，就卡在原點，停火自然也就不穩。

關鍵分歧其實沒有變。美國要的是伊朗放棄核能力，但對伊朗來說，這幾乎等於把自己的安全保險直接拆掉；但更現實的是，伊朗自己也很清楚，它真正的籌碼其實不只是核問題，而是荷莫茲海峽。只要這條全球能源命脈握在手上，伊朗就不急，因為它有能力讓全世界一起「感受到壓力」。

換句話說，伊朗現在的心態很簡單：我不一定要贏，但我可以讓你很難贏。

再看川普這一邊，為什麼談判一破局，動作立刻升級？原因其實也不複雜——這場戰爭沒有打出一個可以拿來「交代」的結果。沒有政權更替、沒有決定性勝利，反而拖成一場高成本的消耗戰。在這種情況下，政治上一定要換劇本，否則對內很難說服選民這場仗「值得」。

所以封鎖海峽，一方面當然是戰略施壓，但某種程度上也是在重寫敘事：從「戰場沒有突破」，轉成「我在維護國際航道秩序」。講白一點，就是把不夠漂亮的戰果，包裝成一場更大的戰略行動。

但這一步其實風險很高。因為這已經不只是對伊朗施壓，而是把壓力外溢到全世界。荷莫茲海峽不是單一國家的問題，而是全球能源的咽喉，一旦動到這裡，等於把中國、印度、歐洲全部拉進來。也就是說，美國如果打不開這條海峽，就不是「雙邊衝突卡關」，而是「全球風險升級」。

另一個很值得觀察的點　近期開始升溫的「中國角色」說法

目前關於中國是否實際支援伊朗，證據其實還不夠明確。但在這個時間點，美國選擇讓這樣的訊息進入輿論場，本身就很有意思。國際政治很多時候不是證據先行，而是敘事先行。

當戰局沒有明顯進展時，政府往往需要一個「可以被理解的理由」。而「中國在背後支持伊朗」這個說法，剛好提供了一個非常好用的解釋框架：不是我不夠強，是對手背後有人。這種說法對美國國內輿論來說，很容易成立，也很容易動員。

為什麼是中國，而不是俄羅斯？因為俄羅斯自己還在烏克蘭戰場，說服力有限；但中國，既是競爭對手，又有既定的負面想像，當然更容易被接受。

但從北京的角度來看，現在其實沒什麼理由急著出手。中國高度依賴荷莫茲海峽的能源運輸，也需要穩住與中東各國的經濟關係，更何況川習會在即，這時候主動升高衝突，成本太高、風險太大。對中國來說，最理性的選擇反而是「什麼都不要做」，靜靜看著美國在中東消耗資源。

▼對中國來說，最理性的選擇反而是「什麼都不要做」，靜靜看著美國在中東消耗資源。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網）

再往下看　川普還有一個不能忽視的壓力——時間

根據美國《戰爭權力法》，總統在沒有國會授權下的軍事行動，是有期限的。從2月28日開始計算，4月29日就是60天的關鍵門檻。如果到那個時間點，戰局還是僵住、停火不穩、成果不明確，川普就會面臨一個很現實的三選一：要嘛去國會要授權（政治成本高）、要嘛收手（面子問題大）、要嘛——換一個說法。

而這也是為什麼，「中國因素」這個敘事，未來的出現機率不能低估。當戰場沒有答案時，政治一定會想辦法找答案。
最後我們回到一個很現實也有點無奈的結論：

現在大家看到的是第一步（談判破局），第二步（封鎖海峽），但真正關鍵的第三步，其實還沒出現。

只是，如果從過去幾次TACO的經驗來看，川普的劇本有一個特色，威脅，嗆聲再可怕，結局可能都沒那麼恐怖，因為川普設計的故事完結篇通常不只一個版本，不過，不管是哪一個版本，最後都會是「美國勝利」。

至於過程合不合理、代價多大、世界有沒有一起被拖下水，那通常不是劇本的重點。

所以某種程度上，我們現在比較像觀眾，而且是那種看到一半會開始懷疑：這齣戲到底是國際政治，還是現實版的真人秀？但無奈之處在於，就算覺得荒謬，也很難中途退票離場。

▼如果從過去幾次TACO的經驗來看，川普的劇本有一個特色，威脅，嗆聲再可怕，結局可能都沒那麼恐怖，因為川普設計的故事完結篇通常不只一個版本，不過，不管是哪一個版本，最後都會是「美國勝利」。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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