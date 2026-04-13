鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

▲鄭麗文這次有兩個場景與台灣青年有關，一是在上海與上海市委書記陳吉寧的會談；第二個場景是在北京中關村參觀時，見到台灣青年企業家賴才達，並稱賴為「台灣之光」。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●和鳴／中央警察大學法學博士

綜觀本次國民黨主席鄭麗文訪陸，除高度政治性的「鄭習會」，引起國內外高度討論外，吾人更看到兩個場景是鄭主席著墨更深，且有別於過去國民黨歷屆高層訪陸之重視點，這訊號是「台青創業與就業」。

鄭麗文這次有兩個場景與台灣青年有關，一是在上海與上海市委書記陳吉寧的會談，強調「兩岸政治人物不能成為兩岸青年的障礙，而要成為後盾」之說法；第二個場景是在北京中關村參觀時，見到台灣青年企業家賴才達，並稱賴為「台灣之光」。

台青目前陷入「躺平與失去狼性」危機

從這兩個場景其實可以回顧過去國共兩黨面對台灣青年的立場是很政治性的。從中共的角度是，將台青作為統戰樣板，從過去的「三中一青」到「一代一線」等。中共為籠絡台灣青年，挹注大量資源，發展將就學、實習與創業結合，在福建、江蘇、上海、廣東、北京、浙江成立各種孵化器與青年基地，期盼能磁吸台灣青年赴陸，最後留陸，然後成為支持兩岸統一的力量。

國民黨方面，在兩岸青年政策方面，在動態面能想到的就是馬英九與洪秀柱等前主席的兩岸青年交流，目的在應造兩岸青年多交往，消弭差距，讓台灣青年不討厭中國大陸，降低天然獨的成分，為此國共過去為台青的努力，雖然政治成分不高，低政治敏感度，但說到底，還是政治性的。

鄭麗文的操作是，與上海市委書記陳吉寧談話中，強調兩岸不能戰爭，而且要謀求和平，只有和平兩岸青年才能有發展空間，甚至才有未來。鄭對上海市委書記陳吉寧講這一番話是政治盤算過的。

首先，陳吉寧是何許人也，他是創清華大學歷史上最年輕擔任校長的學者，同時，他在治校期間，常常騎單車在校園巡視，見到清大學生時，願意傾聽學生的心聲，在清大學生的心理是一個沒有「架子」的好校長。由於他在海歸派的背景，使得陳吉寧不同於傳統共產黨的封建思維，而有相對鴿派的成分在，為此擔任上海市委書記，對其將來更上一層樓，成為中共領導人，富有期待。陳吉寧懂年輕人，鄭講給陳吉寧聽，台青在上海的發展，可能有一個新的機運到來。

另一個場景，鄭麗文參觀中關村，中共高度扶植青年創業的基地，她見到台灣企業家賴才達的事業成功，這或許是中共期望台灣看到的「樣板」，但對台灣而言，卻是我政府給不起的一個機會。

台灣大學化工系畢業，今年37歲的賴才達，如果不到對岸發展，說不定現在他在台灣任何一家化學公司上班，不過是領個幾萬元的一般員工。鄭麗文想要讓台灣青年知道的是，台灣青年沒有對不起台灣政府，可是台灣政府給台灣青年什麼樣的發展空間?

每到選舉時，台青熱血沸騰想要支持執政黨，不喜歡一個百年老到快僵化的國民黨，換來的是，月薪2、3萬，房子買不起，要創業，失敗風險高，政府創業貸款有限，甚至周邊產業支援系統沒有整合，獨角獸要能在台灣真正創業成功，這幾年還真的沒聽到幾個?有的，都是在服務業裡狹縫中求生存。

鄭麗文此行，外界多看待「鄭習會」，吾人卻高度看待台青的未來。台青目前陷入一個矛盾，就是：討厭中共壓迫台灣，但是不得不支持民進黨「抗中保台」，可是如果要抗「中」時，要送台青上戰場時，台青都表示不願打仗。因為看到俄烏戰爭、以巴戰爭的殘酷。台青討厭國民黨一昧與中共接觸，但自己的世界裡又羨慕但又害怕到對岸競爭發展。

簡單的說，台青目前陷入「躺平與失去狼性」的危機。現在的台青沒有郭台銘董事長、王永慶董事長老一輩的鬥性與韌性。有的是，不安於世的躁動與不喜歡一輩子墨守成規的生涯路徑。

聚焦在兩岸惡鬥、朝野攻防 我們看不到台青的未來

基本上，我們的政府的青年政策，乃至於未來國民黨要奪回政權的青年政策，恐怕都要有一番新思考，想想我們的敵人：中共，為何可以舉國家之力，讓年輕人在國家奧援下，在北京中關村孵夢，台灣的半導體、生技等領域實力堅強，但都是已經奠下2、30年的老字號大公司，年輕人想當家做主的機會空間被大公司壓縮，何來創業?又何來作夢呢?

如果台灣的科學園區外頭，乃至於政府全力輔助一個青年創業園區，它是具有產值的，甚至有大公司因政府節稅誘因而願意與台灣青年創業園區的個體戶接洽上的，年輕人可以在台灣做夢，又不用擔心被對岸拿來當統戰樣板?這樣，台灣青年誰還願意到澳洲去打工換宿、誰又願意忍著飢寒挨凍到海外當數位遊民?誰又願意乾被歧視在他國尋找工作創業機會呢?現在的台青分成兩大群體：沒有本錢與條件不具足的留在台灣做傳統性的工作。另一群人願意當個開拓者，漂流海外尋求契機。

這些台青其實都是國家的資產，但政黨的政策都不足以讓他們安身立命?尤其當權者，終日只有聚焦在兩岸惡鬥，朝野攻防與選舉。我們看不到台青的未來，台青也逐漸不願擔任公務員與教師，這個國家，終將老態化而缺乏生命力。

另外，喚醒台灣青年們，心中不要只剩下抗「中」而已!你們更重要的使命是要抗這社會帶給你們的不公平。選票在自己手中，該換掉的政權就要捨棄。該將不重視青年政策的議員或立法委員，就該淘汰他們。因為你們的默許與忍耐，這國家也難以翻轉。

如果要許自己的未來，請站在國際更高的高度，想想賴才達37歲當上公司創始人，靠的絕對是努力與專業，以及不入虎穴焉得虎子的決心。

我們現在偏安的青年們，你還可以忍受自己只能拿2、3萬就溫飽嗎?沒有狼性，台灣也跟著你們一起沉淪?你們是台灣的未來，也是未來台灣的寫照。鄭麗文登陸成功與否，不重要!台青在世界舞台上的角色，才是重點。

台灣現在面臨青年人才流失嚴重，吾人周遭不乏支持台獨的朋友子女，卻因為台灣就業條件不佳，寧願選擇在香港、在新加坡大啖比台灣同年齡青年高出四、五倍的薪水。這些台青討厭中共，討厭台灣在國際上沒有舞台。但都不討厭自己的薪水，原因是馬克思的經濟決定論，下層結構(經濟)決定上層建築(政治、文化、教育)等。

所以，台青的你們，還需要只窩在網路世界裡批評國民黨賣台，只在配合深綠搞小警總、小宇宙。多走出這同溫層，接受國際競爭的壓力，也承擔一些自己可以拿更多待遇的嚴苛條件和責任，證明自己不輸對岸青年，也擠身國際舞台，屆時不管你大喊的國家認同是中華民國、台灣、台灣共和國。你喊的哪一國都不重要，重要的是，你夠值得，所以才能光明正大地大聲說話。

▼鄭麗文赴上海楊浦濱江，與台青進行活動。（圖／記者陳冠宇攝）

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