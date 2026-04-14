ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

李洋的體育改革　「體邪」的抗拒改革

我們想讓你知道…李洋高舉的制度化與專業化原則如一道陽光，讓大眾與選手感到溫暖明亮，對於蟄伏在各大協會陰暗面的有心人士來說，卻是十分刺眼。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲李洋高舉的制度化與專業化原則如一道陽光，讓大眾與選手感到溫暖明亮，對於蟄伏在各大協會陰暗面的有心人士來說，卻是十分刺眼。（圖／記者林敬旻攝）

●高宇辰／體育從業人員

運動部長李洋說過：「我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策。」

從李洋上任七個月，做了許多人不敢做的事：他追出散落各大協會、未被確實執行的三億浮編預算；他推動基層教練薪資保障、校園設施更新、全民運動抵用券——每一項，都是在為台灣體育建立更穩固的制度地基。

李洋高舉的制度化與專業化原則如一道陽光，讓大眾與選手感到溫暖明亮，對於蟄伏在各大協會陰暗面的有心人士來說，卻是十分刺眼。

「體邪」歷史不該重演

中華民國單項運動協會的改革歷程，是高度政治化的。這些協會長年由黨國背景的人士出任。俗話說「有關係，就沒關係」，裙帶關係使他們不受有效監督，以致過去台灣重大賽事組訓、國際參賽的行政流程慘不忍睹，被國人譏諷為「體邪」。

雖然近年協會改革之下，協會人員組成逐漸多元，但不少協會仍殘留「萬年秘書長」之類的陋習。甚至因為欠缺監督，浮編預算成風。當李洋出手查帳得罪這些人，還會被有心人士動用媒體與網軍修理，例如政務次長鄭世忠請辭便被大做文章，意圖渲染成李洋是不適格的政務官。

老體邪黨國人士持續抗拒改革的心態，也體現在他們內部的治理情形。例如棒協理事會表面上以「賽事繁忙」為由，在2025年通過「必要時可申請延期改選」的決議。實際上，現任棒協理事長辜仲諒希望可以盡量延長任期，以便他使用該身分向法院申請寬限出國管制，而萬年秘書長林宗成也希望繼續扶持辜仲諒人馬，好讓自己職位不會被替換。

制度不可偏廢　因人設事非協會之福

國際賽事與國家隊組訓是棒協的常態性業務，從每兩年交錯舉辦的WBC與16強，到亞錦賽、各年齡層比賽，哪一年沒有重要賽事？

何況用拖延改選作為抗拒改革手段，在以前也發生過。1997年時任棒協理事長陳盛沺原應進行改選，卻以「舉辦國際賽事使會務繁重」為由片面宣布延期，且多次推遲改選時程。此事爭議太大，衍生出台灣大聯盟與中華職棒的兩聯盟分立時代，對台灣棒球發展造成嚴重衝擊。

而近期，籃協也發生因為理事長謝典霖多次缺席會員大會，導致協會的正常會務、理監事會議未能如期辦理，促使立委要求運動部介入督導，顯示不適任的理事長將使協會運作停擺。

台灣棒球跌跌撞撞並付出不少代價後，才成功走出陰霾，今日棒協預留延期空間的理由，與當年陳盛沺如出一轍。歷史不必然重演，但制度的漏洞一旦打開，誰也無法保證不會有人鑽進去。

李洋的改革，提醒我們台灣體壇還有太多未完成的轉型工作；棒協的延期預案、籃協的流會情形，則提醒我們制度破壞的風險近在咫尺。我們唯有記取歷史教訓、尊重制度，才能實踐制度化、專業化的運作，使各體協可以健全治理，真正成為支撐Team Taiwan的力量。

▼李洋的改革，提醒我們台灣體壇還有太多未完成的轉型工作；棒協的延期預案、籃協的流會情形，則提醒我們制度破壞的風險近在咫尺。（圖／翻攝自李洋臉書）

▲運動部部長李洋。（圖／翻攝自李洋臉書）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鄭習會之後　台灣如何被重新設定選擇框架

►鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

►談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人能退票

投稿
申訴
關鍵字: 高宇辰 雲論 運動部 李洋 協會 棒協 鄭世忠 籃協 體育

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
「十大惠台措施」是冷菜回鍋　還是熱菜現炒？
李洋的體育改革　「體邪」的抗拒改革
鄭習會之後　台灣如何被重新設定選擇框架
鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才..
談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人..

推薦閱讀

鄭習會之後　台灣如何被重新設定選擇框架

李洋的體育改革　「體邪」的抗拒改革

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才..

大陸「新十項惠台」措施　政策落實的深層困境

張靜／公務員濫權怠行職務無法管　刑法該修正了！

談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人..

2026最新！90後陸劇女星討論度TOP 10洗牌..

當善意與報酬交會　山難搜救、感謝金與法律界線的模糊..

「十大惠台措施」是冷菜回鍋　還是熱菜現炒？

相關文章

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

曾與王齊麟一同在東京奧運、巴黎奧運寫下史無前例羽球雙打金牌2連霸的李洋，如今成為運動部首任部長後，昨公開宣布，將把奧運金牌獲頒的加碼1千萬台..

8小時前

鄭習會之後　台灣如何被重新設定選擇框架

鄭習會之後　台灣如何被重新設定選擇框架

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人能退票

談判破局、海峽封鎖　「高成本實境秀繼續上演」卻沒人能退票

對體育瘋狂！　林鴻道回溯發東京、巴黎奧運5千萬奪牌獎金

對體育瘋狂！　林鴻道回溯發東京、巴黎奧運5千萬奪牌獎金

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

鄭習會之後　台灣如何被重新設定..

鄭習會之後　台灣如何被重新設定..

李洋的體育改革　「體邪」的抗拒..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青..

大陸「新十項惠台」措施　政策落..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面