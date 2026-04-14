李洋的體育改革　「體邪」的抗拒改革

▲李洋高舉的制度化與專業化原則如一道陽光，讓大眾與選手感到溫暖明亮，對於蟄伏在各大協會陰暗面的有心人士來說，卻是十分刺眼。（圖／記者林敬旻攝）

●高宇辰／體育從業人員

運動部長李洋說過：「我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策。」

從李洋上任七個月，做了許多人不敢做的事：他追出散落各大協會、未被確實執行的三億浮編預算；他推動基層教練薪資保障、校園設施更新、全民運動抵用券——每一項，都是在為台灣體育建立更穩固的制度地基。

李洋高舉的制度化與專業化原則如一道陽光，讓大眾與選手感到溫暖明亮，對於蟄伏在各大協會陰暗面的有心人士來說，卻是十分刺眼。

「體邪」歷史不該重演

中華民國單項運動協會的改革歷程，是高度政治化的。這些協會長年由黨國背景的人士出任。俗話說「有關係，就沒關係」，裙帶關係使他們不受有效監督，以致過去台灣重大賽事組訓、國際參賽的行政流程慘不忍睹，被國人譏諷為「體邪」。

雖然近年協會改革之下，協會人員組成逐漸多元，但不少協會仍殘留「萬年秘書長」之類的陋習。甚至因為欠缺監督，浮編預算成風。當李洋出手查帳得罪這些人，還會被有心人士動用媒體與網軍修理，例如政務次長鄭世忠請辭便被大做文章，意圖渲染成李洋是不適格的政務官。

老體邪黨國人士持續抗拒改革的心態，也體現在他們內部的治理情形。例如棒協理事會表面上以「賽事繁忙」為由，在2025年通過「必要時可申請延期改選」的決議。實際上，現任棒協理事長辜仲諒希望可以盡量延長任期，以便他使用該身分向法院申請寬限出國管制，而萬年秘書長林宗成也希望繼續扶持辜仲諒人馬，好讓自己職位不會被替換。

制度不可偏廢 因人設事非協會之福

國際賽事與國家隊組訓是棒協的常態性業務，從每兩年交錯舉辦的WBC與16強，到亞錦賽、各年齡層比賽，哪一年沒有重要賽事？

何況用拖延改選作為抗拒改革手段，在以前也發生過。1997年時任棒協理事長陳盛沺原應進行改選，卻以「舉辦國際賽事使會務繁重」為由片面宣布延期，且多次推遲改選時程。此事爭議太大，衍生出台灣大聯盟與中華職棒的兩聯盟分立時代，對台灣棒球發展造成嚴重衝擊。

而近期，籃協也發生因為理事長謝典霖多次缺席會員大會，導致協會的正常會務、理監事會議未能如期辦理，促使立委要求運動部介入督導，顯示不適任的理事長將使協會運作停擺。

台灣棒球跌跌撞撞並付出不少代價後，才成功走出陰霾，今日棒協預留延期空間的理由，與當年陳盛沺如出一轍。歷史不必然重演，但制度的漏洞一旦打開，誰也無法保證不會有人鑽進去。

李洋的改革，提醒我們台灣體壇還有太多未完成的轉型工作；棒協的延期預案、籃協的流會情形，則提醒我們制度破壞的風險近在咫尺。我們唯有記取歷史教訓、尊重制度，才能實踐制度化、專業化的運作，使各體協可以健全治理，真正成為支撐Team Taiwan的力量。

▼李洋的改革，提醒我們台灣體壇還有太多未完成的轉型工作；棒協的延期預案、籃協的流會情形，則提醒我們制度破壞的風險近在咫尺。（圖／翻攝自李洋臉書）

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