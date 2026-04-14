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「十大惠台措施」是冷菜回鍋　還是熱菜現炒？

我們想讓你知道…「回鍋肉」正是川菜經典，這十大惠台措施不也如此？真正重點反而不在菜色新舊，而在於能否端上桌？食客動不動筷子？至於落實與否，就留待兩岸未來的互動狀況了。

▲國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲「鄭習會」順利落幕，中共中央台辦釋出「大禮包」，在經貿、民生、文化及交通等「十項促進兩岸交流合作措施」上呈現了具體善意，也象徵國共常態化溝通機制已經重啟。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●莊伯仲／北京大學訪問學者、文化大學新聞系教授

「鄭習會」順利落幕，中共中央台辦釋出「大禮包」，在經貿、民生、文化及交通等「十項促進兩岸交流合作措施」上呈現了具體善意，也象徵國共常態化溝通機制已經重啟。不出意料，民進黨政府隨即痛斥這些片面讓利的惠台措施只是「糖衣毒藥」、「養套殺」、「詐騙禮包」、「統戰工具」云云，但這些膝反射式的酸葡萄評論本在意料之中，雖然酸度爆表，其論述既蒼白又無力，並未掀起太多波瀾，只是淪為藍綠一把號，各吹各的調。

十大措施意在「誠意」與「框架」　這也註定成為藍綠相互攻防工具

相關批評中較值一提的反而是民進黨立林楚茵的「回鍋菜」說，她指出這是「假讓利真打臉」，因為十項措施裡，像是金馬四通、開放部分自由行等，有高達九項是舊的，唯一新菜就是金廈機場共用，反而讓人看破中共手腳。因為這些禮物來來回回已送了幾十次，想給就給，不高興就要回去，根本是在考驗臺灣人的記憶。

總的來說，從政策內涵的文字面來看，這十項措施多為過往政策的延續、恢復，甚至重申，因此從民進黨立場來看，稱之「回鍋菜」，是有其根據，並不為過。

然而，從兩岸關係的脈絡面來看，有鑑於當前雙方政府溝通幾乎完全停擺的背景下，透過「鄭習會」這般的高層會面，並由中共中央發布這十大措施，本身就是一個重要的政治訊號。

因此，這十大措施較像是一份集結了中共對台既有政策方向的綜合清單，意在展現其推動兩岸交流的「誠意」與「框架」。當然，這也註定成為臺灣藍綠陣營爭奪兩岸議題主導權的相互攻防工具。

這就像2005年連戰與胡錦濤在歷史性會晤後提出的「連胡五項願景」，硬要說的話，這十大措施也屬於同一套菜譜。但前者屬於兩岸關係的政治藍圖，強調一中原則、終止敵對與建立和平機制，著重長期制度與戰略方向。而後者則聚焦經貿、就業、農漁與青年發展，強調短期可見的利益與績效。換言之，前者屬於「策略企劃」；後者則是「實務操作」。

進一步檢視這十大措施，又以青年交流：「建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。」最為具體可行、最沒有政治味道、也能最快產出成果。尤其可從排序第二，看出國共雙方對此的高度重視。

兩岸關係停滯這些年來，馬英九基金會的「大九學堂」一直是青年交流領導品牌，但因突生「家變」，全面中斷兩岸交流業務，包含原先規劃今年暑假將舉辦10團「大九學堂」赴陸交流，已全部喊卡，原訂4月出發的浙江大學參訪團也取消退費，如此操作實屬不宜也殊為可惜。然而十大措施中的青年交流，讓我們又看到了龧光。

外人對此類兩岸青年交流或許會有「走馬看花、吃吃喝喝」的刻板印象，甚至質疑流於過場形式，反而成為中共統戰的一環。然而依據北京清華大學公共管理學院鄭振清教授的實證研究，大陸年輕人通過網路瞭解到臺灣民眾熱烈歡迎陸生團（2023與2024年應馬英九基金會邀請），看到他們的偶像「龍隊」（馬龍）和丁寧也受到臺灣人喜愛，自然而然產生了彼此心靈相通的「共情作用」，進而對兩岸交流與和平統一的支持度有統計上的增加。

值得一提的是，研究也發現大陸民眾越有制度自信者，越不主張武統，而對臺灣民主制度評價越高者，也同樣越不主張武統。這和海基會2011年委託研究案，發現陸生「來台後印象變好」比例明顯增加，而且對臺灣社會文化、經濟、自然環境大多抱持正面評價的發現有異曲同工之妙。顯示在兩岸擴大交流後，臺灣形象受到大陸民眾高度肯定，而大陸方面亦復如是。因此兩岸青年交流，絕對值得期待。

「回鍋肉」正是川菜經典，五花肉先煮後炒，肥而不膩，佐以蒜苗與豆瓣，鹹鮮微辣、醬香濃郁。其獨特回鍋工藝激發食材本味，是萬能下飯神器，憑藉親和力與極致風味，這道人氣家常菜一直風靡兩岸華人餐桌。這十大惠台措施不也如此？真正重點反而不在菜色新舊，而在於能否端上桌？食客動不動筷子？執行性與可持續性上，至於落實與否，就留待兩岸未來的互動狀況了。

▼國民黨主席鄭麗文在北京飯店會見北京市委書記尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文在北京飯店會見北京市委書記尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

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