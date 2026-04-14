在風雨之中搭橋　鄭麗文向權力高峰挺進

▲此行究竟為兩岸和平帶來多少實質推進，或為國民黨選情加分多少，仍需時間檢驗，但對她個人政治聲望的提升，卻幾乎是立竿見影，為其邁向更高政治舞台鋪設了重要台階。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

鄭麗文以中國國民黨主席身分應邀訪問大陸，並與習近平會談，其整體表現之從容、精準與戰略感，而中共當局給予兩岸利多政策的力度，在在超乎多數觀察者原先的預期。

鄭習會立竿見影 為鄭麗文邁向更高政治舞台鋪設重要台階

在兩岸關係長期低盪、政治氛圍高度對立以及民進黨政府抹紅的背景之下，這趟訪問本身即具有高度風險，而她不僅展現氣魄順利完成，更展現出一種罕見的政治穩定度與論述能力。

此行究竟為兩岸和平帶來多少實質推進，或為國民黨選情加分多少，仍需時間檢驗，但對她個人政治聲望的提升，卻幾乎是立竿見影，為其邁向更高政治舞台鋪設了重要台階。

從行程安排來看，鄭麗文此行從南京中山陵謁陵開始，象徵性地連結中華民國的歷史根源與民族情感；然後轉往上海洋山港，展現對現代化建設與經濟實力的理解；最高峰於北京與習近平會晤，則將整體行程推向政治與戰略層次的高峰，中共當局在她返台前還提出十項兩岸加強交流政策，做為此行的具體成果。

這樣的安排，不僅具備高度象徵意涵，也顯示出精心規劃的戰略思維，使整體訪問形成一條從歷史、經濟到政策與政治的完整敘事軸線。

在大陸方面的回應上，官方與媒體普遍給予正面評價，認為此行順應兩岸關係發展的歷史脈絡，也回應台灣社會對和平的期待。環球時報以「勇氣與擔當」形容鄭麗文，強調她在複雜的台灣政治環境中仍選擇推動交流，具有突破性意義。部分評論人士亦指出，北京以高規格接待，實質上是對其政策路線的一種背書。這種回應，不僅具有宣傳層面的效果，也反映出大陸方面對於重新建立溝通管道的期待與審慎試探。

更值得關注的，是鄭麗文在台灣內部，尤其是藍營支持者之間所激發的共鳴。長期以來，國民黨在兩岸議題上往往陷入論述僵化與選民疏離的困境，不是過度依賴既有框架，便是難以回應當代台灣社會的情感與認同。

這次鄭麗文的表現，顯然試圖打破這種困境。她在中山陵的講話，並非簡單複述歷史，而是透過歷史脈絡重新詮釋當前兩岸關係，以細膩語言處理「中華民國」定位與現實政治之間的張力，展現出高度準備與策略清晰的演說能力。

台灣部分評論人士如郭正亮便指出，她的論述已不再只是傳統統派語言，而是試圖站在台灣人民的角度重新思考兩岸關係。這種轉變，意義不僅在於語言修辭的更新，更在於政治路線的調整——從過去單向的理念宣示，轉向試圖建立與社會對話的橋梁。她在壓力之下仍能穩定發揮，並有效回應綠營的批評敘事，同時巧妙運用歷史語境，觸及兩岸可以對話的關鍵符碼，顯示其政治操作的成熟與精準。

更為難得的是，鄭麗文此行並非一味迎合北京立場，而是在分寸之間拿捏出一種新的表述方式。她既未完全複製大陸話語，也未回到過去國民黨較為僵化的論述，而是嘗試建構一種以台灣為主體視角的兩岸論述。這種論述策略，使她在兩岸之間創造出一個相對可被接受的模糊空間，也讓雙方在不必立即觸及核心爭議的情況下，先恢復基本互動與信任。

這種互動具有重要意義。部分國際關係學者如翁履中指出，北京透過此次接待與互動，向國際社會傳遞一個訊號：台灣內部仍存在願意交流與對話的政治力量。換言之，鄭麗文此行不僅是一次兩岸互動，更是一場具有對外戰略訊息的政治行動。國際媒體如美聯社亦關注此行，認為其在台灣內部引發激烈討論的同時，也象徵一種「播種和平」的嘗試。

當然，反對聲音同樣強烈。大陸委員會及部分民進黨人士批評此行「出賣主權」、「迎合北京」，質疑其政治動機與實質效果。然而，若從政治現實角度觀察，這些批評多屬既有立場的延伸，並未真正觸及此次訪問的核心價值。在兩岸對話幾近中斷、敵意逐步升高的情勢下，任何試圖恢復接觸的行動，本身即承擔風險與壓力。鄭麗文能在這樣的環境中完成整體行程，且未出現重大失言或戰略錯誤，本身即展現出相當程度的政治成熟度與精準度。

此次訪問也許無法立即改變整體格局 但它為未來留下一個值得發展的契機

從更宏觀的角度來看，當前兩岸最迫切的問題，或許並非立即解決所有爭議，而是如何降低誤判風險、重建基本互信，並逐步恢復溝通機制。在此意義上，鄭麗文此行的價值，並不在於具體達成多少協議，而在於重新打開對話的可能性。她本人亦坦言，上任後深刻感受到社會對和平與穩定的期待，這成為她推動此次訪問的重要動力。她的幾次論述與最終收穫堪稱圓滿。

最終的裁判在於台灣民眾手中的選票。她要讓民眾看到「和中」是有回報的，和平是可看到的，中共也不讓她空手而歸，送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場等共十條政策措施。

綜合而言，鄭麗文此行之所以獲得高度評價，關鍵並不在於單一發言或儀式，而在於她展現出三項難能可貴的政治特質：其一，是在高度壓力下仍敢於行動的勇氣；其二，是能在多重敘事之間取得平衡的論述能力；其三，是試圖為僵局開闢新空間的戰略視野。這三者的結合，使她在此次訪問中不僅完成任務，更成功塑造出一個具備領導潛力的政治形象。

歷史的轉折，往往並非來自單一重大事件，而是由一連串關鍵時刻逐步累積而成。在當前台海局勢緊繃、對話機制幾近停滯的背景下，鄭麗文的此次訪問，也許無法立即改變整體格局，但它確實為未來留下了一個值得發展的契機。

她未必已經解決兩岸之間存在的交流問題與關係矛盾障礙，但至少重新打開了解決問題的門。對一位政治人物而言，這樣的能力與時機掌握，本身就是難能可貴的成就，有助於推升她邁向權力高峰的重要一步。

▼國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

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