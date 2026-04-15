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川普可以收服伊朗嗎？ 　金融市場如何因應考驗決策官員、投資人智慧

我們想讓你知道…儘管許多分析師認為美國企業獲利情況良好，美伊戰爭的衝擊將逐漸淡化，但萬一戰事拖延或惡化，原油價格維持在高檔，這時候講通膨可不是狼來了，而是真的會發生，金融市場要如何因應這樣的情勢，美債利率該升或降?美元匯率會升或貶?股市該逢高出脫或逢低加碼?在在考驗決策官員與投資人的智慧。

▲。（圖／路透）

▲川普的意圖很清楚，就是要要伊朗停止發展核武，乖乖交出高濃縮鈾的庫存，並停止支助哈瑪斯及黎巴嫩真主黨對抗以色列。（圖／路透）

●文／三普經

美國與伊朗正在進行談判，但因為雙方要求差距過大，市場並不看好會達成協議。但奇怪的是，市場似乎認為美伊戰爭也不至於擴大，因為川普總是會轉彎(TACO)，因此究竟美伊戰爭將如何收尾，對全球經濟金融情勢將產生怎樣的影響，將是本文分析的重點。

美伊談判三大僵局　核心中的核心是伊朗鈾原料問題

首先最重要、也最難分析的，是川普的想法。川普的意圖很清楚，就是要要伊朗停止發展核武，乖乖交出高濃縮鈾的庫存，並停止支助哈瑪斯及黎巴嫩真主黨對抗以色列。

從報載揭露美方15點方案內容來看，包括: 1.伊朗承諾不發展核武能力、2.禁止在其境內進行鈾濃縮活動、3.要求伊朗將其高濃縮鈾庫存移交給國際原子能總署、4.拆除納坦茲、伊斯法罕和福爾多的重要核設施，並允許國際原子能總署全面進入這些設施、5.終止區域代理人勢力，停止支持盟軍武裝團體、6.保持荷姆茲海峽暢通、7.限制伊朗飛彈計畫的射程和數量，未來任何飛彈使用僅能用於自衛範圍、8.作為交換，伊朗將獲得全面解除制裁、9.美國協助伊朗民用核計畫，包括布什爾核電廠的發電、10.取消伊朗核協議內容中「快速恢復制裁」機制。美方挾其軍事優勢，因此川普總統信誓旦旦，認為可以在短時間達成目標。

但後續發展並沒有照著川普的劇本來走，從2月底開戰至今，伊朗充分發揮不對稱戰爭的特色，封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），推升國際油價，並在有限度的範圍內，展現其飛彈實力，證明美方聲明勝利誇大不實。

伊朗深知美方的罩門在於不耐久戰，因為美國國內即將來到的期中選舉以及近期通膨壓力急升(3月CPI年增率由2月的2.4%躍升至3.3%)，對川普將形成極大的壓力。

因此對於停戰，伊朗也提出10項條件，包括: 1.美國應在原則上承諾提供「不對伊朗發動侵略」的保證、2.伊朗應繼續控制荷姆茲海峽、3.應承認伊朗擁有進行鈾濃縮的權利、4.解除所有針對伊朗的「主要制裁」（primary sanctions）、5.解除所有與伊朗相關實體的「次級制裁」（secondary sanctions）、6.終止所有聯合國安全理事會針對伊朗的決議、7.終止所有國際原子能總署（IAEA）理事會針對伊朗的決議、8.對因戰爭對伊朗造成的損害支付賠償、9.美國戰鬥部隊應撤出該地區、10.在所有戰線上停止戰爭，包括停止針對黎巴嫩真主黨的戰爭。伊朗姿態放高，除了不屈服美方的要求之外，擺明要和美方長期抗戰的決心和毅力。

媒體列舉了目前美伊談判三大僵局，包括荷姆茲海峽通行權、高濃縮鈾庫存、以及伊朗海外資金解凍與賠償問題，但個人認為核心中的核心是伊朗鈾原料問題。

如果美方接受伊朗可以擁有核原料，即便伊朗承諾不發展核武，僅供和平用途，但這是2013年伊朗和聯合國安理會成員國及德國(P5+1)早就達成的協議，是川普第一任總統時，於2018年退出此協定。

2025年6月美國發動「午夜之錘行動」(Operation Midnight Hammer），美軍使用了由B-2幽靈戰略轟炸機攜帶的GBU-57巨型鑽地彈炸彈，以及從潛艇發射的戰斧巡弋飛彈，攻擊伊朗多處核設施，川普當時也聲稱行動非常成功。

經過這些波折，如果美方允許伊朗擁有鈾原料，那麼當初又何必大費周章、勞民傷財卻徒勞無功?這對川普來說，政治殺傷力極強，因此可能性極低。

但要逼伊朗就範，美方勢必要動用更多的資源與武力，在短時間內達成其目的。但美方必須評估的是，在缺乏盟軍支援下，美方可以接受的代價(包括軍費支出、國內經濟成本、以及最重要的人員傷亡)有多大，以及美方能夠達成的戰略目標，包括更換伊朗政權、掌握伊朗原油資源、恢復荷姆茲海峽的通行能否順利。

先前川普威脅要攻擊伊朗發電廠及海水淡化廠時，已遭致各方批評壓力，而且伊朗事後證明也不像委內瑞拉那麼好處理，因此美方後續軍事行動的可能性與效果仍有待驗證。

▼從2月底開戰至今，伊朗充分發揮不對稱戰爭的特色，封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），推升國際油價，並在有限度的範圍內，展現其飛彈實力，證明美方聲明勝利誇大不實。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

萬一戰事惡化　通膨可不是狼來了「而是真的會發生」

戰爭沒有贏家，伊朗雖然在戰略上扺擋美國的攻勢，但其資源仍有耗盡的時候。儘管其威脅如果美國繼續攻擊，它將升高衝突態勢，但伊朗也要評估，目前主要國家都在觀望，並沒有介入美伊衝突，但如果伊朗做的太過份，有可能激起其他國家加入美國對伊朗的討伐。

因為戰爭的代價太大，或許是市場主流認為美伊戰事可能拖拖打打，最後不了了之，但這樣的看法可能低估了川普總統的決心。從川普的關稅政策來看，即便被美國最高法院裁定違憲，但川普仍未改變其關稅政策，因此個人也不認為川普在對伊戰爭的立場上會有任何改變，現在只是不曉得他會採取什麼樣的手段在結束戰爭。

先前川普關稅戰對全球經濟與金融市場的衝擊最後僅曇花一現，並沒有明顯造成停滯性通膨問題，美國聯準會也在去年下半年如市場預期降息三次，金融市場持續多頭樂觀情勢。

但今年以來，聯準會持續按兵不動，有更多的理事認為原油價格所造成的供給面通膨，將會是後續貨幣政策的嚴酷考驗，市場對於聯準會的降息預期也是一日數變。

因此儘管許多分析師認為美國企業獲利情況良好，美伊戰爭的衝擊將逐漸淡化，但萬一戰事拖延或惡化，原油價格維持在高檔，這時候講通膨可不是狼來了，而是真的會發生，金融市場要如何因應這樣的情勢，美債利率該升或降?美元匯率會升或貶?股市該逢高出脫或逢低加碼?在在考驗決策官員與投資人的智慧。

▼萬一戰事拖延或惡化，原油價格維持在高檔，這時候講通膨可不是狼來了，而是真的會發生。（圖／路透社）

▲美金,美元,貨幣,外幣,外匯。（圖／路透社）

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