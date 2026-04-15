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「鄭習會」的算盤　讓國民黨成為「台灣反對台灣」的客體

我們想讓你知道…一連串的歷史與政治的錯位，實際上已讓國民黨被中共「客體化」（Objectified），成為瓦解台灣主體性的統戰工具。

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

2026年4月7日，古都南京的紫金山上春雨綿綿。中國國民黨主席鄭麗文站在中山陵前宣讀祭文，開啟後續訪問中國被動與客體化的敘事，一如中共所願。

身處客場的她，刻意以「民國紀元」開場，並高調重申孫中山「和平、奮鬥、救中國」的遺訓，看似主動出擊，實則是中國所願。

這份講稿充滿濃厚的民族主義，去除掉孫中山的政治符號，幾乎是滿滿的「反西方」敘事，日本更被點名十一次，幾乎重現中國式的反日口吻。

她的陳詞指出：「總理當年警告國人切勿淪為西方帝國主義的附庸」，並且「痛斥日本帝國主義對台灣的殖民統治造成了兩岸悲劇與歷史傷口」。

回顧三月份在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發表專文：〈台灣不必選邊站〉，到此次的「鄭習會」，國民黨已幾乎代替中共說出「兩岸和平統一」。

一連串的歷史與政治的錯位，實際上已讓國民黨被中共「客體化」（Objectified），成為瓦解台灣主體性的統戰工具。

中山陵以「民族主義」　解構「民主同盟」

鄭麗文在南京中山陵的演講，無疑是對台統戰的正面成果。中共為何容忍鄭麗文在南京高呼「民國」？因為這是一種被精算過的「儀式性讓利」。

中共非常清楚，鄭麗文論述中的「拒絕代理人戰爭」與「兩岸中國人自主解決分歧」，以及反西方的敘事，完美契合中共「台灣問題純屬中國內政、不容外部干涉」的核心戰略目標。

當她呼籲台灣不要做西方的棋子、應回歸中華民族的框架時，甚至暗指對日本的不滿，將虛幻的歷史民族主義置於現實的台灣民主之上。

就在於讓國民黨誤以為自己在「捍衛中華民國」，實際上卻是讓台灣陷入敘事陷阱。

「民國史觀」與「血濃於水」的民族情感，主動將「兩岸和平框架」的枷鎖套在台灣身上，將台灣從國際地緣政治的板塊上剝離，順從被設定的「一中」鳥籠裡。

《美國反對美國》的台海轉譯

這種操作手法，深刻呼應王滬寧在其1991年經典著作《美國反對美國》（America Against America）中的核心洞見。
王滬寧在該書中指出，西方民主體制最致命的弱點並非外部的軍事挑戰，而是其內部的「體制矛盾」：多黨制引發的政治極化、否決政治（Veto politics）導致的治理癱瘓。

三十五年後的今天，作為「新時代黨解決台灣問題總體方略」的實際操盤手，王滬寧將這套邏輯轉譯為「台灣反對台灣」（Taiwan Against Taiwan）的對台大戰略。

面對一個積極擴大國防預算，且背後有美國和印太國家支持的台灣，直接發起軍事行動的代價極高。最高明的作法，是利用台灣的民主自由體制，精準操弄其內部的政黨對立與民眾對戰爭的恐懼，推動中共所設想的「不戰而屈人之兵。」

只要能找到一個在國會擁有否決權，且活在歷史浪漫主義的「代理人」，北京甚便能藉此讓台灣內部風雨不斷，破壞台灣的防衛共識。

國民黨陷入客體化危機

在這場政治博弈中，最令人深思且遺憾的是，國民黨在戰略哲學上，其「方法論的主體性」（Methodological Subjectivity）已徹底喪失。

一個具備戰略主體性的政黨，其兩岸政策的出發點與方法論應當是：「基於台灣2,300萬人的國家安全與民主體制，我們決定如何設定議程，並以自身的防衛實力為基礎與中國互動」。

然而，「兩岸和平框架」讓國民黨不再是設定議題的「主體」，而是被當作達成北京戰略目標的「客體」。國民黨訪問團在南京將「和平」寄託於北京設定的「九二共識」政治前提，才能換取進入中南海的門票。

在《外交事務》宣稱「不選邊站」，在中山陵批評「外部勢力」，卻完全無視中共在東海、南海與台海的軍事擴張才是破壞現狀的根源，並且造成盟邦對台灣現況的困惑。

當「和平、奮鬥」淪為沒有防衛的「躺平」

當國民黨期盼台灣海峽不再成為潛在衝突的焦點，也不要成為「外部勢力干預的棋盤」，與此同時卻讓國民黨在立法院持續阻擋軍購案，實際上在國家安全議題「躺平」。

孫中山當年深知「沒有革命武力，就沒有革命成功」；但百年後的國民黨主席，卻以和平之名，解除台灣武裝的行為，徒有「和平、奮鬥」的空談。

為了促成這趟「和平之旅」，累積會面的籌碼，國民黨不只抵制國防特別條例，並且集體缺席立院協商。

國共內戰的歷史提醒後人記住共產黨的兩手策略，但是國民黨卻忘了張治中的當年如何進入北京。國民黨以為自己在創造和平，卻不知道自己正在完美地執行「用民主的否決權，否決民主國家防禦力」的劇本。

失去主體性的影響　正在發酵

當國民黨失去了戰略與方法論的主體性，心甘情願地被北京操作化，淪為中共撕裂台灣內部矛盾的「客體」時，美日等盟邦對台灣的不信任感也會加深。

中共刻意在此時高調邀請國民黨，就是為了向世界展示，「台灣內部拒絕美國與盟幫」，自願接受「九二共識」和「和平統一」的假象。

巴西駐台辦事處處長近日接受媒體專訪時聲稱台灣是中國的一部分，甚至援引國民黨說法作為佐證，國際的錯誤認知已開始蔓延。

台灣社會必須保持清醒，在一個奉行極權擴張主義的超級大國面前，沉溺於歷史幻覺的「躺平」，不會帶來歲月靜好，只會迎來任人宰割的命運。

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