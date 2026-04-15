電視新聞台的「典範崩解」與「數位重構」　告別的不只是一個主播

▲2026年4月，TVBS資深主播吳安琪在兩波合計近百人的裁員浪潮中確認離職，表定4月30日生效，實際上4月1日便已不再進公司 。（圖／翻攝TVBS官網）

●杜聖聰／銘傳大學廣播電視學系主任

2026年4月，TVBS資深主播吳安琪在兩波合計近百人的裁員浪潮中確認離職，表定4月30日生效，實際上4月1日便已不再進公司 。這不是個別人事風波，而是一個時代的終章宣告。吳安琪代表的，是台灣電視新聞製播典範最後一代的人格化符號：SNG連線的精準度、播報語態的專業沉穩、CG後製的美感規範、以及那種「新聞是可以被相信的」集體記憶。她的離開，是結構性問題的人事投影，不是原因，而是後果。

從傳播政治經濟學的角度來看，這場裁員的深層邏輯，在於電視新聞台的商業模型正在同時從三個方向崩潰：廣告收益稀釋、流量變現失效、以及AI對製播成本結構的根本衝擊。

典範的製程 那是一個美學秩序

在討論商業模型崩解之前，有必要先理解被摧毀的是什麼。電視新聞台的傳統製程，體現了一種「工業美學」：從SNG衛星連線的即時部署，到CG字卡的視覺語彙，到主播台的空間演出邏輯，到多機剪輯的敘事節奏，乃至「記者出現在現場」所構建的「真實性保證」，這整套製程，本質上是一套可信度生產機制（credibility production system）。它的成本極高，但換來的是「觀眾相信你說的是真的」這一無形資本。

然而這套系統的問題在於：它是一個高固定成本、低彈性的製播架構。SNG車的維護費、工程人員的專業薪資、24小時直播的電力與頻寬、駐地記者的佈建網路。

這些成本在廣告市場繁榮時代可以被收視率所攤平。但當觀眾的注意力開始向手機、向平台、向短影音流失，這套高成本的美學秩序，就成了財務毒藥。

流量迷宮 從可信度資產到同溫層陷阱

進入數位時代，台灣電視新聞台普遍走上了一條「流量換生存」的歧路。問題不在於它們做了數位化，而在於它們在錯誤的邏輯下數位化了。

流量導向的媒體運作，有一個根本的市場失靈：它的獲利機制依賴演算法分發，而演算法的最優化目標是「讓用戶停留更久」，而非「讓用戶理解更深」。

這直接導致了「同溫層避雷效應」的強化：媒體為了最大化點擊，傾向於投餵受眾本來就相信的內容，確認偏誤（confirmation bias）取代了查核功能，情緒動員取代了事實陳述 。

更嚴重的是，廣告市場的AI革命正在讓流量貨幣急劇貶值。不少廣告主發現，他們可以用AI工具以更低成本完成行銷傳播，電視台作為「廣告通路」的中介價值，正在急速萎縮 。

此外，2024年底Google AI摘要落地台灣後，搜尋驅動的流量出現「蒸發效應」：用戶在搜尋頁面讀完AI摘要便離開，不點進媒體原始頁面，直接切斷了「流量→廣告收益」的轉換鏈 。電視新聞台的網路版本，正在面臨一個「更努力寫新聞、更少人點進來」的詛咒式循環。

▼廣告市場的AI革命正在讓流量貨幣急劇貶值。不少廣告主發現，他們可以用AI工具以更低成本完成行銷傳播，電視台作為「廣告通路」的中介價值，正在急速萎縮 。（圖／翻攝自微博）

政府標案的依賴症與政治危機

在廣告收益和流量收益雙重萎縮之下，台灣電視台普遍對政府標案（政令宣導、置入性行銷、活動轉播）形成嚴重的財務依賴。這不是台灣獨有現象，但在台灣的政治生態下，這種依賴有特別的風險結構：

從媒體經濟學視角，標案收益屬於「集中型、不可預測型」收入，與廣告收益的「分散型、可預測型」結構截然不同。一旦政治風向轉換、執政黨更迭或採購政策調整，電視台的現金流就面臨斷崖式風險。

更深層的問題是，對標案的依賴，會逐步腐蝕媒體的「編輯獨立性」。這正是傳播學者最擔憂的「廣告主效應」的政府版本：不批評金主，成為潛規則。

這形成了一個三角困境：

流量模式強化同溫層、廣告模式服從市場偏好、標案模式依附政治權力。三條路，都指向新聞可信度的喪失。而可信度，偏偏是電視台在數位時代唯一可能還具競爭優勢的資產。

歐美的前車之鑑 佛力（Flurry）難以複製

放眼全球，歐洲與美國的主流電視台也尚未找到可複製、可擴展的數位獲利典範。美國三大網絡（ABC、CBS、NBC）雖透過串流平台延伸版圖，但其核心新聞部門持續虧損，依賴母集團的影視娛樂事業交叉補貼。

BBC的公共資金模式，在英國國內亦面臨授權費制度的政治挑戰。法國的媒體補貼制度，則被批評為維持了「僵屍媒體」的表面存活 。

所謂「佛力」（flurry，即媒體短暫的流量爆發現象），是一種注意力經濟的假象：病毒式內容帶來瞬間流量，卻無法形成穩定的訂閱基礎或品牌忠誠。電視新聞台若試圖靠一次次「話題操作」維持生存，本質上是在消耗品牌資本，而非積累品牌資本。歐美的案例清楚顯示：凡是以流量爆發為主要策略的媒體，品牌折舊速度遠超收益累積。

電視新聞台剩下什麼？ 品牌、信任與IP化

那麼，在製程優勢萎縮、廣告市場瓦解、流量模式失靈之後，電視台究竟還剩下什麼？答案可能就是三個字：「被相信」。

從資訊經濟學的角度，新聞是一種「經驗財」（experience good）加「信任財」（credence good）的複合體。用戶必須先消費才能評估品質，而且即使消費後，也很難完全驗證其真實性。在AI生成內容氾濫的時代，假訊息的邊際生產成本趨近於零，「被相信」這件事，反而變成了稀缺資源。

公廣集團等公共媒體已開始走向「AI Chatbot可信度認證」路線，試圖用「公共媒體AI」對抗「劣質AI訊息」。這是一個方向正確但執行挑戰極大的策略。

對商業電視台而言，一些電視業者的觀察更為犀利：「IP也許會比電視的名字更重要。」 這意味著，電視台的未來，可能不是「新聞台」，而是「IP工廠」：把記者、主播、節目品牌，轉化為跨平台的IP資產，讓「吳安琪」這個名字的信任感，可以獨立於TVBS的機構存在，在YouTube、Podcast、甚至AI語音助理的介面上繼續被消費。

結語 製程沒有死只是需要重新定義「好」

吳安琪的離開，是台灣電視新聞製播工業「好製程」時代的一個句點。但它不應該是「好製程精神」的句點。在AI時代，「好的製程」不再等同於高成本的工業標準化，而是指一套可以持續產製「值得被相信的資訊」的工作倫理與組織文化。

好的傳播，不是擁有最多SNG車，而是擁有最強的「讓人信賴的理由」。好的生存方式，不是追逐每一波流量熱潮，而是在每一次資訊危機中，成為受眾第一個想到的那個名字。

這，才是電視新聞台在數位浪潮與AI革命的夾擊之下，唯一真正守得住的護城河。

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