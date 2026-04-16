「鄭習會」後台灣政局發展走向　鄭麗文能否帶領國民黨重返執政？





▲對於鄭麗文而言，等於取得了中共當局做為政治靠山來號令統合國民黨的最高領導權，同時也是兩岸交流發展「正主」地位的真正確保，正式揮別連戰、馬英九在兩岸交流發展上的主導性話語權時代。（圖／記者鄭佩玟攝)

●陳淞山／專欄作家

經過國民黨主席鄭麗文的千呼萬喚，停擺有十年之久的國、共領導人會談終於順利舉行，由於這是中共領導當局刻意在「川習會」之前的一個月所進行的會面，又是中共的正式邀訪，所以，用「鄭習會」來解讀此次的會談。

基本上，這是一個貌合神離且各取所需的政治探戈，在雙方都堅持「九二共識」與「反台獨」的共同政治基礎下，試圖以中華民族、中華文化與中華文明的價值，來營造國、共的交流發展就是在營造兩岸和平氛圍，共創兩岸和平交流發展的互利共榮雙贏的共同家園。

年底九合一選舉就是鄭麗文最關鍵考驗 目前看起來是危機四伏

對於鄭麗文而言，等於取得了中共當局做為政治靠山來號令統合國民黨的最高領導權，同時也是兩岸交流發展「正主」地位的真正確保，正式揮別連戰、馬英九在兩岸交流發展上的主導性話語權時代，但國民黨真正要的是「反獨執政」，是共推兩岸和平制度化的機制，不用再扯一中各表的政治爭議或中華民國存不存在的事實問題，也不想在在野階段談統不統一的政治操作。

對於習近平而言，最重要的是「反獨促統」，要的是藉由「鄭習會」來打台灣牌、反台獨牌，來牽制美、日外部勢力介入兩岸中國人自己的事，並緩和其內部的武統民粹壓力，其實就是「挾國制美、日」，國、共聯手制台，以對付賴清德總統及民進黨的「漸進式台獨」政治操作。

所以，不管賴清德政府與民進黨再怎麼批判和平框架就是統一框架，九二共識就是在幫中共意圖消滅中華民國背書，將併吞毒藥當成和平解藥等等，中共當局還是端出來它所謂的惠台十項「伴手禮」，給鄭麗文與國民黨爭取執政機會的政治資源，賴清德政府也只能以「任何交流不應成為特定政黨交易籌碼」及「應透過政府公權力與既有溝通聯繫管道展開協商」的軟釘子予以回應，不敢正面否定或嚴批中共當局這十項促進兩岸交流合作措施。

畢竟，許多的台灣相關人民還是有需要這些經濟與生活上的利益，民進黨可以因為政治上的敵對而冷嘲熱諷，什麼股市「養、套、殺」的話語，或者是「甜不辣換佛跳牆」的比喻，也無法完全否定中共當局「精準打擊」的惠台措施，就像民進黨執政後也不敢廢掉曾批判為「糖衣毒藥」的兩岸ECFA協議一樣，縱使百般無奈的不情願，還是要講民進黨政府還是在推動兩岸交流發展，還是在為台灣人民謀福利的政治宣傳與行銷！

從台灣的主流民意來看，台灣人民還是多數主張兩岸要交流、要合作、要發展、要和平，兩岸不要發生戰爭，也不希望被統一，現階段就是維持現狀，安居樂業各自安好最重要。

因此，不管國民黨、民進黨或對岸的共產黨，只要真心為了兩岸的和平發展或交流合作，台灣人民還是會樂見其成，政治的敵對或對抗或許各有其需要，但人民還是要過日子，要過好日子，不要為了各自政黨的利益或選舉需要而犧牲了老百姓的生存福祉，儘管「美國不可靠、中共不可信」！

這也是為什麼台灣人民不想也不願看到國民黨或民進黨為了爭奪執政的利益，把台灣當作政治籌碼或工具，在中、美之間只能選邊站的政治道理所在，因為最後可能的結果就是成為被擺弄或交易的棋子、棄子或發生戰爭危機。

總之，「鄭習會」之後的國民黨，儘管還在內部會有親美或親中的政治路線之爭，但取得主導權的鄭麗文黨主席能否實現她的歷史定位或帶領國民黨重返執政？

首先要面臨的是縣市長選舉的黨內整合與藍白合的進一步推動，年底九合一選舉就是最關鍵的挑戰與考驗，目前看起來情勢並不那麼樂觀，尤其是國民黨執政的彰化縣、宜蘭縣、嘉義市與新北市，可以說是危機四伏、搖搖欲墜。

民進黨則是台北市找不出有實力的戰將可以與連任的蔣萬安市長一搏，甚至可能會直接牽動目前平分秋色的新北市長選舉戰局的成敗，再加上中共當局對國民黨的「明功暗助」是否發揮真正的正面作用，或者會導致民進黨可能全力出擊的「抗中保台」各種政治操作達陣與否而影響選情？這是台灣政局發展走向的關鍵所在，值得再觀察。

▼「鄭習會」之後的國民黨，儘管還在內部會有親美或親中的政治路線之爭，但取得主導權的鄭麗文黨主席能否實現她的歷史定位或帶領國民黨重返執政？（圖／資料照）

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