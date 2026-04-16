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川普說習近平會「擁抱他」　中美關係真升溫還是另一齣政治劇本？

我們想讓你知道…眼看著伊朗不退，中國不動，美國在找台階。在這場博弈裡，如果冷靜觀察，就會發現，混亂之中，最後握有優勢的，不是聲音最大的一方，而是最有耐心的一方。

▲。（圖／路透）

▲伊朗戰爭不僅沒有被侷限在中東，反而正在外溢成為牽動中美關係的關鍵變數，也讓即將到來的川習會增添更多不確定性。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普今天在社群表示，中國已同意不向伊朗輸送武器，並預測下個月訪問北京時，習近平會「給他一個大大的擁抱」。他同時強調，中國對美國「永久開放」荷姆茲海峽的作法感到非常滿意，甚至形容雙方正在進行「高效合作」。然而，這樣的說法與現實出現明顯落差——就在不久前，中國外交部才公開批評美國對伊朗實施封鎖是「危險且不負責任」。

目前美軍已對伊朗港口實施實質封鎖，並攔截船隻，試圖迫使伊朗放棄對荷姆茲海峽的控制與通行費政策。這條全球約五分之一石油運輸必經的戰略航道，也因此成為國際政治與軍事對抗的核心。同時，美方情報指出中國可能曾考慮向伊朗提供便攜式防空飛彈，但證據仍不確定，北京也已公開否認。

在這樣高度緊張的背景下，川普一方面對中國釋出善意，甚至淡化網路攻擊等敏感議題；另一方面，美中之間仍存在台灣、南海、軍事擴張等結構性矛盾。

更關鍵的是，中國本身確實希望荷姆茲海峽的能源運輸可以穩定，因此在公開立場上呼籲降溫衝突，但同時也謹慎避免被捲入美伊對抗。

整體來看，伊朗戰爭不僅沒有被侷限在中東，反而正在外溢成為牽動中美關係的關鍵變數，也讓即將到來的川習會增添更多不確定性。

美中有4重點可以觀察　北京現在最精準的策略：不拆穿、不介入、不加碼

先講結論，筆者認為川普在「創造新敘事」，中國在「累積籌碼」，伊朗則是「完全不讓步」。

現在的關鍵不在於中國到底有沒有真的配合，而在於川普已經先把「中國支持我」這個故事講出來。只要北京不否認，這個敘事就成立，而這正是為何中國有機會站上有利的位置。

因為川普講得越多，北京未來在談判桌上的空間就越大。你說我配合，那接下來，你是不是要回報我？這就是籌碼。

目前的發展有幾個重點可以觀察：

首先，對川普來說，一個最現實的問題就是，伊朗不退。

不論是核計畫，還是荷姆茲海峽的控制權，伊朗目前都沒有實質讓步。這代表川普原本想要的「從伊朗拿成果」，其實沒有發生，也讓他更需要從其他地方找到「可以宣稱成功」的出口。於是，川普讓中國成爲那個出口。

第二個重點，中國「有需求，但不焦慮」。

它確實依賴中東能源，但早已分散風險、建立儲備，所以短期不會被逼到必須出手。這讓中國可以慢慢看、慢慢等，而不用急著選邊。

所以北京現在最精準的策略，其實很簡單：不拆穿、不介入、不加碼。讓川普說，讓局勢走，成本累積美國，在中東，在歐洲，壓力越大，越會有人想要跟北京多交流，因為多數國家不想在美國已經跟過去不同的情況下，繼續單押一邊！

第三，時間站在誰那邊？很明顯不是美國。

美國在中東每多一天行動，成本就多一分；中國幾乎不動，卻在旁邊看著對手消耗。這種「一動一靜」，本身就是戰略優勢。

第四，川習會才是真正的交易場。

川普現在越需要中國「不要打臉」，北京就越能在會面時換到東西。從農產品採購、貿易讓步，到政治上的「給面子」，中國都有空間操作。

甚至更直白地說，北京未必希望川普出問題。因為一個凡事都可以談交易的川普，比一個不可預測的新局，更容易讓中國掌握節奏。

▼北京現在最精準的策略，其實很簡單：不拆穿、不介入、不加碼。讓川普說，讓局勢走，成本累積美國，在中東，在歐洲，壓力越大，越會有人想要跟北京多交流，因為多數國家不想在美國已經跟過去不同的情況下，繼續單押一邊。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者曾俊豪攝）

是否談台灣　這點很關鍵

現在這個階段，中美其實出現一種「默契式的迴避」。川普不想讓人覺得他放棄盟友，但也不願讓台灣問題干擾與中國的交易；北京則更不希望台灣被國際化成為談判籌碼，因為它始終堅持這是內政問題。

結果就是——雙方都知道台灣重要，但都選擇不碰。而且很可能在川習會上也完全不談！台灣要注意的是，如果川習會上有談到台灣可能比不談好，因為川普不會想提，而北京如果主動提出，代表北京還需要川普做點什麼，還不確定川普會不會支持台灣，還需要川普再次確認對台灣的態度！但如果北京也不提，反映出的情況就可能是雙方『已經形成默契』，川普為了讓美中交易順利，決定讓北京決定要如何處理台灣。

眼看著伊朗不退，中國不動，美國在找台階。在這場博弈裡，如果冷靜觀察，就會發現，混亂之中，最後握有優勢的，不是聲音最大的一方，而是最有耐心的一方。

▼現在這個階段，中美其實出現一種「默契式的迴避」。川普不想讓人覺得他放棄盟友，但也不願讓台灣問題干擾與中國的交易；北京則更不希望台灣被國際化成為談判籌碼，因為它始終堅持這是內政問題。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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