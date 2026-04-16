川普的彈性務實主義　彈性即任性、務實即TACO

▲川普在伊朗問題上的操作恰恰反過來：先把紅線畫得像末日預告，再視油價、民調與市場壓力，決定是否把紅線拉成橡皮筋。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

歷史上，有些總統把戰略當羅盤，有些總統把戰略當劇本。至於川普，則更像把戰略當報價單：今天威脅，明天延後，後天再把後撤包裝成高明成交。這正是所謂「彈性務實主義」最荒誕的地方：它聽起來像一種冷靜排序國家利益的成熟路線，實際上卻更像一套替轉向預留藉口的政治修辭。

2026 年美國《國防戰略》把川普路線寫成「彈性務實主義」 (flexible, practical realism)，口號是本土防衛、印太優先、盟友分擔；然而伊朗戰爭證明，這種語言更像是替即興與衝動抹上一層戰略粉底。文件寫的是排序，戰場做的卻是失序。

真正的務實，從來不是「我現在能不能出拳」，而是先問：這一拳值不值得、打出去之後能換到什麼、代價會不會大過原本要守住的利益。可是，川普在伊朗問題上的操作恰恰反過來：先把紅線畫得像末日預告，再視油價、民調與市場壓力，決定是否把紅線拉成橡皮筋。於是，所謂彈性，不再是調適，而是任性；所謂務實，也不再是排序，而是止血。從這個意義上說，川普不是把務實做得太殘酷，而是把務實降格成了一種政治的短線當沖。

止血之後 和平仍未開始

4 月 7 日，川普還在說伊朗若不讓荷姆茲「完整、立即、安全」重開，文明將在當夜毀滅；幾小時後，他就宣布接受由巴基斯坦斡旋的兩週停火。

這個轉折固然讓市場鬆了一口氣，卻沒有讓戰爭真正停下來。停火後，以色列持續轟炸黎巴嫩；伊朗則指控美以違約，並明言若黎巴嫩戰線繼續升高、華府又堅持其核紅線，談判將變得「不合理」。美方與以色列堅稱黎巴嫩不在停火範圍內，伊朗與巴基斯坦方面的理解卻顯然不同。這意味著，眼前這份停火從一開始就不是成熟的和平文本，而更像一張帶裂縫的止血紗布。

更麻煩的是，雙方連停火後究竟要談什麼，也沒有真正重疊。美方要求伊朗放棄通向核武的能力，處理高濃縮鈾、限制飛彈與無人機、切斷代理網絡；伊朗則把條件一路拉高到凍結資產解封、戰爭賠償、黎巴嫩安排，以及對荷姆茲的實質控制。

這不是一般意義上的停火協商，而是一場圍繞主權、安全、核門檻與航道控制的多層議價。戰場雖然降溫，政治卻還沒有共同文本。

荷姆茲海峽上的新權力

這場戰爭最深的傷口不在德黑蘭的廢墟，而在荷姆茲海峽。戰前，伊朗雖曾騷擾航運、截查船舶，但仍未正式把海峽變成自己的收費閘口；停火之後，德黑蘭卻正在把「可以封鎖」升級為「可以管理、審核、甚至收費」。

現在的最新變化更顯示，荷姆茲已不只是地緣戰略的咽喉，更成了規則爭奪的前線：美方宣布自 4 月 13 日起對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，但又聲稱不妨礙往返非伊朗港口的船隻穿越海峽。這不是秩序恢復，而是把公共水道推入一種帶有戰時篩選功能的灰色狀態。

更具象的是，能源流動已經先於政治和解開始有限恢復，但這種恢復本身也正在被重新武器化。此前已有超級油輪沿試行通道駛出波灣；然而到了封鎖生效前夕，《路透社》又指出油輪重新避開荷姆茲，有的掉頭，有的在阿曼灣外海觀望。

這說明只要風險略降，市場就會先試探邊界；但只要軍事威脅回升，商業流動又立刻收縮。換句話說，今天的荷姆茲，不是秩序已經回來，而只是秩序暫時還沒有徹底崩塌。

市場回穩 世界未安

市場對停火的第一反應，永遠比外交辭令更誠實，也更短暫。最初停火宣布時，油價回落，股市反彈，投資人把它解讀成「避免了最壞結果」；但這種短暫樂觀如今已明顯退潮。

《路透社》 4 月 12 日指出，海灣股市因談判失敗與停火疑慮重燃而回落；4 月 13 日又指出，隨著美國封鎖即將啟動，油輪重新避開荷姆茲，油價再度站上百元上方。這代表所謂停火紅利，遠沒有華府宣傳得那麼穩固。

更深的問題是，今天的能源恢復不是「和平紅利」，而是「風險尚未全面爆開」的反身性反應。這也就是川普式所謂「務實」最危險的地方：先把世界推到邊緣，再把沒有掉下去本身說成成就。這不是秩序修復，而只是災難暫停。

伊朗為何仍握有談判籌碼

伊朗當然受了重創：它的基礎設施遭到破壞，經濟更脆弱，政權壓力也更大；但美國並沒有解除伊朗核心威脅的能力。到今天為止，公開資料仍看不到伊朗已放棄高濃縮鈾、飛彈與無人機能力，也看不到它承諾切斷對區域代理人的支持。

從德黑蘭的角度看，這場戰爭雖然沉重，卻也迫使美國接受一個新的起點：伊朗不再只是能「關閉」荷姆茲，而是能把自己的控制權轉化為談判籌碼。這不是典型的威懾成功，而更像是把對手原本沒有的槓桿，打成了對手現在公開擁有的資產。

更耐人尋味的是，會談中最敏感的議題之一，正是價格交換本身。伊朗消息人士向《路透社》放話稱，美方已同意釋放部分凍結資產，且與確保荷姆茲安全通行直接相關；其中一名消息人士更把金額指向卡達持有的 60 億美元，但美國官員迅速否認。

這一來一回，恰好揭露出整場會談的本質：表面上是在談如何結束戰爭，實際上則是在主權、安全、核門檻、航道控制與價格交換之間，爭奪誰有資格書寫停火之後的規則。這件事到今天仍不能寫成「美方已同意」，只能寫成：伊方聲稱，美方否認。

紅線政治的自我反諷

川普最愛批評別人的，是畫紅線卻不執行；但伊朗戰爭恰恰讓他自己成了紅線政治的最新反諷。這一輪最值得記下的，不只是他曾多次對伊朗反覆設定期限，而是談判失敗後，他立刻又把封鎖命名為決斷。

當威嚇變成可延期、可折價、可重新包裝的語言資產，它就不再是戰略訊號，而更像喊盤。今天這種操作模式已從「最後通牒」升級成「封鎖預告」，但本質並沒有變。

這正是近期《外交事務》評論最有力的地方：問題不是川普不夠現實，而是他把現實主義偷換成了沒有原則的力量衝動。於是，川普口中的務實，從清醒排序國家利益，降格成了對價格與痛感的即時反應：油價漲了，改口；市場跌了，延後；談判失敗了，就把海上封鎖包裝成新一輪決斷。這不是成熟大國的戰略，而是止血式的公關。

誰在書寫停火之後的規則

也正因如此，眼前真正值得追問的，已不只是停火是否仍在名義上成立，而是美伊能否把戰場上的暫時止血，轉化為政治上的可持續安排。伊斯蘭馬巴德的美伊直接會談已在無協議的情況下結束；而談判失敗之後，局勢並沒有回到戰前那種單純軍事對抗，而是轉向一種更危險的混合狀態：停火名義尚未完全消失，政治談判卻已中止，而海上對抗與規則競逐則重新升高。

川普政府已宣布，將對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖；同時又強調不阻止往返非伊朗目的地的船隻通過荷姆茲。這使荷姆茲更像一條被軍事篩選、政治定價、商業試探共同塑形的灰色水道，而不是一條真正恢復常態的國際航道。

更關鍵的是，這場爭奪已經超出美伊雙邊框架，開始觸及國際制度本身。《路透社》4 月 9 日引述聯合國國際海事組織秘書長明確表示，若對使用荷姆茲徵收通行費，將構成「危險先例」。這等於在提醒世界：今天若默許一場戰爭把國際公共水道改造成帶有收費與准入邏輯的戰略閘口，那麼改寫的將不只是中東安全秩序，而是整體海上自由通行原則。

這場看似只是中東停火談判的斡旋，最後測試的其實不只是美伊兩國的耐性，更是當代國際秩序是否還有能力把軍事停火，真正轉化為政治安排。

當務實變成交易 秩序開始失血

嚴格說起來，不是川普不夠務實，而是他把務實做成了撤退與升高之間來回切換的公關語言。他不是太現實，而是把現實誤解成價格；不是太彈性，而是把彈性做成任性；不是太克制，而是把止血、試探、封鎖與後撤，統統包裝成勝利。

於是，在荷姆茲這條世界能源的咽喉上，我們看到的不只是一次停火，也不只是一次談判失敗，而是一個更大的危機：當領導人把國家信用、國際法與盟友信任，統統拿去做短線交易時，世界秩序就會像油價、股市與保費一樣，跟著他的情緒一起起伏。

事實上，真正的務實從來不是這樣。真正的務實，是知道何時不該出拳，何時該收手，更知道出拳之後，必須用什麼規則填補真空。

可是川普的「彈性務實主義」卻更像一台喊盤機：它先把危機推到高點，再把退場命名為成果；當談判失敗時，又立刻把封鎖命名為決斷。這不是和平的技術，而是秩序的耗損。

▼川普的「彈性務實主義」卻更像一台喊盤機：它先把危機推到高點，再把退場命名為成果；當談判失敗時，又立刻把封鎖命名為決斷。這不是和平的技術，而是秩序的耗損。（圖／路透）

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