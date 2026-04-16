日本自衛隊1400人高調赴菲演習

▲▼日本海上自衛隊的兩棲運輸艦「下北艦」。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網，下同）

●張競／中華戰略學會資深研究員

自本自衛隊正式宣布將派遣兵力高達1400餘員，前往菲律賓參加從4月20日開始，預計在5月8日結束之2026年「肩併肩」(Balitakan 2026)跨國聯合軍事演習。日本自衛隊預計參加演習任務部隊兵力編組作戰序列，將由統合幕僚監部、陸上自衛隊幕僚監部、陸上自衛隊地面部隊司令部、陸上自衛隊北部方面隊、日本陸上自衛隊富士防衛學校、日本陸上自衛隊防空學校、日本陸上自衛隊後勤本部、海上自衛隊水上艦隊、情報作戰司令部、航空自衛隊幕僚監部、航空自衛隊作戰司令部、航空自衛隊支援司令部、航空自衛隊訓練司令部、航空系統通訊部隊、自衛隊入間醫院、聯合作戰司令部和日本自衛隊網路防禦部隊成員共計約1400員組成。

此外重要艦艇作戰儎臺將包括驅逐艦「伊勢」和「雷」以及運輸艦「下北」；飛行部隊機種則將包括運輸機C-130H以及水上救援機US-2，同時地對艦88式反艦飛彈發射組亦將參加演習。

就目前日本自衛隊統合幕僚監部對外公佈資訊顯示，自衛隊參加演習部隊將參與海上多國艦艇聯合編隊操演、兩棲作戰、反登陸射擊、反艦作戰、綜合防空與反導彈、網路攻擊與反制、戰場救傷與綜合醫療以及跑道作戰損傷緊急修復等演練課目。但其他靜態觀摩、參訪、研討與交流課目，目前都尚未對外公開。

值得注意的是位於駿東郡小山町富士基地，直屬於陸上自衛隊參謀監部之富士防衛學校附設有富士教導團，其為日本陸上自衛隊育養裝甲部隊幹部之骨幹教育訓練基地，由其派員赴菲參加演習，其意涵為何不言而喻。

隸屬於日本海上自衛隊水上艦隊第一水面作戰群第一水面作戰隊駐橫須賀之軀逐艦「雷」(JS Ikazuchi 舷號DD-107)為村雨級(Murasame-class)驅逐艦第七號艦，其亦是經常赴外參與跨國聯合軍事演習老手。

▲日本海上自衛隊逐艦「雷」(JS Ikazuchi 舷號DD-107)。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

而隸屬海上自衛隊水上艦隊水陸兩用戰機雷戰群，並直屬水陸兩用戰機雷戰群司令部，常駐佐世保之伊勢號直升機驅逐艦（JS Ise舷號DDH-182）為日本第六艘艦型區分為直升機驅逐艦之變相直升機母艦，該艦為日向級直升機驅逐艦(Hyūga-class helicopter destroyer)第二號艦。該艦為由日本海上自衛隊兩棲艦艇與水雷作戰艦艇混編組成之水陸兩用戰機雷戰群司令部之常設性旗艦，通常在重大兩棲與水雷戰演習時，都會納編擔任指揮管制作業母艦與旗艦。

此外同樣是隸屬海上自衛隊水上艦隊水陸兩用戰機雷戰群，但卻屬於第一水陸兩用戰隊駐吳港之兩棲運輸艦「下北艦」(JS Shimokita舷號LST-4002)為大隅級船塢運輸艦(Ōsumi-class tank landing ship)第二號艦。儘管日本海上自衛隊將其艦型設定為坦克登陸艦，但此種在艦型分類上，刻意掛羊頭賣狗肉矇混手法，已經出現多次。國際社會海軍圈內人士早就懶得再去爭辯，並將其視為日本睜眼說瞎話文化慣用模式。該艦除負責運輸此次跨國境外演習任務部隊外，亦將參與兩棲相關演練課目。

不過本次派遣醫務人員納編演習，位於埼玉縣入間市之自衛隊入間醫院，由於其院址鄰近航空自衛隊入間基地跑道頭，因此經常被誤認為航空自衛隊所轄醫院；但事實上，依據自衛隊醫療體系編制，該院係直屬統合幕僚監部。航空自衛隊所轄軍醫院僅有三澤、歧阜以及那霸三所。不過自衛隊入間醫院雖不隸屬於航空自衛隊，但卻與航空自衛隊所轄航空醫學實驗隊具有密切臨床醫學研究合作關係。

儘管許多軍事觀察家與政治評論者都指出，日本與菲律賓在2024年7月所簽署之《軍事部隊相互准許入境協定》(RAA：Reciprocal Access Agreement)，確實是本次日本自衛隊擴大派遣兵力至境外參與跨國聯合軍事演習重要因素，但卻鮮少有研究者注意到，該協定在簽署後，一直拖到2025年9月才獲得雙方政府批准正式生效。

為何會拖延如此之久，這其中涉及對於簽約國部隊入境後，假若違反地主國法律，產生刑事犯罪案件後之司法豁免權爭議。針對此點爭議，外交軍事與戰略研究者確實還有繼續深入理解空間；菲日軍事表面合作下，仍然存在猜疑情緒，確實亦是不爭事實。

最後就要提到，此次是日本自衛隊首度至境外透過跨國聯合軍事演習，演練具備兵力投射攻勢作為本質之兩棲作戰，就軍事戰略與政治意涵來說，具有高度象徵意義。就菲律賓2026年「肩併肩」(Balitakan 2026)跨國聯合軍事演習參與國美國、法國、澳洲、紐西蘭以及地主國菲律賓來說，不可能看不出此種突破之政治意涵。但是菲律賓作為演習主辦國與地主國，為何要協助日本自衛隊有此突破？在面對南海情勢日益惡化之際，搞出此種戲碼，算不算是飲鴆止渴，會不會是病急亂投醫，其實亦有思考討論空間。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。