白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

▲近年白沙屯媽祖進香人數屢創新高，今年更上看數十萬人同行、百萬人湧入北港。（圖／記者游瓊華翻攝）

●楊智強／社會科教師

近年白沙屯媽祖進香人數屢創新高，今年更上看數十萬人同行、百萬人湧入北港。這場原本以徒步苦行、隨緣行腳為核心的宗教盛事，在規模急遽膨脹下，已從單純信仰活動，轉為衝擊社會秩序的壓力來源。

白沙屯進香問題早已不是零星亂象 今天已站在轉折點上

從近期一連串事件觀察，問題早已不是零星亂象，而是碎片化失序。部分香燈腳搶領結緣品、重複索取物資，甚至對提供空間的廟方與當地居民出言不遜，迫使雲林土庫鳳山寺乾脆關門拒絕接待；交通場域亦出現推擠衝突，影響民眾通行；更有在地居民直言「拜託不要再來」，顯示基層社會的忍耐已瀕臨極限。

更令人憂心的是，進香的參與動機正在質變。原本強調節制、吃苦與還願的行腳，被部分人轉化為索取資源、跟風參與的活動。當「要方便、要物資、要服務」成為主流期待，信仰的內在約束自然瓦解，整體秩序也隨之崩塌。

在制度層面，政府的回應卻顯得消極。面對百萬人潮帶來的現場風險，仍以維持日常運作為優先，缺乏前瞻規劃；沿線補給更逐漸仰賴政黨與民間自發支援，形成「誰有資源誰補位」的扭曲現象。當公共需求需要靠非正式體系填補，反而暴露治理機制的空洞。

政治人物的高度介入，也讓爭議進一步升溫。起駕儀式中冗長致詞，引發信徒不滿，甚至被質疑影響吉時。宗教場合本應回歸信仰本身，但當政治存在感過度膨脹，不僅模糊主體，也讓神聖儀式淪為舞台。信仰可以被尊重，但不應被佔據。

白沙屯進香之所以能長久維繫，關鍵在於信徒節制與在地社會的默契。一旦參與者行為失控、地方承受過重負擔，這層默契就會瓦解。當在地居民從歡迎轉為排斥，這場盛事的正當性也將被動搖。

今天的白沙屯，已站在轉折點上。若仍放任規模擴張卻缺乏規範，放任行為失序卻缺乏約束，再多的熱情也難以掩蓋問題。唯有正視失控的現實，重新建立清楚的界線與規範，讓信仰回歸其本質，否則這場原本溫暖人心的進香活動，終將在混亂與反彈中逐漸變質。

▼唯有正視失控的現實，重新建立清楚的界線與規範，讓信仰回歸其本質，否則這場原本溫暖人心的進香活動，終將在混亂與反彈中逐漸變質。（示意圖／記者陳以昇攝）

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