ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

菲律賓能源風暴　小馬可仕政權危矣

我們想讓你知道…菲律賓當前的能源緊急狀態，並非單純的供應危機，而是匯率崩跌、通膨失控與政治對立交織而成的系統性災難。小馬可仕若無法在短期內穩定能源與物價，這場完美風暴恐將直接終結其政治生命。

▲。（圖／達志影像）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2026年3月24日簽署行政令，正式宣布全國進入「國家能源緊急狀態」，效期一年。（圖／達志影像）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2026年3月24日簽署行政令，正式宣布全國進入「國家能源緊急狀態」，效期一年。這項史無前例的決定，表面上源於中東戰事升溫對能源供應的威脅，然而其背後所牽動的，卻是一場將小馬可仕政權推向懸崖邊緣的完美風暴。

在披索持續疲軟導致對外平衡惡化、通貨膨脹加速升溫的雙重夾擊下，菲律賓的貨幣政策正面臨根本性的重新審視，而這一切，正引發外界對該國政治不確定性加劇的深切擔憂。

自2022年執政以來，小馬可仕政府曾承諾延續經濟改革路線，如今卻在能源危機、匯率動盪與物價飆漲的多重壓力下，陷入進退失據的困境。

能源依賴的致命弱點　中東戰火點燃供應危機

菲律賓的能源結構存在一個長期未被正視的結構性缺陷：該國超過九成的能源資源依賴從中東進口，使其在全球地緣政治動盪面前極其脆弱。2026年初，以色列與美國對伊朗發動軍事行動，中東局勢急遽升溫，原油與天然氣價格隨之暴漲。

在此背景下，菲律賓原本就已捉襟見肘的能源儲備更加岌岌可危。數據顯示，截至2025年底，該國原油備儲僅約60日左右，而到了2026年3月，在消費水準推估下，已進一步下滑至約45日。這種供應鏈的脆弱性，在宣言中被正式認定為「能源供應的顯著不足，或存在迫在眉睫的危機」。

面對這場危機，政府宣布了一系列緊急應對措施，包括成立跨部門委員會、加速海外原油採購，以及對生活必需品的流通進行管制。當局同時也提出加速推動電動車與再生能源普及等長期戰略。然而，這些舉措難以在短期內化解供需失衡的根本矛盾。更令人憂心的是，能源短缺已開始對交通運輸與商業活動產生實質衝擊。

運輸業者醞釀罷工，航空業也傳出可能被迫停飛部分航線的警訊。即便政府積極尋求與美國協商豁免，希望取得受制裁國家的石油供應，並額外採購100萬桶石油以建立緩衝庫存，但在全球供應鏈高度緊張的當下，這些努力能否奏效，仍是未知數。

披索重貶與對外失衡　貨幣政策的兩難困境

能源危機的衝擊，首先反映在外匯市場上。菲律賓披索兌美元匯率在2026年1月一度觸及歷史低點59.37，創下前所未有的紀錄，隨後更進一步走貶，於3月16日收在59.87，距離60披索兌1美元的心理關口僅一步之遙。

分析師甚至警告，若中東戰事延長且油價持續飆升，披索可能在2026年第二季跌破61披索，最壞情況下甚至可能貶至62至64披索兌1美元的水平。匯率貶值的背後，是能源進口成本飆升導致的對外收支惡化。由於菲律賓高度依賴進口能源，原油與天然氣價格的上漲直接推高了進口帳單，進一步擴大了貿易逆差。

在2025年，菲律賓的通貨膨脹率長期維持在央行目標區間的下限以下，這使得菲律賓中央銀行得以維持寬鬆的貨幣政策立場，持續以降息來刺激經濟。然而，隨著披索走弱與能源價格上漲疊加，通膨壓力正迅速升溫。數據顯示，2026年1月通膨率為2.0%，2月上升至2.4%，到了3月已驟升至4.1%，短短兩個月內翻倍成長。

在此情勢下，央行原先的鴿派立場已顯得不合時宜，政府內部甚至有人警告，通膨率可能進一步攀升至兩位數。然而，若央行轉向升息以抑制通膨，又可能進一步壓制本已疲弱的經濟成長，使央行陷入進退維谷的政策困境。

經濟成長放緩　民生痛苦指數飆升

菲律賓的經濟表現，在小馬可仕執政期間始終未能交出令人滿意的成績單。2025年全年經濟成長率僅為4.4%，這已是連續第三年未能達成政府設定的目標。亞洲開發銀行在2026年4月發布的最新報告中，進一步將2026年的經濟成長預測大幅下修至4.4%，較2025年12月預測的5.3%下降了0.9個百分點。

報告明確顯示，下修主因正是中東衝突引發的全球能源危機。經濟成長動能熄火，意味著政府財政收入難以擴張，而能源補貼與社會救助的支出壓力卻在持續攀升，財政空間日益緊縮。

披索貶值與能源價格上漲的雙重打擊，正以驚人的速度推高菲律賓的物價水準。自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓柴油價格已翻倍，由每公升不到60披索暴漲至約153披索；汽油價格也從約55披索上升至101披索左右。亞洲開發銀行預測，2026年菲律賓全年通膨率將達4.0%，遠高於2025年的1.7%。

更令人憂心的是，底層30%收入家庭的通膨率遠高於全國平均，在部分地區甚至達到6.0%，顯示最脆弱的族群正承受著最沉重的打擊。民意調查顯示，高達59%的菲律賓成年人認為政府應立即採取行動抑制通膨，物價問題已成為民眾最關切的民生痛點。

政治風暴醞釀　彈劾威脅與家族對立面臨崩解

經濟困境正在侵蝕小馬可仕的政治根基。根據Pulse Asia於2026年3月發布的第一季民調，小馬可仕的支持率僅為36%，不支持度高達45%；信任度方面，僅35%的民眾表示信任，而不信任度則達到44%。相較之下，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的支持度明顯優於小馬可仕，持續保有相對多數民眾的肯定。

更值得關注的是，小馬可仕的支持度呈現明顯的地域分布不均：在呂宋島其他地區仍有54%的多數支持，但在維薩亞斯群島有61%的民眾表示不支持，在民答那峨島更高達73%的民眾不支持。這種南北對立的政治版圖，反映了小馬可仕在鞏固全國性執政基礎上面臨嚴峻挑戰。

除了民意的流失，小馬可仕還面臨來自政治對手的直接挑戰。2026年1月至2月間，多名律師與國會議員先後對小馬可仕提出彈劾訴狀，指控其涉及貪污、背信及違憲行為。雖然眾議院司法委員會最終以「缺乏實質根據」為由否決了彈劾案，眾議院多數成員也被認為是小馬可仕的政治盟友，使得彈劾成功的可能性不高，但這一系列事件仍對小馬可仕的執政威信造成了沉重打擊。

更為關鍵的是，小馬可仕決定將前總統杜特蒂移交給海牙國際刑事法院，導致菲律賓兩大政治家族的盟約徹底破裂，正副元首之間的對立進入白熱化階段。隨著2028年總統大選逐漸逼近，對立陣營的副總統薩拉．杜特蒂已表態有意參選，政治版圖的重新洗牌已勢不可免。

結語

菲律賓當前的能源緊急狀態，並非單純的供應危機，而是匯率崩跌、通膨失控與政治對立交織而成的系統性災難。披索疲軟加劇輸入性通膨，經濟成長熄火又侵蝕執政根基，而杜特蒂家族的全面反撲更讓政局雪上加霜。小馬可仕若無法在短期內穩定能源與物價，這場完美風暴恐將直接終結其政治生命。

▼小馬可仕若無法在短期內穩定能源與物價，這場完美風暴恐將直接終結其政治生命。（示意圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►皮克敏熱潮帶動全民戶外活動　空污卻讓台灣民眾「邊種花邊傷肺」

►荷姆茲海峽強徵通行費　國際法陷危機

►川普的彈性務實主義　彈性即任性、務實即TACO

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

菲律賓能源風暴　小馬可仕政權危矣

荷姆茲海峽強徵通行費　國際法陷危機

告別消極放任　香港五年計畫開創繁榮新願景

歐洲低調主導伊朗局勢　從袖手旁觀到幕後操盤

「忠誠內閣」暗潮洶湧　無血清洗後「誰是川普真正的後..

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 小馬可仕 菲律賓 能源 匯率 通膨 經濟 政治

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
菲律賓能源風暴　小馬可仕政權危矣
預算延宕的公共風險：一名公共衛生工作者的深層憂慮
白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調
川習會前的鋪陳　中國如何設局把台灣推向拒絕交流的一..
皮克敏熱潮帶動全民戶外活動　空污卻讓台灣民眾「邊種..

推薦閱讀

白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

皮克敏熱潮帶動全民戶外活動　空污卻讓台灣民眾「邊種..

荷姆茲海峽強徵通行費　國際法陷危機

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

日本自衛隊1400人高調赴菲演習

川習會前的鋪陳　中國如何設局把台灣推向拒絕交流的一..

川普的彈性務實主義　彈性即任性、務實即TACO

菲律賓能源風暴　小馬可仕政權危矣

李洋的體育改革　「體邪」的抗拒改革

預算延宕的公共風險：一名公共衛生工作者的深層憂慮

相關文章

預算延宕的公共風險：一名公共衛生工作者的深層憂慮

預算延宕的公共風險：一名公共衛生工作者的深層憂慮

首先必須正視的是，預算卡關直接削弱地方政府的災害應變能力。近年來，極端氣候已成常態，暴雨、地震等災害發生頻率與強度皆有上升趨勢。公共衛生體系..

3小時前

白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

陸核電總裝機容量1.25億千瓦居全球第一　形成未來算力基礎設施後盾

陸核電總裝機容量1.25億千瓦居全球第一　形成未來算力基礎設施後盾

戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

白沙屯進香失序　誰讓信仰變了調

皮克敏熱潮帶動全民戶外活動　空..

荷姆茲海峽強徵通行費　國際法陷..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

日本自衛隊1400人高調赴菲演..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面