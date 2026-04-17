菲律賓能源風暴　小馬可仕政權危矣

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2026年3月24日簽署行政令，正式宣布全國進入「國家能源緊急狀態」，效期一年。（圖／達志影像）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2026年3月24日簽署行政令，正式宣布全國進入「國家能源緊急狀態」，效期一年。這項史無前例的決定，表面上源於中東戰事升溫對能源供應的威脅，然而其背後所牽動的，卻是一場將小馬可仕政權推向懸崖邊緣的完美風暴。

在披索持續疲軟導致對外平衡惡化、通貨膨脹加速升溫的雙重夾擊下，菲律賓的貨幣政策正面臨根本性的重新審視，而這一切，正引發外界對該國政治不確定性加劇的深切擔憂。

自2022年執政以來，小馬可仕政府曾承諾延續經濟改革路線，如今卻在能源危機、匯率動盪與物價飆漲的多重壓力下，陷入進退失據的困境。

能源依賴的致命弱點 中東戰火點燃供應危機

菲律賓的能源結構存在一個長期未被正視的結構性缺陷：該國超過九成的能源資源依賴從中東進口，使其在全球地緣政治動盪面前極其脆弱。2026年初，以色列與美國對伊朗發動軍事行動，中東局勢急遽升溫，原油與天然氣價格隨之暴漲。

在此背景下，菲律賓原本就已捉襟見肘的能源儲備更加岌岌可危。數據顯示，截至2025年底，該國原油備儲僅約60日左右，而到了2026年3月，在消費水準推估下，已進一步下滑至約45日。這種供應鏈的脆弱性，在宣言中被正式認定為「能源供應的顯著不足，或存在迫在眉睫的危機」。

面對這場危機，政府宣布了一系列緊急應對措施，包括成立跨部門委員會、加速海外原油採購，以及對生活必需品的流通進行管制。當局同時也提出加速推動電動車與再生能源普及等長期戰略。然而，這些舉措難以在短期內化解供需失衡的根本矛盾。更令人憂心的是，能源短缺已開始對交通運輸與商業活動產生實質衝擊。

運輸業者醞釀罷工，航空業也傳出可能被迫停飛部分航線的警訊。即便政府積極尋求與美國協商豁免，希望取得受制裁國家的石油供應，並額外採購100萬桶石油以建立緩衝庫存，但在全球供應鏈高度緊張的當下，這些努力能否奏效，仍是未知數。

披索重貶與對外失衡 貨幣政策的兩難困境

能源危機的衝擊，首先反映在外匯市場上。菲律賓披索兌美元匯率在2026年1月一度觸及歷史低點59.37，創下前所未有的紀錄，隨後更進一步走貶，於3月16日收在59.87，距離60披索兌1美元的心理關口僅一步之遙。

分析師甚至警告，若中東戰事延長且油價持續飆升，披索可能在2026年第二季跌破61披索，最壞情況下甚至可能貶至62至64披索兌1美元的水平。匯率貶值的背後，是能源進口成本飆升導致的對外收支惡化。由於菲律賓高度依賴進口能源，原油與天然氣價格的上漲直接推高了進口帳單，進一步擴大了貿易逆差。

在2025年，菲律賓的通貨膨脹率長期維持在央行目標區間的下限以下，這使得菲律賓中央銀行得以維持寬鬆的貨幣政策立場，持續以降息來刺激經濟。然而，隨著披索走弱與能源價格上漲疊加，通膨壓力正迅速升溫。數據顯示，2026年1月通膨率為2.0%，2月上升至2.4%，到了3月已驟升至4.1%，短短兩個月內翻倍成長。

在此情勢下，央行原先的鴿派立場已顯得不合時宜，政府內部甚至有人警告，通膨率可能進一步攀升至兩位數。然而，若央行轉向升息以抑制通膨，又可能進一步壓制本已疲弱的經濟成長，使央行陷入進退維谷的政策困境。

經濟成長放緩 民生痛苦指數飆升

菲律賓的經濟表現，在小馬可仕執政期間始終未能交出令人滿意的成績單。2025年全年經濟成長率僅為4.4%，這已是連續第三年未能達成政府設定的目標。亞洲開發銀行在2026年4月發布的最新報告中，進一步將2026年的經濟成長預測大幅下修至4.4%，較2025年12月預測的5.3%下降了0.9個百分點。

報告明確顯示，下修主因正是中東衝突引發的全球能源危機。經濟成長動能熄火，意味著政府財政收入難以擴張，而能源補貼與社會救助的支出壓力卻在持續攀升，財政空間日益緊縮。

披索貶值與能源價格上漲的雙重打擊，正以驚人的速度推高菲律賓的物價水準。自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓柴油價格已翻倍，由每公升不到60披索暴漲至約153披索；汽油價格也從約55披索上升至101披索左右。亞洲開發銀行預測，2026年菲律賓全年通膨率將達4.0%，遠高於2025年的1.7%。

更令人憂心的是，底層30%收入家庭的通膨率遠高於全國平均，在部分地區甚至達到6.0%，顯示最脆弱的族群正承受著最沉重的打擊。民意調查顯示，高達59%的菲律賓成年人認為政府應立即採取行動抑制通膨，物價問題已成為民眾最關切的民生痛點。

政治風暴醞釀 彈劾威脅與家族對立面臨崩解

經濟困境正在侵蝕小馬可仕的政治根基。根據Pulse Asia於2026年3月發布的第一季民調，小馬可仕的支持率僅為36%，不支持度高達45%；信任度方面，僅35%的民眾表示信任，而不信任度則達到44%。相較之下，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的支持度明顯優於小馬可仕，持續保有相對多數民眾的肯定。

更值得關注的是，小馬可仕的支持度呈現明顯的地域分布不均：在呂宋島其他地區仍有54%的多數支持，但在維薩亞斯群島有61%的民眾表示不支持，在民答那峨島更高達73%的民眾不支持。這種南北對立的政治版圖，反映了小馬可仕在鞏固全國性執政基礎上面臨嚴峻挑戰。

除了民意的流失，小馬可仕還面臨來自政治對手的直接挑戰。2026年1月至2月間，多名律師與國會議員先後對小馬可仕提出彈劾訴狀，指控其涉及貪污、背信及違憲行為。雖然眾議院司法委員會最終以「缺乏實質根據」為由否決了彈劾案，眾議院多數成員也被認為是小馬可仕的政治盟友，使得彈劾成功的可能性不高，但這一系列事件仍對小馬可仕的執政威信造成了沉重打擊。

更為關鍵的是，小馬可仕決定將前總統杜特蒂移交給海牙國際刑事法院，導致菲律賓兩大政治家族的盟約徹底破裂，正副元首之間的對立進入白熱化階段。隨著2028年總統大選逐漸逼近，對立陣營的副總統薩拉．杜特蒂已表態有意參選，政治版圖的重新洗牌已勢不可免。

結語

菲律賓當前的能源緊急狀態，並非單純的供應危機，而是匯率崩跌、通膨失控與政治對立交織而成的系統性災難。披索疲軟加劇輸入性通膨，經濟成長熄火又侵蝕執政根基，而杜特蒂家族的全面反撲更讓政局雪上加霜。小馬可仕若無法在短期內穩定能源與物價，這場完美風暴恐將直接終結其政治生命。

▼小馬可仕若無法在短期內穩定能源與物價，這場完美風暴恐將直接終結其政治生命。（示意圖／路透）

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