白宮的耶穌濾鏡　映照出信仰的狼狽

▲真正讓這段關係開始發出摩擦聲的，是川普近來愈來愈像在要求支持者接受一件更難堪的事：不只容忍一位粗魯、虛榮而反覆無常的總統，還要容忍他對教宗的羞辱、對神聖象徵的挪用，以及對戰爭的宗教化包裝。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

美國政治近年的一個黑色奇觀，不是宗教重新進入公共生活，而是公共生活愈來愈熟練地披上宗教的長袍。川普與基督教保守派之間那條維持多年的政治紐帶，如今仍未斷裂，卻已明顯出現疲態。這不是因為他的支持者忽然發現他不夠敬虔；他們對此早已心知肚明。

真正讓這段關係開始發出摩擦聲的，是川普近來愈來愈像在要求支持者接受一件更難堪的事：不只容忍一位粗魯、虛榮而反覆無常的總統，還要容忍他對教宗的羞辱、對神聖象徵的挪用，以及對戰爭的宗教化包裝。當政治不再只是尋求宗教背書，而開始模仿救主本身，聯盟的成本就不再只是道德折扣，而是信仰邊界本身。

從政治盟友到信仰債主

近日，《華盛頓郵報》針對著個主題的報導，沒有把問題寫成「川普又失言」那種廉價日常，而是直接點出：他正在測試基督教支持者的忠誠承受力。

復活節期間，他發布帶有粗話的社群貼文，並以「讚美阿拉」收尾；之後又發布一張近似耶穌形象的 AI 圖像；同時，他還公開攻擊教宗良十四世，稱對方在外交與治安上都太弱。連一向極少公開逆著川普說話的眾議長強生(Mike Johnson)，都表示自己曾要求川普把那張圖拿下來；保守派福音派評論員艾里克森 (Erick Erickson) 也警告，這些行為正把福音派支持者逼進尷尬位置。

這種尷尬不是情緒性的，而是結構性的。過去，宗教右派與川普之間比較像一種互利同盟：你提供選票、組織與道德正當性，我提供法院、政策與文化戰成果。

如今，這段關係卻慢慢變了質。川普不再只是向支持者索取選票，而愈來愈像在向他們索取更昂貴的東西：沉默、辯護、容忍，以及對一次次越界的再解釋。換句話說，政治盟友正在被推成信仰債主，而債務不是金錢，而是靈魂的折舊。

他們支持的從來不是德性 而是戰果

川普與宗教右派的關係，從來都不是一段聖經式婚約，而比較像一筆高回報、也高腐蝕性的政治投資。白人福音派長年知道，這位總統若要用傳統基督徒領袖的倫理尺標來衡量，幾乎處處超標；但他們仍把選票、組織與話語動員力押在他身上，因為他交付了其他共和黨總統多年承諾卻始終做不到的東西：保守派司法任命、推翻1973年最高法院判定「墮胎權受憲法隱私權保障」的羅訴韋德案 (Roe v. Wade)、強化宗教自由論述、把文化戰議題推到白宮與法院中央。

事實上，宗教右派從來不是愛上川普的德性，而是投資他的效率。他們願意容忍他的粗俗、撒謊、報復與混亂，因為每吞下一口難以下嚥的政治粗糙，似乎就能換來一項更靠近自己價值目標的政策勝利。這是一場典型的交易：把道德困窘，轉譯成制度紅利；把人格破綻，折算成政治成果。

但所有交易都有隱形成本。當支持者一次次說服自己「先贏再說」，道德判準就會悄悄後退。久而久之，信仰不再是約束政治的尺度，而變成替政治提供折舊空間的工具。

這正是川普時代最危險的地方：他沒有讓宗教進入政治，而是讓宗教學會如何為政治失序辦理分期付款。

當總統不只失序 還開始模仿救主

這筆交易之所以開始碰到極限，是因為川普這次踩到的不只是私德問題，而是神聖象徵本身。你可以是不完美的人，可以是眾所周知的罪人，甚至可以是讓牧師都難以下講台替你美言的政治人物；但你不能開始把自己演成救世主。

那張後來刪掉的 AI 圖像，正是整件事的象徵性爆點。這張川普扮演耶穌的圖像之所以麻煩，不在於畫技，而在於語意：畫面不是把川普包裝成普通醫者，而是調用了基督式醫治、榮光與崇拜的視覺語言。

川普後來辯稱自己以為那是把他畫成醫生，但這種說法之所以站不住，不是因為批評者太敏感，而是因為那張圖本身就太誠實，誠實到毫無遮掩的暴露一種衝動：不是只想當總統，而是想當被凝視、被信奉、被赦免的永恆存在 —上帝。

更讓宗教保守派坐立難安的是，這種近乎自我神化的氣氛，並非只停留在網路圖像。川普的宗教顧問寶拉(Paula White-Cain) 近期還把川普所承受的政治打擊，與耶穌的受難敘事相互映照。

當一位總統身邊的宗教圈開始把他包裝成幾乎帶有救贖意味的人物，民主制度被要求吞下的，就不只是誇飾，而是某種帶著神聖光暈的權力免責。

最刺眼的是，連原本願意替他護航的人，也開始不安。當保守派宗教媒體人都不得不提醒總統「你不是上帝」，問題就不是左派媒體又在大驚小怪，而是整套表演已經露出太明顯的宗教僭越。這時候，川普測試的已不是支持者的政治忠誠，而是他們願不願意陪他一起把信仰的尺度調低。

▼川普AI合成圖「自比耶穌」。（圖／路透社）

教宗不是政敵 而是他不懂如何交易的權威

這也是為什麼教宗良十四世的反擊，會讓白宮格外煩躁。川普最習慣的政治操作，是把每一位批評者都輾壓成一個可交易、可羞辱、可抹黑的政敵：藍州州長、大城市市長、假新聞主持人，或「激進左派」的代言人。可是教宗偏偏不是這種對手。他不是靠選票授權，不靠黨派組織，不住在民調裡，而是代表一種超出選舉循環的道德權威。

當川普用對付一般政敵的方式去辱罵教宗「治安太弱」「外交糟糕」，他其實暴露了自己的一個根本限制：他幾乎已經無法理解，世界上仍有某些價值與權威不是拿來交易的。這是一個只懂價格、不太懂價值的人，撞上一個提醒他並非所有事都能標價的人。

良十四世這次也沒有退讓。他在喀麥隆巴門達的講話，比一般教宗式和平呼籲重得多。他說世界正被「少數暴君」蹂躪，批判各國領袖花數十億投入戰爭與破壞，卻不願投向教育、療癒與重建；更重要的是，他直接譴責那些挪用宗教與上帝之名，去追逐軍事、政治與經濟利益的人。

這已不只是反戰，而是一場對政治神學的道德審判：你可以宣稱自己在保衛國家，但不能一邊發動毀滅，一邊要求上帝替你簽字。

問題於是變得極其尖銳：究竟是教宗在談信仰，還是總統在消費信仰？究竟是教會在提醒世界節制，還是白宮想讓世界相信，節制就是軟弱？當這兩種語言正面相撞時，川普最慣用的黨派攻防突然顯得很廉價，像把便利商店折價券拿去換一幅宗教壁畫。

福音派還在撐 天主教卻先感到刺痛

若從選民結構來看，這場風波對不同宗教群體的刺痛程度並不一致。白人福音派仍然是川普最鐵桿的票倉，他對他們的政策交付，暫時仍足以壓過對他人格的疑慮。這群人與川普之間的關係，像一棟明知鋼筋裸露卻仍繼續住下去的房子：危險感存在，但還沒到集體撤離的程度。

然而，天主教徒的結構更敏感。這不只是因為他們長期更接近搖擺選民，也因為良十四世作為第一位美國出生的教宗，本身就帶有不同於一般梵蒂岡人物的象徵重量。公開羞辱這樣一位教宗，幾乎是把原本可以低成本維持的支持，硬生生轉成高風險對撞。這不是精密戰略，而更像是典型的川普式情緒治理：把個人脾氣凌駕於政治算計之上。

更麻煩的是，天主教內部的不滿並不只來自自由派。原本幾天前還在白宮復活節場合稱許川普的保守派主教，也公開批評川普失禮，甚至要求道歉。這說明一件事：川普正在消耗的，不只是反對者的好感，而是他在保守宗教圈辛苦累積出的道德信用。

對一位極度依賴情感忠誠與個人崇拜的領袖來說，最可怕的時刻不是票立刻掉光，而是原本替他辯護的人，開始在心裡默默把他從「上帝使用的人」降級成「暫時還有用的人」。政治上，後者往往比前者更危險。因為一旦支持只剩工具性，熱情就會慢慢退潮，而沒有熱情的忠誠，終究不過是延遲的離心。

當跨教派的鐘聲一起響起

這場衝突之所以比一般宗教風波更大，還因為它已經越過教派與國界，變成一場跨國宗教權威的連動。坎特伯里大主教莎拉·穆拉莉 (Sarah Mullally)公開表示，自己與教宗良十四世「站在一起」，並稱其和平呼籲是「勇敢的呼喚」。她強調戰爭造成的死亡、流離失所與家庭破碎，其人道代價不可估量，並呼籲所有掌權者尋求和平與正義的解決之道。

當英國國教、羅馬天主教，以及美國主教體系都開始用相近語言說話時，白宮若還想把這場風波包裝成自由派媒體過度反應，就顯得特別拙劣。因為這次真正被冒犯的，不只是某一派意識形態，而是宗教作為權力邊界的功能本身。川普最大的問題，從來不只是他冒犯了教宗，而是他愈來愈像一個不再理解為何上帝的名字不該被拿來替權力做公關的人。

這裡最值得注意的一點，是批評者的成分已經改變。白宮一向擅長把一切反對聲音都打成黨派噪音，可是當批評來自主教、教宗、大主教，甚至來自原本較接近保守陣營的宗教人物時，那種老套的反擊模板就顯得捉襟見肘。

你可以說記者有偏見，說民主黨有陰謀，說學者不懂現實；但要把整個跨國基督宗教道德共同體都說成左派側翼，連最忠誠的支持者也未必吞得下去。

當加油站價格上升 神祇就沒那麼好賣了

若把這場宗教衝突只寫成價值論戰，仍然不夠。它的真正政治重量，來自它與伊朗戰爭、油價、通膨壓力與期中選舉前景交纏在一起。當高油價與民生焦慮升高，共和黨對中期選舉前景的不安也跟著升高。

說得更冷峻一點就是：當加油站價格開始上升，神祇就沒有那麼好賣。選民也許會聽福音派領袖說戰爭是文明與邪惡之戰，但他們最終還是得看自己的帳單。神祇一碰到汽油，常常就突然變得非常世俗。

這也是今天最值得警惕的地方。川普與他的宗教支持者之間，還沒有走到決裂；但這段關係正從一個帶著歷史使命感的熱情共同體，慢慢褪色成一個只剩算計與善後的利益共同體。

過去，支持者替他辯護，是因為相信他在打一場值得的仗；如今，他們愈來愈像在替一位總是製造宗教與政治事故、卻暫時還不能換掉的資產做危機管理。這不是信仰復興，這比較像宗教信仰的損害控管 (faith-based damage control)。

這正是整件事最辛辣的諷刺：一個最不符合基督徒人格理想的總統，竟成了美國宗教右派最有效率的政治工具；一個最擅長交易的人，卻愈來愈像在要求信徒拿神聖之物替他墊付權力成本。一次褻瀆不一定摧毀聯盟，真正侵蝕聯盟的，是那種日積月累的疲憊：你一次次替他解釋、一次次替他沉默、一次次把信仰壓低到能容納他的尺度。

終究，現代文明被磨損的也許不只是某個選舉聯盟，而是宗教本身對權力說「不」的能力。當政治開始模仿救主，真正危險的從來不只是那位總統，而是還有多少人願意承認：那其實不是信仰的勝利，而是信仰被迫替權力演出的一場加冕禮。

▼當政治開始模仿救主，真正危險的從來不只是那位總統，而是還有多少人願意承認：那其實不是信仰的勝利，而是信仰被迫替權力演出的一場加冕禮。（圖／路透）

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