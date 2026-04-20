南韓系統更正風波　「誰能定義台灣」的國際攻防

▲南韓電子入境卡系統已改版。（圖／取自e-arrivalcard）

●張亞柔／自由業

南韓電子入境卡系統將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部對此提出抗議，因這個錯誤具有明顯的從屬意涵，代表台灣隸屬於中國。針對此爭議，南韓已作出修正，刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。在問題看似落幕之際，4月14日中國外交部公開表示，援引《中韓建交聯合公報》，重申「一個中國原則」，並要求韓方「抵制任何形式的台獨」，將事件直接上升為政治立場問題。這是一場圍繞「誰能定義台灣」的現實攻防。

從「名稱管理」到「敘事防線」

北京的反應之所以強烈，關鍵在於，這代表其長期經營的敘事方式受到威脅。

首先，名稱本身就是政治工具。「CHINA（TAIWAN）」代表一種從屬框架，而「TAIWAN」則是中性、清楚的識別方式。當後者被採用，等於在實務上削弱前者的存在感。

其次，擔心形成制度性擴散。如果各國在簽證系統、航空平台、官方文件中都逐步採用「TAIWAN」，將形成一種去政治化的國際慣例，北京過去在名稱上的強勢要求將逐漸被淡化。

再者，削弱其介入技術系統的能力。這次韓方直接刪除爭議欄位，而不是調整用詞，等於從制度設計上「避開問題」，讓外部壓力無從施力。

壓力工具邊際效應下降

這類事件對中國的影響，在於長期趨勢：

第一、話語控制力下降：各國若採不同標示，北京難以維持單一敘事。

第二、制度影響力受限：技術系統回歸功能導向，政治介入空間縮小。

第三、外交施壓成本提高：每一次介入都需動用政治資本，卻未必能改變結果。

更重要的是，當國際社會逐漸習慣以「TAIWAN」作為日常標示，北京若持續對此高度反應，反而容易被視為過度政治化，削弱其說服力。

低調累積的空間擴張

對台灣而言，這起事件帶來的是一種「不張揚但具體」的進展。隨著名稱使用逐漸趨於一致，台灣在國際場域中的辨識變得更加直觀清晰，不僅有效降低過去因標示不一所帶來的混淆，也讓旅遊與通關等日常互動更加順暢便利；更重要的是，這種改變並非來自高調的外交宣示，而是在各類制度與實務運作中自然累積，讓台灣的國際空間得以在細節之中穩步擴展。

這起事件的關鍵，在於它揭示了一個現實：越來越多國家在實務操作上，傾向以「清楚、便利」取代「政治正確」。當系統設計回歸使用者導向，那些需要透過複雜標示來維持的政治敘事，就會逐漸失去依附的載體。

對北京而言，這代表其長期試圖在各層面全面控管台灣表述的策略，正面臨被「技術性繞開」的壓力；而對台灣而言，則是在沒有劇烈衝突的情況下，一點一滴擴大自身的可見性與存在感。

這起事件呈現出相當清楚的發展脈絡：從錯誤標示、外交交涉，到政治表態升高，背後反映的不是單純技術問題，而是名稱與主權敘事的競逐。

▼對台灣而言，這起事件帶來的是一種「不張揚但具體」的進展。隨著名稱使用逐漸趨於一致，台灣在國際場域中的辨識變得更加直觀清晰，不僅有效降低過去因標示不一所帶來的混淆，也讓旅遊與通關等日常互動更加順暢便利。（圖／記者黃克翔攝）

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