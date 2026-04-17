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預算延宕的公共風險：一名公共衛生工作者的深層憂慮

▲▼醫護向孕婦宣導接種RSV疫苗是有效預防新生兒感染呼吸道融合病毒的最佳策略。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼醫護向孕婦宣導接種RSV疫苗是有效預防新生兒感染呼吸道融合病毒的最佳策略。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

文／東華公共事務研究學會前理事長、健康百分百節目前主持人廖建智

身為一名長期投入公共衛生領域、並持續關注政府治理運作的實務工作者，對花蓮縣115年度總預算案遲遲未能完成審議的現況，感到高度憂慮。這不僅是一項行政與立法之間的程序爭議，更是一場正在發生、卻容易被低估的公共風險事件。

自114年10月總預算案依法送交縣議會以來，已逾半年仍未進入實質審查程序。這樣的延宕，從公共衛生的視角下，不只是制度問題，更是一種「系統性風險的累積」。公共衛生強調的是預防重於治療，而預算，正是支撐預防體系運作的重要基礎。一旦資源無法及時到位，整體防護網便會出現空窗期。

首先必須正視的是，預算卡關直接削弱地方政府的災害應變能力。近年來，極端氣候已成常態，暴雨、地震等災害發生頻率與強度皆有上升趨勢。公共衛生體系在災前、災中與災後均扮演關鍵角色，包括緊急醫療調度、避難場所衛生管理、防疫措施啟動等。然而，在總預算尚未完成審議的情況下，災害準備金與第二預備金無法有效動支，等同於在風險已知的情況下，仍讓體系處於「未備戰狀態」。這不僅是治理上的疏失，更可能在關鍵時刻付出難以承受的代價。

▲▼醫護向孕婦宣導接種RSV疫苗是有效預防新生兒感染呼吸道融合病毒的最佳策略。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

其次，預算延宕對基層公共衛生服務的衝擊，往往是隱性但深遠的。疫苗接種計畫、孕產婦與嬰幼兒健康照護、慢性病防治、長者健康促進等措施，皆仰賴穩定經費支持。以近期推動的孕婦RSV疫苗補助為例，這類預防性措施若無法及時執行，將直接影響高風險族群的健康安全。

最近全台食物中毒頻傳，上百人中毒者不在少數，如何做好食安宣傳或萬一發生食品中毒案件後的流行病學調查，都與預算息息相關。

換言之，公共衛生工作的特性在於「看不見的成果」——當疾病未發生時，人們往往忽略其背後所需的投入；但一旦防線鬆動，後果往往迅速且擴大。

再從社會健康不平等的角度來看，預算卡關所帶來的衝擊，將 disproportionately（不成比例地）落在弱勢族群身上。低收入戶、身心障礙者、高齡長者等族群，對公共資源的依賴程度本就較高。一旦補助與服務中斷，將使其健康風險進一步升高，甚至造成「可避免的疾病與死亡」。這不只是社會福利問題，更是公共衛生倫理所關切的核心議題。

值得進一步關注的是，當程序委員會要求行政機關「檢討修正預算、重編經費」，此舉已引發制度適法性的疑慮。從治理角度而言，制度的穩定與可預測性，是公共政策得以有效執行的前提。若權責界線被模糊，甚至出現逾越法定程序的情況，將使整體治理體系陷入不確定狀態。對公共衛生而言，這意味著政策規劃難以持續、資源配置難以精準，最終影響的是整體社會的健康安全。

此外，公共衛生並非孤立存在，而是與產業、教育、環境等領域密切交織。當青年就業、產業發展、基礎建設等政策因預算延宕而停滯，將間接影響社會健康的決定因素（social determinants of health）。例如，就業不穩可能導致心理健康問題上升，基礎建設不足可能影響環境衛生與生活品質，這些都將在長期中反映為整體健康指標的惡化。

民主制度的本質，在於透過制度化的分工與制衡，提升公共決策品質。然而，制衡若演變為癱瘓，制度本身便失去其存在的意義。議會作為民意機關，其責任在於審議預算、監督施政，而非以程序手段使公共政策停擺。當預算審議被延宕，實際上削弱的是整體社會面對風險的能力。

從公共衛生治理的角度來看，一個健全的社會，應具備「韌性」（resilience）——即在面對衝擊時，仍能維持基本運作並迅速恢復的能力。而預算制度，正是支撐這種韌性的關鍵基礎。一旦預算無法如期運作，整體系統的韌性將大幅下降，使社會更容易受到各類危機的衝擊。

因此，當前最迫切的，不只是解決單一預算案的僵局，更是重新確立制度運作的基本原則。相關各方應回歸法定程序，儘速完成預算審議，確保公共資源能夠及時投入各項必要工作之中。同時，也應從制度面檢討，如何避免類似情況再次發生，以維護公共治理的穩定性。

對一名公共衛生工作者而言，我們最在意的，從來不是政治輸贏，而是人民是否能在一個安全、健康且有保障的環境中生活。預算，不只是政府的帳本，更是守護社會健康的防線。當這道防線出現缺口，我們沒有理由不發出警訊。

此刻所需要的，不是更多的對立，而是回到制度、回到責任、回到對人民健康與安全的基本承諾。

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