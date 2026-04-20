經濟成長成績亮眼　外熱內冷產業失衡

▲「外需強、內需弱，科技熱、傳產冷」的結構性落差，不僅反映於企業表現，也逐步擴散至薪資分配與就業品質，成為影響台灣經濟及社會穩定的隱憂。（示意圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

從宏觀數據來看，台灣無疑名列當前全球表現突出的經濟體。在人工智慧（AI）需求快速擴張的帶動下，憑藉半導體供應鏈的全球關鍵地位，出口持續走強，經濟成長亦屢創新高。IMF估5年後台灣人均GDP將達到5萬6,101美元，大舉超越韓國的4萬6,019美元。

然而，這樣的高成長並未均勻擴散，反而逐漸呈現出明顯的「K型」分化及擴大貧富差距。以台積電為代表的科技產業持續推升產值與獲利，成為主要成長動能；相對之下，傳統產業則在關稅壁壘、地緣政治風險與中國低價競爭的夾擊下，面臨利潤壓縮與轉型壓力。

這種「外需強、內需弱，科技熱、傳產冷」的結構性落差，不僅反映於企業表現，也逐步擴散至薪資分配與就業品質，成為影響台灣經濟及社會穩定的隱憂。

AI 浪潮推升出口 預測值大幅上修

根據中華經濟研究院近日發布的最新預測，台灣2026年全年經濟成長率（GDP）大幅上修至7.22%；而主計總處亦於2月將預測上調至7.71%，中央銀行也在3月的理監事會議中調升至7.28%。連亞洲開發銀行（Asian Development Bank）也不約而同地調高至7.6%水準。多個主要機構同步上修預測，使台灣今年的成長表現在已開發經濟體中顯得格外突出，顯示整體景氣正處於明顯的擴張階段。

從全年走勢觀察，經濟成長呈現「前高後穩」的型態，第一季在出口強勁帶動下，成長率預計達13.19%，創下亮眼的雙位數表現；隨後各季雖因基期墊高而逐步放緩，第二至第四季仍可望分別維持在8.3%、6.05%與2.3%的水準，顯示動能雖趨緩但尚未轉弱。

進一步分析其成長結構，可見台灣當前景氣高度呈現「外熱內溫」特徵，即淨出口（出口減進口）預計貢獻約4.5%，顯著高於民間消費等內需的2.72%。這反映出台灣此波經濟擴張主要仰賴外部需求驅動，尤其是全球科技大廠對高階晶片與AI伺服器的強勁需求，幾乎填滿相關產能，成為支撐整體成長的核心引擎。

科技與傳產營收獲利兩極化

值得注意的是，在上市櫃公司財報中，產業表現的分化卻更加明顯。今年第一季，全體上市櫃公司營收總額再度創下歷史新高，全年更有機會挑戰60兆元(台幣，下同)水準，顯示整體企業表面上仍維持強勁成長。

然而，進一步拆解結構可以發現，成長動能高度集中於少數科技產業，呈現出明顯的「一枝獨秀」現象。以台積電為例，第一季合併營收達1.134兆元，年增35.1%，毛利率維持在66.2%的高檔水準，單季每股盈餘達22.08元，充分展現其在全球AI供應鏈中的關鍵地位，以及高階製程（3奈米、2奈米）所帶來的強大議價能力。

不僅如此，AI需求的外溢效應也帶動電腦及週邊設備、伺服器相關零組件、封測與代工等產業同步成長，隨著應用從雲端延伸至邊緣運算，記憶體與高階儲存市場亦逐步回溫，形成科技供應鏈的集體受益局面。

相對之下，傳統產業的處境則顯得格外艱困。塑膠、鋼鐵、紡織、航運及運動休閒等產業，在需求不振與成本壓力交織下，普遍面臨獲利萎縮甚至虧損的困境。其背後並非單一景氣循環所致，而是多重結構性壓力的疊加。

首先，中國大陸在房地產市場降溫後，內需疲弱導致過剩產能轉向出口，大量低價產品湧入國際市場，使台灣傳產長期陷於價格競爭，利潤空間持續被壓縮，甚至出現「營收回升但獲利惡化」的現象。

其次，在全球保護主義升溫及區域經濟整合加速的背景下，台灣未能有效參與如RCEP等貿易體系，加上ECFA部分優惠中止，使傳產在主要市場面臨相對不利的關稅條件，進一步削弱出口競爭力。

再者，中東局勢動盪推升原物料價格波動，對能源與原料密集產業形成成本壓力，而航運業亦因供給擴張與航線風險上升，導致運價競爭加劇、營運成本攀升。

整體而言，科技產業的高成長與傳統產業的結構性壓力形成鮮明對比，使台灣企業獲利呈現明顯兩極化，也進一步加深經濟成長動能過度集中的風險。

▼傳統產業的處境則顯得格外艱困。塑膠、鋼鐵、紡織、航運及運動休閒等產業，在需求不振與成本壓力交織下，普遍面臨獲利萎縮甚至虧損的困境。其背後並非單一景氣循環所致，而是多重結構性壓力的疊加。（示意圖／記者林挺弘攝）

外部衝擊升溫 經濟風險加劇

此外，儘管GDP數據表現亮眼，但物價壓力與不確定性仍在上升，民眾的實際體感與亮麗的成績背離。整體而言，台灣經濟正同時面臨三項主要外部風險。

首先是通膨與潛在薪資螺旋風險。中華經濟研究院預估全年CPI年增率約1.98%，接近2%警戒線，且第二季起不排除進一步上行。若國際油價因中東局勢維持高檔，加上電價調整效應，通膨將由生產端逐步傳導至消費端，並可能在薪資調整帶動下形成溫和但持續的物價螺旋，壓縮實質購買力。

其次是能源安全與供電風險。台灣天然氣發電占比已逾五成，但儲備天數偏短，夏季安全存量僅約一週。在高度依賴進口能源結構下，若中東衝突擴大並影響運輸要道，將推升油氣價格並加劇供電壓力，對產業穩定構成威脅。

最後是地緣政治與外需放緩風險。中東與俄烏戰事延續，使全球供應鏈重組與不確定性升高，同時增加停滯性通膨再現的可能性。對外需依賴度高的台灣而言，一旦全球需求降溫，出口動能將面臨明顯壓力，不可不慎。

修補產業失衡 邁向韌性經濟

吾人以為，面對「科技熱、傳產冷」的結構性分化，除了維持經濟的穩定成長，更應加強修補失衡並強化經濟韌性。包括，加速推動傳統產業轉型，透過專項資源引導AI導入與綠色製程升級，使其由低價競爭轉向高值化與差異化發展；同時強化能源安全體系，如提升天然氣與戰略能源儲備、擴建接收與儲運設施，並加速多元綠能與儲能布局，以降低對單一進口能源與航運通道的依賴，因應潛在地緣政治風險。

在外部經貿環境上，則需努力加入CPTPP，透過雙邊協議與投資保障機制，協助產業分散市場並建立跨國供應鏈韌性，並對受關稅與成本衝擊較大的產業提供轉型支持。

與此同時，面對產業與所得分配持續集中於科技部門的趨勢，亦須透過稅制與薪資政策調整，強化中低所得族群的實質所得與社會安全網，避免K型發展進一步擴大社會落差。

整體而言，台灣當前的真正挑戰反而不在經濟成長速度，而在如何確保成長不被過度集中於單一產業。否則，今日的優勢產業，也可能成為未來風險的集中來源。

▼台灣當前的真正挑戰反而不在經濟成長速度，而在如何確保成長不被過度集中於單一產業。否則，今日的優勢產業，也可能成為未來風險的集中來源。（圖／記者高兆麟攝）

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