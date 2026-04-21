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當榮譽崩解　誰還願意守住專業？

我們想讓你知道…司法需要的，不只是一位檢察總長，而是一個能夠真正抵抗干預、重建信任的制度；教育需要的，也不只是加薪，而是讓教師能安心教學的環境。

▲。（圖／視覺中國）

▲當辦案壓力、政治干預與媒體操作交織在一起，「無罪推定」成為笑話，「偵查不公開」淪為選擇性工具，人民看到的，不再是中立客觀的司法，而是可能被操控、被帶風向的審判過程。（圖／視覺中國）

●王松／退休族

近日一場關於檢察總長提名的公聽會，再次讓人直視台灣司法體系的深層問題：為何越來越多資深檢察官選擇離開？為何一個曾經被視為菁英與正義象徵的職業，逐漸失去榮譽感？這不僅是司法體系的危機，更是一個國家價值正在流失的警訊。

當檢察官不再以職業為榮　我們該問的是「社會還剩下多少值得人堅持的價值」？

過去，檢察官代表的是公義與良知，是站在國家最前線守護法治的人。然而，現實卻令人不安。當辦案壓力、政治干預與媒體操作交織在一起，「無罪推定」成為笑話，「偵查不公開」淪為選擇性工具，人民看到的，不再是中立客觀的司法，而是可能被操控、被帶風向的審判過程。

更令人憂心的是，部分案件在偵查階段即被特定媒體大幅渲染，未審先判，輿論先行。當檢察體系與媒體之間界線模糊，甚至被戲稱為「鏡檢一體」，這不只是制度的鬆動，而是對司法信任的侵蝕。當人民開始懷疑判決是否基於證據，而非風向或立場時，司法的根基便已動搖。

在這樣的環境下，資深檢察官的出走，便不再只是薪資或職涯選擇的問題，而是一種價值的流失。當一份工作無法再帶來榮譽感與使命感，再多的熱情也終將被消磨殆盡。

然而，這樣的現象，並非只存在於司法界。

我們也看到，教師這個曾經受人敬重的職業，同樣面臨光環消退的困境。過去「師者，所以傳道、授業、解惑也」的形象，正逐漸被高漲的學生權利意識、家長投訴與輿論壓力所取代。教師在課堂上稍有不慎，便可能面臨申訴甚至輿論攻擊；教育現場也不再只是單純的教學空間，而逐漸成為充滿風險的高壓場域。

檢察官與教師，看似不同的職業，卻面臨同樣的困境：當制度無法保障專業尊嚴，當社會失去對專業的基本信任，當努力不再被肯定、反而可能被懷疑與攻擊，再崇高的職志也難以為繼。

一個社會最可怕的，不是有人犯錯，而是犯錯之後沒有人願意承認，也沒有制度能夠修正。當錯誤被合理化、被掩蓋，甚至被制度化，最終受傷的，永遠是人民。

司法需要的，不只是一位檢察總長，而是一個能夠真正抵抗干預、重建信任的制度；教育需要的，也不只是加薪，而是讓教師能安心教學的環境。

當檢察官不再以這份職業為榮，當教師不再被社會信任，我們應該問的不是「為什麼他們離開」，而是——這個社會，還剩下多少值得人堅持的價值？

▼司法需要的，不只是一位檢察總長，而是一個能夠真正抵抗干預、重建信任的制度；教育需要的，也不只是加薪，而是讓教師能安心教學的環境。（示意圖／CFP）

▲桃園市吳姓女子遭何姓養父提告虐待與侵占近千萬元存款，臨終前聲請終止收養關係，桃園地院判處吳女2年4個月有期徒刑，同意終止收養關係（示意圖／CFP）

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關鍵字: 王松 雲論 檢察總長 司法 司法信任 檢察官

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