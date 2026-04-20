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從SportX的跨界DNA　開啟臺灣運動人才優化工程

我們想讓你知道…「SportX運動人」不只是一個稱謂，它代表的是一種「帶著解決方案進場」的決心。臺灣運動界的未來，除了競技運動員，升級的關鍵，還在於能擁有多少具備跨界勇氣、能在混亂中提出更優政策與戰略的「跨界運動人」！

▲。（圖／大專體總提供）

▲時值臺灣體育運動轉型的關鍵時刻，我們需要的，除了「會運動的人」，也需要具備跨界（跨域）勇氣、能為產業痛點提出實質對策的專業人才。（示意圖／大專體總提供）

●孫秉宏／政治大學運動產業與文化學士學位學程副教授、政大雄鷹籃球隊執行長

時值臺灣體育運動轉型的關鍵時刻，我們需要的，除了「會運動的人」，也需要具備跨界（跨域）勇氣、能為產業痛點提出實質對策的專業人才。

這樣的人才或可稱為「SportX運動人」，他們具備一種獨特的跨界特質，「X」代表的就是跨界（cross-over），而且在外界對運動賽事或產業政策進行評價或批判之前，已經準備好了更佳的實質建議與優化策略。

這種「戰略先行」的思維，與矽谷傳奇教練比爾•坎貝爾（Bill Campbell）在《教練：價值兆元的管理課》（Trillion Dollar Coach）書中所強調的治理邏輯一致，應成為優化臺灣運動界的核心引擎。

跨界勇氣　打破「標籤化」的自我革命

「SportX運動人」的第一個特質，是擁有跨出舒適圈的極大勇氣。

長期以來，臺灣社會對（學生）運動員存在著根深蒂固的刻板印象，認為競技與學術分居於天秤的兩端。「SportX運動人」拒絕被標籤化，他們能在球場磨練意志與團隊精神，能在課堂鑽研商管、大數據與文化評論。

這種勇氣源於一種自覺：唯有具備跨領域的對話能力，才能在複雜的運動產業鏈中，看見別人看不見的機會。這不僅是身份轉換，更是一場關於「人才定義」的自我革命。

戰略準備　在評價之前先給出建議

坎貝爾於《教練》一書提到，優秀的領導者不只是解決問題，更是創造一個「讓問題能被系統化解決」的環境。從批判轉向提案（proposal-driven）與從做中學（learning by doing）的實踐韌性，正是「SportX運動人」與一般參與者最大的不同。

從批判轉向提案：當社會大眾聚焦於評價一場賽事的成敗或體育政策的優劣時，「SportX運動人」已憑藉著跨界知識與經驗所提供的心法（mindset）訓練，預先準備好了優化策略。他們不參與無謂的口水戰，而是帶著數據、法理與行銷邏輯，提出「如果是我，我將怎麼做」的實質建議。

從做中學的實踐韌性：透過「實踐」的磨練，「SportX運動人」更加能做到在真實產業界中「預判風險」。他們在策劃專案時，已經思考過預算分配、品牌授權與社群認同的配套措施。這種「準備好了再上場」的戰略預備，是臺灣運動界走向專業化目前相對欠缺的一環。

優化臺灣運動界的決心　全人治理的實踐

「SportX運動人」之所以能成為優化工程的引擎，如同坎貝爾在《教練》一書提到「以人為本」的哲學，亦即人才優化與文化優化。

臺灣運動界需要大量具備「運動DNA」的管理人才。「SportX運動人」除具備運動員的韌性，將更懂得以商管邏輯營運組織，才能從結構上解決過去體育組織治理僵化的問題。

「SportX運動人」還要參與從「權威服從」走向「專業協作」的運動文化工程。他們主張建立「心理安全感」的環境。在跨界理念與學習下，這群未來的運動產業領導者明白，唯有給予選手與從業人員足夠的支持與尊重，產業才能產生真正的創造力。

伯樂的新使命　為跨界人才修築跑道

《教練》一書提醒我們：「教練的卓越，來自於他所成就的人。」展望臺灣的運動發展，在此提出三項立基於「SportX運動人」特質的優化策略。

首先，建立「解決方案型」人才庫。企業與政府應優先延攬運動跨界教育下，所培育出具備跨界勇氣且能提出實質策略的「運動人」，讓他們可以進入決策層級。

其次，推動「戰略先行」的培訓體系。基層運動教育體系應提早納入管理、公共政策與邏輯辯證等跨界訓練，讓選手在面對事件評價時，也能具備提出優化建議的能力。

最後，校園品牌資產的跨域連結。讓運動產業與學術研究深度結合，將球場上的數據與市場上的動向，轉化為可實踐的產業政策。

結語　帶著策略進場的變革者

「SportX運動人」不只是一個稱謂，它代表的是一種「帶著解決方案進場」的決心。臺灣運動界的未來，除了競技運動員，升級的關鍵，還在於能擁有多少具備跨界勇氣、能在混亂中提出更優政策與戰略的「跨界運動人」！

當這群人開始用「全人發展」的眼光看待產業，臺灣運動界的優化工程才算真正動土。這不僅是政治大學等教學單位的使命，更是臺灣體育運動發展能重塑競爭力的關鍵。

讓我們不只看比賽和結果，而是一起關切如何為臺灣運動界準備更好的未來！

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼「SportX運動人」不只是一個稱謂，它代表的是一種「帶著解決方案進場」的決心。臺灣運動界的未來，除了競技運動員，升級的關鍵，還在於能擁有多少具備跨界勇氣、能在混亂中提出更優政策與戰略的「跨界運動人」。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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