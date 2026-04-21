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民進黨仍是攔路虎！　攔住惠台措施還有兩岸和平

我們想讓你知道…從目前賴清德政府的種種反應來看，這隻「攔路虎」依然橫亙在兩岸和平發展的道路上，以政治算計綁架民生福祉，將一項項善意的政策，擋在台灣民眾的門外。

▲。（圖／記者詹詠淇攝）

▲從目前賴清德政府的種種反應來看，這隻「攔路虎」依然橫亙在兩岸和平發展的道路上，以政治算計綁架民生福祉，將一項項善意的政策，擋在台灣民眾的門外。（圖／記者詹詠淇攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

「鄭習會」後，中國大陸展現促進兩岸交流的用心，提出十項惠台措施，涵蓋農漁產品輸入、觀光開放及航點恢復等範疇，為冰封已久的兩岸關係帶來一絲破冰的曙光。然而，這道曙光能否真正照亮台灣的產業與民生，關鍵卻不在北京，而在於執政的民進黨政府。

民進黨政府對十項惠台措施的反應　可謂是「條件反射」式否定

從目前賴清德政府的種種反應來看，這隻「攔路虎」依然橫亙在兩岸和平發展的道路上，以政治算計綁架民生福祉，將一項項善意的政策，擋在台灣民眾的門外。

民進黨政府對這十項惠台措施的反應，可謂是「條件反射」式的否定。其拒絕的理由，表面上看似堅持有原則，實則處處顯露其「政治掛帥」的思維慣性。

首先，民進黨當局認定，這些利多的政策必然建立在「反對台獨」與接受「九二共識」的政治基礎之上。對於將「台獨」寫入黨綱的民進黨而言，這條紅線自然是不可踰越的。他們刻意忽略了一個根本事實：正是因為不承認體現一中原則的「九二共識」，才導致兩岸官方溝通管道中斷，使得許多原本可以協商解決的問題陷入僵局。

如今，大陸單方面釋出善意，民進黨非但不思如何承接，反而以「政治前提」為藉口，將造福人民的機會一腳踢開，這無疑是將政黨意識形態凌駕於全民利益之上。

其次，民進黨將這筆對台利多的功勞，算在了國民黨主席鄭麗文率團訪陸的頭上。在「有功不能讓給對手」的狹隘政治邏輯下，加上年底即將到來的地方選舉，民進黨更不可能對大陸展現任何善意。為了延續「抗中保台」的選舉主軸，維繫其基本盤的熱情，民進黨需要一個外在的「敵人」，需要兩岸關係持續緊張。於是，大陸的任何舉措，哪怕是惠台措施，都被解讀為「統戰工具」、「經貿武器」，甚至是「介選」陰謀。

這種為了短期選舉利益而犧牲長期兩岸和平穩定的做法，是極其不負責任的。當執政黨還在忙於「鬥」，忙於將兩岸關係視為一場「零和遊戲」時，受苦的只會是想要安穩過日子的台灣老百姓。有更多交流、更多合作，總是好過兩岸持續交惡、對抗升級。

民進黨中國部將「新十條」批評為過去百條惠台政策的「回收再包裝」，並聲稱這些政策「很無感」或「口惠實不至」。這種說法不僅忽視了政策的延續性與滾動式調整，更暴露了其對民間疾苦的漠視。

▼民進黨將這筆對台利多的功勞，算在了國民黨主席鄭麗文率團訪陸的頭上。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

「老虎不除」大陸再多善意難以落地生根　兩岸關係死水繼續發臭

持平而論，過去許多惠台措施在執行面上確實遭遇困難，其中很大一部分原因正是來自民進黨政府的消極配合甚至暗中阻撓。如今，連綠營的地方民代都感受到來自基層的沉重壓力，這恰恰說明了台灣經濟成長紅利分配高度不均的殘酷現實。台灣股市屢創新高，光環多集中在科技業，但從業人數更為龐大的傳統產業、中小企業以及農漁民，卻仍在苦撐待變。

尤其值得關注的是，在民進黨相對優勢的中南部選區，都開始出現「希望和大陸經濟交流」的聲音。高雄市農會理事長蕭漢俊便一語道破農民困境：日本市場穩定但銷量有限，東南亞因氣候與農產品重疊度高且消費能力不足，市場開拓不易。失去大陸市場的台灣農產品，迄今仍無法找到完全替代的出路。當在野黨好不容易爭取到農漁產品重新輸陸的機會，民進黨政府不僅不給予肯定，反而冷嘲熱諷，甚至將其扭曲為「受敵勢力指使」。

在執政者的眼中，難道「抗中」的意識形態標籤，比農民的生計、比鮮活農產品的銷路更為重要嗎？這種「寧予外人，不予家奴」的心態，豈止是「不視民如傷」，簡直是與民為敵。

再說到觀光產業，旅行公會全聯會、商總等民間團體基於產業求生本能，呼籲兩岸恢復正常交流，卻被執政黨抹紅為「中共在背後施壓」。商總理事長許舒博的憤慨反駁——「中方是誰？這樣講真的是胡說」，正反映了產業界對這種泛政治化指控的深惡痛絕。當產業領袖必須戰戰兢兢，深怕被扣上「賣台」帽子時，這說明了台灣當前的政治環境有多麼惡劣。國民黨立委王鴻薇的痛批可謂一針見血：若陸委會、民進黨人士還有這種施壓指控，不過就是在自己人裡面找敵人，完全不管產業困境與死活。

更荒謬的是，當大陸透過空運「小兩會」致函台灣，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航時，賴清德政府卻表現得手足無措，上演了一齣「葉公好龍」的現代版。過去，民進黨政府總將兩岸交流障礙推給對岸，呼籲必須「坐下來談」。如今，大陸真的透過既有機制要求協商，陸委會先是說「將展開評估」，不到兩小時卻改口「無立即開放需求」，甚至以「缺乏回頭客」為由，建議旅客利用大城市轉機。這種前後矛盾、推三阻四的態度，徹底暴露了其「只要對抗、不要交流」的真面目。嘴上要求協商，真到了協商時刻卻驚慌拒絕，這不是「以政圍商」、用泛政治化阻礙正常經貿往來，又是什麼？

賴清德總統曾在就職演說中提及願意重啟觀光與學位生來台。如今，在野黨開了路、搭了橋，大陸也提出了具體措施，政府理應順勢展現自信與格局，積極進行技術性磋商。然而，民進黨卻反其道而行，將交流機會視為威脅，將產業訴求視為挑釁。事實證明，真正將經貿與政治掛鉤、動輒以「抗中」標籤恐嚇產業的，正是民進黨自己。

無論是從拒絕「九二共識」的頑固立場，還是從操作「抗中保台」的選舉策略來看，民進黨都已成為擋在兩岸和平與惠台措施前最大的「攔路虎」。這隻老虎不除，大陸再多的善意也難以落地生根，兩岸關係的死水也將繼續發臭。

當生存壓力讓越來越多的台灣民眾，包括綠營傳統支持者，看穿意識形態的虛火，轉而追求「生存最優解」時，民進黨若仍執迷不悟，繼續將政黨利益置於人民福祉之上，最終必將遭到民意的反噬。

年底的地方選舉與2028年的對決，將是現實主義能否戰勝意識形態的終極驗證。誰能穩定大局、讓民生樂利，誰才是最後的贏家。

賴政府，請放下那隻攔路的腳，莫再以人民為芻狗。

▼無論是從拒絕「九二共識」的頑固立場，還是從操作「抗中保台」的選舉策略來看，民進黨都已成為擋在兩岸和平與惠台措施前最大的「攔路虎」。（示意圖／記者杜冠霖攝）

▲▼。（圖／記者杜冠霖攝）

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陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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