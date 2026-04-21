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走出兒虐究責迴圈　完善幼照機制

我們想讓你知道…唯有讓制度回歸「既能支撐專業，又能回應社會期待」的穩健狀態，台灣幼教現場的信任，才有重新萌芽與累積的可能。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲日前震驚社會的剴剴案宣判，相關涉案人與社工分別面臨重判與刑責，再度挑動台灣社會對兒少保護的敏感神經。（圖／記者林敬旻攝）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

日前震驚社會的剴剴案宣判，相關涉案人與社工分別面臨重判與刑責，再度挑動台灣社會對兒少保護的敏感神經。然而，當社群輿論怒火聚焦在個別究責，甚至出征藝人，近期頻傳私立幼兒園不當對待幼童事件也殘酷示警，若無完善機制，悲劇恐難以絕跡。孩子異常反應與後續調查過程的曝光，不僅牽動家長情緒，更迫使外界必須重新檢視教育現場的保護機制是否早已失靈。

核心問題不僅個別行為失當　更在於「制度」未能即時發揮功能

從諸多幼教爭議與剴剴案的發展觀之，核心問題往往不僅在於個別行為的失當，更在於「制度」未能即時發揮承接與防漏的功能。

以幼教現場為例，監視影像保存與調閱機制各縣市規範不一，屢屢導致關鍵畫面流失；調查程序又多仰賴事後釐清，難以及早介入阻止傷害。當制度在「發現問題」與「釐清責任」兩端皆存在嚴重落差，風險便可能在體制死角中暗自累積。

再者，幼教現場長期的人力匱乏亦是系統性危機的催化劑。幼兒照顧高度仰賴穩定且專業的教職員配置，基層長期處於高壓、緊繃且流動率高的狀態，現場應對與覺察的空間勢必被大幅壓縮。對於個別不當行為固然應嚴懲不貸，倘若政府忽略制度端是否給予足夠支撐，單憑事後重罰，恐難從根本降低風險。

在連串事件衝擊下，近期輿論明顯反映出親師互信的崩解。家長傾向防衛，教師則趨於保守，教育現場出現「不求有功，但求無過」的退縮現象。然而，信任並非單靠溫情呼籲即可修復，而是必須奠基於透明且可預期的制度運作。當監督機制游移不定、爭議成本難以評估時，無論是教師或家長，選擇自保往往成為無奈卻可理解的求生反應。

因此，面對兒虐或不當管教事件，公共討論不應僅停留在情緒性的咎責或空泛的關係修補，而應直指制度設計的沉痾。教育部應建立全國一致且嚴謹明確的影像保存與調閱規範，並實質強化幼兒照顧現場的人力配置與專業分工，適度調降師生比。唯有讓問題能在早期被辨識與處理，方能有效降低事後衝突及撕裂社會的成本。

當保護與管教的界線失衡，任何單向的施壓或加強防堵，都難以回應第一線真實的複雜處境。唯有讓制度回歸「既能支撐專業，又能回應社會期待」的穩健狀態，台灣幼教現場的信任，才有重新萌芽與累積的可能。

▼教育部應建立全國一致且嚴謹明確的影像保存與調閱規範，並實質強化幼兒照顧現場的人力配置與專業分工，適度調降師生比。唯有讓問題能在早期被辨識與處理，方能有效降低事後衝突及撕裂社會的成本。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲媽媽與小孩,全職媽媽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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