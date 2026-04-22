李貞秀的「假處分」政治鬧劇　當公職權力淪為與政黨交易的籌碼

▲令人側目的是，李貞秀隨即循「王金平模式」向法院聲請定暫時狀態處分（假處分），試圖透過法律程序凍結黨籍失效，藉此保住立委席次。（圖／翻攝李貞秀YT）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

近期，民眾黨前立委李貞秀因涉及連串失言及被控以辭職換取金錢對價補償，遭民眾黨中評會以無異議票數決議開除黨籍，喪失不分區立委資格。然而，令人側目的是，李貞秀隨即循「王金平模式」向法院聲請定暫時狀態處分（假處分），試圖透過法律程序凍結黨籍失效，藉此保住立委席次。

這場鬧劇不僅是個人的官位保衛戰，更是台灣民主轉型過程中，個人利益試圖綁架政黨自治與憲政精神的最壞示範。我們必須嚴厲針砭：當一名不分區立委將選民託付的公職當成私產，甚至淪為與政黨談判的「對價」時，這已不僅是政治品格的破產，更是對民主防禦機制的公然挑戰。

憲法本質的錯置 不分區席次非「私有產權」

首先，我們必須導正一個被李貞秀刻意模糊的法律概念。在現行憲法與政黨比例代表制下，不分區立委的當選，是基於選民對「政黨」的認同，而非對「個人」的授權。換言之，該席次的政治生命歸屬於政黨與全體選民的集體意志，當事人僅是代表政黨執行意志的「代理人」。

李貞秀聲請假處分，意圖將席次「私有化」，這在本質上是對憲政精神的褻瀆。如果一名不分區立委在失去政黨信任、違反黨紀後，還能透過司法程序強占席次，那政黨票的意義何在？這種「權力我要、義務不履行」的行為，是對民主代議制最深刻的嘲諷。

辭職換錢？ 政治倫理的最後底線已然崩塌

根據媒體披露與民眾黨中評會的裁決理由，李貞秀竟將「辭任不分區立委」作為獲取特定金額補償的對價。這種「向政黨要錢才肯下台」的行徑，若是屬實，已然觸及了政治倫理的底線。

公職權力來自於人民的授與，具備神聖的公益性質，絕非可以擺在秤盤上論斤計兩的商品。當一名立法者將辭職與金錢掛鉤，這種行為邏輯與「買票賣票」何異？即便司法尚未針對其刑事責任定論，但在政治誠信的法庭上，當事人早已被社會大眾判處終身停權。

莫讓「新住民」身分成為濫訴的擋箭牌

此外，李貞秀在直播中指控黨內「妖魔化」、汙衊新住民，試圖將個人的違紀處分操作成對特定族群的打壓。這種「受害者姿態」的操作手法極其不負責任。真正的參政權保障，應是建立在尊重制度與法治的基礎之上，而非賦予個人在違紀後免於受罰的特權。

將個案的紀律處分泛政治化為族群對立，是在消費廣大新住民群體的清譽。台灣社會賦予陸配參政權，是民主包容的展現，但這份權利不應被個人用來作為對抗政黨紀律的「政治護身符」。

反思 政黨如何建立更強韌的防禦機制？

李貞秀案給予台灣各政黨一個慘痛的教訓：在海選或提名不分區人選時，除了考量族群代表性與專業背景，對於人選的「政治抗壓性」與「誠信底蘊」是否具備足夠的徵信？

目前司法體系在處理政黨內部自治案件時，雖有「王金平模式」在前，但本案與王金平案截然不同。王金平案涉及處分程序之適法性爭論，而李貞秀案則涉及具體的「言行損害黨譽」與「辭職對價要求」。司法機關在審理此類假處分時，應高度尊重政黨自治原則，切莫讓法律程序成為投機份子延宕職位、獲取私人利益的避風港。

結語 下台的智慧與民主的自省

「上台靠機會，下台靠智慧」。當一名政治人物的存在，已成為其所屬政黨與所代表族群的負擔時，最有尊嚴的做法應是躬身反省、負起責任。李貞秀選擇了一條最極端的法律對抗之路，這不僅是對司法資源的浪費，更是在全台灣民眾面前，自毀最後的一絲從政格局。

我們期許此案能成為台灣政黨政治的轉捩點。法院應以憲政高度審視此類濫訴保位之風，而選民也應從中認清：真正的權力應服務於公益，而非淪為滿足個人野心與金錢慾望的工具。當政治承諾淪為過河拆橋，這場假處分的政治鬧劇，該是收場的時候了。

▼「上台靠機會，下台靠智慧」。當一名政治人物的存在，已成為其所屬政黨與所代表族群的負擔時，最有尊嚴的做法應是躬身反省、負起責任。（圖／記者湯興漢攝）

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