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工於謀國、拙於謀身的蕭旭岑

我們想讓你知道…蕭旭岑事件提醒我們，台灣政治生態中，幕僚的貢獻從來不是制度性保障的，完全依賴人情與信任。當信任崩解，制度沒有托住他；當指控湧現，歷史功績沒有保護他。

▲。（圖／記者黃克翔攝）

▲政治學有一個概念叫「主從依存」，邏輯很簡單：幕僚的政治資本，根植於領袖的信任；信任一旦崩解，幕僚幾乎赤手空拳站在政治舞台上。（圖／記者黃克翔攝）

●杜聖聰／銘傳大學廣播電視學系主任

政治圈裡有一類人，他們不是主角，卻是歷史真正的推手。嘔心瀝血，一心只問事業成敗；疏於保全自己，在權力轉移的瞬間，成為最先被拋棄的人。蕭旭岑與馬英九的公開決裂，讓這個命題在台灣政治現場，再度鮮活上演。

主從依存的結構性脆弱

政治學有一個概念叫「主從依存」，邏輯很簡單：幕僚的政治資本，根植於領袖的信任；信任一旦崩解，幕僚幾乎赤手空拳站在政治舞台上。

這個結構有三個內建的脆弱點：

1.口頭授權留下的政治破口：長期信任關係中，幕僚依賴默契勝過文件。事情順利時是效率，事情出錯時是致命弱點。

2.角色轉換期間的身份模糊：幕僚從私人助手躍升為獨立政治行動者，兩種身份之間存在一段空白，正是外部力量介入操作的空間。

3.領袖永遠壟斷歷史敘事權：政治風波爆發，領袖永遠掌握比幕僚更大的定義權，決定「這件事怎麼被記住」。

用這三點看蕭旭岑的處境，他的困境並非個人失誤，而是結構性的悲劇。

謀國有據　不應輕易抹去

評斷蕭旭岑之前，必須具體地問：他為這段政治事業，做了什麼？

蕭旭岑是馬英九最重要的文字推手，從執政時期的政策論述到卸任後的回憶錄，幾乎是馬英九思想與歷史形象的主要建構者。擔任馬英九基金會執行長八年間，以「大九學堂」推動兩岸青年實質交流：在兩岸關係日趨對立的氛圍下，這件事的困難程度遠超外界所知。

二十年如一日，做的是別人最不願意做、也最難做的事。這，就是謀國。

▼蕭旭岑是馬英九最重要的文字推手，從執政時期的政策論述到卸任後的回憶錄，幾乎是馬英九思想與歷史形象的主要建構者。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭旭岑出席黨外在野大聯盟成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

拙於謀身　三個未竟之處

但我們也必須承認，蕭旭岑確實有幾個地方「拙」得不該：

1.升任黨職後轉身不夠乾淨：2025年底升任國民黨副主席後，仍深度介入馬辦事務，身份已變，行事模式未變，給了外部質疑的空間。

2.過度依賴默契輕忽留存：他說所有事都向馬前總統報告，這或許是真的。政治的殘酷在於，口說無憑，二十年信任在一次認知落差間瞬間歸零。

3.低估領袖晚年生態轉變：政治人物晚年，更容易受身邊最後一圈人影響。蕭旭岑或許太習慣過去的馬英九，低估了現在的馬辦生態對老長官的重新塑造。

這三點，不是替指控背書，而是說明：即便財務上清白無誤，政治判斷上仍有值得反省之處。

司法未定　道德不宜搶先

財務指控究竟是否屬實？這個問題，至今沒有答案。

馬英九揚言送司法調查，結果尚未出爐。在此之前，任何以道德定罪為前提的評論，無論倒向哪一方，都站不住腳。一個相信法治的社會，應該做到懷疑而不定罪。

有分析人士指出，馬英九此時切割蕭旭岑，背後有藍營路線之爭的影子，親中路線的拉鋸讓馬辦人事成為代理戰場。若此說屬實，蕭旭岑的遭遇就不只是個人悲劇，而是整個藍營戰略撕裂的縮影。

謀國者　也應能夠謀身

「工於謀國，拙於謀身」，類似的人在政治史上有太多案例了。他們的悲劇，不是能力不足，而是天真地相信：只要把事做好，關係就不會壞。這是一種政治浪漫主義，令人敬佩，也令人嘆息。

蕭旭岑事件提醒我們，台灣政治生態中，幕僚的貢獻從來不是制度性保障的，完全依賴人情與信任。當信任崩解，制度沒有托住他；當指控湧現，歷史功績沒有保護他。這不只是蕭旭岑一個人的問題。台灣需要的，應該是一個讓謀國者也能謀身的政治環境。

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關鍵字: 杜聖聰 雲論 馬英九 蕭旭岑 國民黨 馬辦 馬英九基金會

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