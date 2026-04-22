▲前總統馬英九與國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／記者徐文彬攝）

●徐中雄／退休人士

中國大陸體育界過去有非常特別傳統，或是比賽策略。就是「讓球」。不管球員意願、真正實力或比賽表現，為了「更重要」考量，例如球路的剋制、勝選機會甚至是輩份與資歷，你有時必須犧牲個人的渴望或求勝意志，在關鍵比賽故意輸求給規劃中的隊友。

很多時候，這種行為被解釋為所謂「大局觀」：為了大局，為了更重要或更高目標，必須犧牲小我。這原本是集體主義價值觀非常典型表現，有時也有不得已的考量。但讓球最重要本質其實是捨棄原本普世的遊戲規則，例如公平、個人榮譽、運動精神。

另外爭議是，誰有資格或判斷力決定什麼是大局，或什麼才對大局有利？因此具有實力或個人意志的選手對於讓球是十分質疑和抵觸的。

最有名例子莫過於小山智麗的故事。小山智麗原名何智麗，本是中國乒乓球隊頂尖好手之一。但1987年世錦賽期間被要求「讓球」給隊友，她拒絕服從而贏得了比賽，導致被國家隊除名。但她並不服輸，後來前往日本發展、歸化，改名「小山智麗」，代表日本出賽。並於1994年廣島亞運擊敗所有中國隊選手奪得冠軍。有趣的是，之前也有一位選手奉命讓球給她而大感不滿，那人是後來代表台灣出賽的陳靜。而最近疑似的例子是2024年陳夢拒絕讓球給孫穎莎而贏得奧運冠軍，卻遭網暴及教練團冷眼。

要求「讓球」的「大局觀」，多次被證明反而誤判了大局，更重要的是，「大局」被濫用之後，導致很多負面效應。它違背許多做人做事的基本道理、破壞遊戲規則、扭曲許多價值觀，無限制要求個人犧牲、容忍，從不關心真相與事實。

關於馬英九基金會與國民黨副主席蕭旭岑的爭議，許多藍營人士的反應讓我油然想起「讓球」的「大局觀」。

▲前總統馬英九與國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／記者湯興漢攝）

馬英九指出前執行長涉嫌違反財政紀律，本可以是一個單純問題。透過公正、有效的程序釐清有無弊端，或拿出證據判斷雙方說辭何者真實。但瀰漫媒體上的主題幾乎都是和是否違紀無關的「失智說」、「嫉妒說」、「奪權說」的影射與推測…

這些人士在大量討論中鋪陳的潛台詞，就是：「馬英九會提出這樣的指控，一定是失智了！或他忘記了曾經知曉的事！」「馬英九會這樣針對蕭，是他不滿蕭在兩岸事務上日趨重大的影響力」「呼之欲出的某人想在這件事情上打擊蕭，趁機奪取更高的權勢」…

這些議論給我的感覺是：似乎沒有人關心真相，反而有點擔心社會聚焦於真相，甚至認為此刻去查證真相，將有害於某種「大局」。

其實，要降低馬英九的指控造成的損害，最簡單的方法，不就是迅速釐清真相、找出真相嗎？但我們看到的訊息，卻只是盡量找理由去弱化馬的可信度。

也許有些人直覺認為：如果馬英九的指控是真的，那對藍營大局是不利的。所以為了大局，馬英九必須是錯誤的、失智的、不可靠的。為了大局，馬英九最好吞下這些懷疑與判定，不該為了自己的清廉形象繼續追究。這樣的氛圍對馬英九當然是不公平的。

我還關心的，是藍營如何認知「大局」？馬英九的堅持，真的只為了保護自己的清譽而已嗎？如果國民黨的「大局」，是創造有利條件，贏得下次大選。那麼透過各種具體行動，堅持原則，去爭取更多人信賴、更多選民支持，或許才是最重要的。

清廉容不得灰色的腐蝕，更要接受時間的考驗，馬英九對於清廉的執著，或許不時招來犬儒的訕笑，但是在輕鬆的訕笑聲中，人們對其的信賴也會漸漸生根發芽。

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