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如何看穿川普「語言迷霧」和「談判美學」？　從德黑蘭到台海的生意經

我們想讓你知道…在川普的世界裡，沒有永久的敵友，只有未完成的合約。當我們學會將他的攻擊性文字視為「談判桌上的開價」，就能更冷靜地看見他隱藏在喧囂背後的真實利益盤算。

▲。（圖／路透）

▲這種從「毀滅邊緣」到「大談交易」的急速反轉，並非情緒失控。對川普而言，誇張的攻擊性言論是他極限施壓的「喊價（Bargaining）」過程。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

要看穿川普的真意，最佳的入門課不是看他的白宮新聞稿，而是回顧多年來他對伊朗的政策。川普曾多次在社交媒體上對德黑蘭發出毀滅性的威脅，甚至早在 2020 年擊斃蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）時讓戰爭一觸即發；然而，他現在又轉頭卻又表示隨時準備好與伊朗領導人坐下來面對面「大談一場」。

這種從「毀滅邊緣」到「大談交易」的急速反轉，並非情緒失控。對川普而言，誇張的攻擊性言論是他極限施壓的「喊價（Bargaining）」過程。

他內心真正的核心想法是：透過創造極大的不確定性與恐懼，迫使對方回到談判桌，並簽署一份「比前任更好」的合約。當他罵得最兇時，往往是他最想做生意的時候。

主體分析　如何過濾川普的訊息？

判斷川普的真假，需要建立一套「川氏過濾器」：

（一）「多年不變的訴求」才是真話，臨時起意的話都是策略：

凡是他在 1980 年代上談話節目就抱怨過的事——如貿易逆差、盟友佔便宜——這絕對是他的核心信條，不會改變。

（二）提到具體「數字」就是籌碼，抽象的「價值」則是外衣：

當他談論民主或人權時，通常是膨風；但當他談論「關稅 %」或「軍費佔 GDP 比例」時，那是他實質關心的「成交價」。

（三）看川普的「行動的終點」而非「言論的起點」：

他在推特上開價 100 分，其實心裡只要 60 分。那多出來的 40 分就是用來被「砍價」的膨風。這也是許多人批評川普是個TACO（Trump Always Chicken Out) 的原因，認為他總是會臨陣退縮。

如何區分川普對中對台關係的真與假

最後，以目前我們最關注的「對中」和「對台」關係作為對比：

（一）對中關係：中國是「強勁對手」還是「大客戶」？

「膨風」部分： 宣稱要與中國全面脫鉤、或是對所有商品徵收毀滅性關稅。這往往是為了在下次貿易談判前營造「瘋人理論」的威懾感。

「真心話」部分： 他內心真正想要的是大規模的採購訂單（農產品、能源）以及中國對美國製造業的投資。他對習近平個人的欣賞是真的，因為他相信「強人與強人」之間才能拍板大交易。

（二）對台關係：台灣是「民主堡壘」還是「晶片提款機」？

「膨風」部分： 那些關於「保護費」的威脅，或是批評台灣搶走美國半導體工作的言論。這並非他真的要放棄台灣，而是他在扮演「嫌貨才是買貨人」的角色。

「真心話」部分： 他內心真正期待的是台灣在國防預算上的實質增加（買更多美製武器）以及台積電等企業更深度的赴美投資。對他而言，台灣的安全承諾不再是基於「價值觀」，而是基於一場「互惠的商業保險」。

結語

讀者不應被川普的激進字眼嚇到，也不應被他的讚美迷惑。他是個過動兒，需要媒體的關注，所以他有「語不驚人誓不休」的個性。在川普的世界裡，沒有永久的敵友，只有未完成的合約。當我們學會將他的攻擊性文字視為「談判桌上的開價」，就能更冷靜地看見他隱藏在喧囂背後的真實利益盤算。

▼在川普的世界裡，沒有永久的敵友，只有未完成的合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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經濟學博士、前中研院研究員。

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