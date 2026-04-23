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外強卻沒有自主權的台灣　反而變成可犧牲的籌碼

我們想讓你知道…台灣必須有自主權的，思考對自己最有利的國家發展跟戰略， 而不是依附在強權底下， 被有強者依靠的錯覺誤導，最終反而變成強權眼中可利用可犧牲的籌碼。

▲。（圖／記者徐文彬攝）

▲目前現況，台灣經濟產業軍事命脈掌握在美國人手中，但是台灣應該要為以後設想， 找出方法降低對美國的依賴，而不是像現在的民進黨政府，還想要依賴的更深，好像台灣是為美國而存在的，喪失主權國家該有的主體性。（圖／記者徐文彬攝）

●劉宗夏／政治觀察者

台灣的半導體製造能力享譽國際，整體台股市值也因為高科技產業以及AI熱潮不斷推高，媒體爭相報導，不少台灣人以此自豪，而台灣亦擁有先進的飛彈和防空系統，產業跟國防實力在世界上都不容忽視，但這是表面，而實際上，台灣卻是極度受制於美國。

台灣必須有自主權的思考有利戰略　而不是依附強權被錯覺誤導

台灣雖然擁有先進的晶片製造能力，但是沒有美國的設計軟體和部分關鍵設備，台灣晶圓廠無法運作，台灣最核心最先進的雷達系統，表面上是台美軍事情報共享，但實際上卻是由美國掌控，如果美國關掉衛星鏈路（Link-16/22）或者停止軟體授權，雷達瞬間就會變成豪華裝飾品。

目前看起來台美利益深度綁定， 不管是在經濟產業還是軍事上，雖然台灣晶片製造受制於美國，但是如果沒有台灣的配合跟支持， 美國的再工業計畫也會面臨崩潰，美國提供台灣國防一定的支援， 但是也仰賴台灣這邊提供情報蒐集。

台美理當是互相需要的盟友，但是民進黨政府顯然沒有充分利用台美之間深度互補的戰略地位，只感受到美國的壓迫性主控權，台灣不需要完全擺脫美國，但是美國如果沒有台灣的支持， 這個代價美國也無法承受。

目前現況如此，台灣經濟產業軍事命脈掌握在美國人手中，但是台灣應該要為以後設想， 找出方法降低對美國的依賴，而不是像現在的民進黨政府，還想要依賴的更深，好像台灣是為美國而存在的，喪失主權國家該有的主體性。

美國雖然不願意台灣惹麻煩，控制賴政府不能太偏「獨」，但顯然美國也不樂見兩岸真正的和解， 因為這樣就不能利用台灣的處境， 現在台灣整體的方向就是在配合美國的抗中戰略佈局，一旦兩岸關係不再緊張，美國對台軍售也沒有急迫性。

台灣擺脫美國的束縛，才能真正發揮創意了解到自己需要什麼，而不是凡事都繞著美國轉，台灣的半導體因著美國繁榮，但畢竟半導體產業的從業人員在台灣是少數，過度集中依賴並不健康，台灣必須要想辦法生出更多的自主性。

台灣當然需要不斷強化國防，但是完全沒有必要配合美國的抗中戰略，讓台灣失去自主性，台灣不該被對自身不利的錯誤戰略綁著， 兩岸衝突也不是國防唯一的答案，世界局勢千變萬化，誰知道未來會如何？何況中國大陸雖然嘴巴上不可能放棄武統，但他們那個是針對外國勢力想要介入，對台動武對他們來說絕對是下下策！

台灣必須有自主權的，思考對自己最有利的國家發展跟戰略， 而不是依附在強權底下， 被有強者依靠的錯覺誤導，最終反而變成強權眼中可利用可犧牲的籌碼，台灣必須勇敢跨出這一步，讓中華民國伸出自己的翅膀，在不被限制的天空中飛翔！

▼台灣必須有自主權的，思考對自己最有利的國家發展跟戰略， 而不是依附在強權底下， 被有強者依靠的錯覺誤導，台灣必須勇敢跨出這一步，讓中華民國伸出自己的翅膀，在不被限制的天空中飛翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶大會，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

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