賴總統外交出訪受挫的政治解讀　鄭麗文恐成民進黨「最佳助選員」

▲賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼前夕，驚傳臨時取消，總統府秘書長潘孟安在記者會表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。（圖／記者呂佳賢攝）

●陳淞山／專欄作家

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼前夕，驚傳臨時取消，總統府秘書長潘孟安在記者會表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出訪史瓦帝「雙慶」國家慶典活動。潘祕書長同時也譴責中共打壓，並強調中共粗暴打壓的行為，證明「中國的善意是假的，威脅是真的。」

鄭麗文砲口向內忘了中華民國存在的事實 對國民黨是相當不利的政治衝擊

國民黨中央也立即發聲明撇清這與「鄭習會」無關，並呼籲中國大陸，克制、減少打壓，給中華民國政府外交空間。當然，從鄭習會與總統外交出訪宣布的時間順序來看，的確是無關連的兩個事件，但對於中共當局而言，誠如中國大陸外交部發布的「答記者問」，世界上早已不存在中華民國總統，「一個中國原則」是人心所向，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。

換句話說，不管才剛開完所謂的鄭習會，大陸也提出了十項惠台措施「大禮包」，對於國家主權的維護與兩岸統一的主張就是不能有所動搖，國民黨鄭麗文黨主席的訪中「和平之旅」任何自我認知的善意行為，也能棄之如敝屣吧！

難怪國民黨中央要趕緊發聲明撇清與鄭習會無關，畢竟，中國大陸任何打壓台灣的外交空間行為，絕對是傷害台灣人民情感的事，因為又發生剛在鄭習會後不久，這對國民黨的政治形象與好感度絕對是嚴重的影響，尤其是年底九合一選舉正在逼近，中共當局此番對台國際外交發展空間的打壓行徑，無疑是在打臉鄭麗文黨主席與國民黨，應該會對其選情產生重大的政治衝擊！

事實上，這次中共當局的出手對付賴總統出訪非洲友邦，從與大陸友好且經濟關係密切的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國的飛航許可下功夫，的確是比較高明的政治操作與精準打擊，這對台灣的外交與國安系統而言應該是始料未及的出擊，未來應該要如何因應這種「元首外交」的政治作為？應該要有更加嚴謹的政治判斷、沙盤推演與可能的對應方案！

其實，這應該也是當年美國眾議院議長裴洛西訪台事件，所引發出來的中國大陸如何打壓或阻礙台灣外交發展空間的新模式與新策略，台灣方面理應早加防範。

畢竟，當年的裴洛西訪台專機，在中國大陸除了全程監控其飛航行程外，也幾乎全程公開給大陸人民觀看，當時他們人民不分男女老幼熱血沸騰、群情激憤，甚至很多人更在網路上大喊「把飛機打下來」或「賭飛機不敢落地台灣」等刺激言論，台灣一般百姓雖然普遍不知情，但我們的政府相關單位一定有所掌握與了解，對於賴總統的出訪行程規劃更應該有多套劇本來加以準備因應吧！

當然，倘若從選戰的政治角度來看，中共打壓台灣的國際外交發展空間與元首外交的出訪行程，就如同中共的軍機艦繞台、圍台一樣，台灣人民勢必會有更加「反中」、「抗中」的政治情緒，民進黨也一定會趁機大打「抗中保台」的操作策略來面對選戰，尤其是可以藉此來諷刺鄭習會與十項惠台措施的「無用論」，讓國民黨難以招架，甚至就連向來力主「藍白合」的民眾黨都立即發聲明譴責中國不要再打壓台灣的外交空間，以免遭到政治的波及。

儘管鄭麗文黨主席還在國民黨中常會反控全世界都不支持台獨、抗中只會害台，把責任推到賴總統與民進黨政府身上來轉移焦點，甚至還「鄭重請教民進黨，中華民國憲法難道不是一中憲法嗎？」非洲國家堅守一個中國政策有錯嗎？此從中國大陸外交部上述的「答記者問」內容「世界上已不存在中華民國總統」的回應可知，中華民國總統倘若都沒有了，鄭麗文口中的中華民國憲法難道還存在嗎？

更不要說中華民國到底還存不存在？為什麼鄭麗文還能如此昧於事實，甚至不敢批判大陸外交部的說法而自取其辱呢？

總之，台灣的國安與外交系統沒有做好該有的元首外交因應與防範作為，的確該被質疑批評，但做為國民黨主席的鄭麗文卻是砲口向內轉移焦點，意圖推諉卸責，讓中華民國好像真的消失了一樣，這是只會搞內部鬥爭的政治操作技倆，忘了我們自己中華民國存在的事實，這對國民黨的年底地方選舉其實是相當不利的政治影響與衝擊，是鄭麗文嚴重的政治誤判，將會導致國民黨內部的政治整合與「中華民國派」的廣大支持群眾造成「情何以堪」的政治傷害，恐怕就真的如外界所言，就會成為民進黨可能打贏選戰的「最佳助選員」了！

▼鄭麗文嚴重的政治誤判，將會導致國民黨內部的政治整合與「中華民國派」的廣大支持群眾造成「情何以堪」的政治傷害，恐怕就真的如外界所言，就會成為民進黨可能打贏選戰的「最佳助選員」了。（圖／記者林敬旻攝）

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