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剴剴案之後「當第一線承受極限」　國家保護體系的考驗才正開始

我們想讓你知道…當制度承受壓力時，回應方式將直接影響未來的走向。若能藉此機會進行結構性的改善，將有助於重建社會信任，也能讓保護體系更具韌性，承擔起應有的功能。

▲。（圖／記者黃宥寧攝）

▲剴剴遭保母虐死的事件，引發社會高度關注，也讓人重新檢視兒少保護體系的運作情形。（圖／記者黃宥寧攝）

●陳擷安／科技集團法務

剴剴遭保母虐死的事件，引發社會高度關注，也讓人重新檢視兒少保護體系的運作情形。令人意外的是，事件之後最強烈的反應來自第一線社工。多名社工走上街頭，表達長期累積的不滿，甚至批評主管機關回應過於消極。對此，衛福部長石崇良公開表示，政府會成為社工的後盾。這樣的表態具有安撫意味，但從法律與制度角度觀察，社會更關心的是，這份承諾能否轉化為具體改變。

剴剴案帶來的衝擊仍在延續　制度回應將直接影響未來走向

在法律概念上，國家對人民負有保護責任，特別是對兒童這類無法自我防衛的群體。這種責任可以從中華民國憲法所保障的生存權延伸理解。國家除了避免侵害人民權利，還需要透過制度設計降低風險，讓危害發生的機率降到最低。兒少保護制度正是在這樣的法律基礎下建立，包括保母管理、社工訪視以及通報機制等，目的在於形成多層次的安全網。

剴剴案讓人看見，這張安全網在實際運作時出現了缺口。制度本身雖然存在，但在關鍵時刻未能發揮作用。這類情況在法律上會引發一個重要問題，也就是責任是否僅限於個別行為人。若制度設計存在長期缺失，例如人力不足、訪視頻率不合理或通報資訊無法有效整合，那麼問題就會從個案層次延伸到制度層次。

以行政法的觀點來看，主管機關如衛生福利部對制度運作負有監督與維持功能。當制度因為資源不足或執行不力而失去效能時，法律上可能會討論是否構成行政怠惰。

進一步而言，若這種失靈導致具體損害，依照國家賠償法的規定，國家在特定條件下可能需要承擔責任。實務上雖然不容易認定，但當問題具有持續性與普遍性時，制度責任的討論就難以迴避。

此次社工的集體行動，也可以從另一個法律面向理解。社工承擔高度專業責任，需要在有限時間內評估家庭風險並做出判斷。然而，當案件量長期過高，工作壓力持續累積，專業判斷自然會受到影響。這並非個人能力問題，而是制度條件所造成的結果。

依照勞動基準法的基本精神，勞動者應享有合理工時與適當工作環境。若工作負荷超出合理範圍，長期下來將影響身心狀態，也會連帶影響工作品質。在兒少保護領域，這種影響的結果往往直接關係到個案安全，因此問題的嚴重性遠高於一般職場。

當制度一方面要求社工承擔高度責任，另一方面卻未提供足夠支持，就會形成明顯落差。這種落差累積到一定程度，容易轉化為風險，最終反映在制度運作的穩定性上。社工此次站出來發聲，可以視為一種警訊，提醒整體體系已經接近負荷極限。

回到政策回應，石崇良所提出的支持立場，關鍵仍在於後續措施是否具體落實。例如增加人力配置、降低個案負擔、強化保母資格審查、提升跨機關通報效率等，這些都是直接影響制度運作的核心因素。只有透過這類具體作法，才能讓保護機制重新運作順暢。

從長遠來看，剴剴案帶來的意義在於促使社會重新檢視兒少保護制度的整體架構。制度設計需要兼顧預防功能與執行可行性，也需要讓第一線人員有足夠資源完成任務。若制度長期處於高壓運作狀態，即使再完善的規範，也難以發揮實質效果。

法律制度的價值，在於讓風險被提前看見並妥善處理。當悲劇已經發生，後續的檢討與修正就顯得格外重要。社工的抗議行動，讓制度問題浮上檯面，也提供改革的契機。未來是否能夠真正降低風險，取決於政策是否持續推動，以及制度是否願意進行調整。

剴剴案帶來的衝擊仍在延續，社會的關注也尚未消退。當制度承受壓力時，回應方式將直接影響未來的走向。若能藉此機會進行結構性的改善，將有助於重建社會信任，也能讓保護體系更具韌性，承擔起應有的功能。

▼當制度一方面要求社工承擔高度責任，另一方面卻未提供足夠支持，就會形成明顯落差。這種落差累積到一定程度，容易轉化為風險，最終反映在制度運作的穩定性上。社工此次站出來發聲，提醒整體體系已經接近負荷極限。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者邱俊吉攝）

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