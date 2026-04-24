中國打壓賴總統出訪非洲友邦　結果可能反噬自己

▲索馬利蘭日前透過社群平台發文，歡迎總統賴清德造訪非洲。（圖／索馬利蘭社群平台X）

●賴怡忠／遠景基金會執行長

賴總統受友邦史瓦帝尼國王之邀，預計在四月二十二日訪問史國，但在出發前十四小時臨時喊卡。是因為賴總統專機飛航路線必經的飛航情報區中，模里西斯、塞席爾、馬達加斯加三國拒絕讓賴總統專機飛越他們的飛航情報區，導致專機無法抵達史瓦帝尼而必須放棄此次行程。

時值鄭習會，中國號稱對台灣大放十項惠台措施之後，部分國人以為中國開始會改變對台作為，以懷柔手段爭取台灣民心之際，這個赤裸裸的封殺行為，立即將上述期待硬生生打消。中國就是要消滅台灣的國際生存空間，要在國際滅絕台灣的存在，無意與台灣共存。這個體認於此打壓事件中再度被確認。

但細看這整起事件的發展，固然賴總統因此無法出訪令人遺憾，但這個過程顯示的不是中國力大無窮，更像是中國黔驢技窮。不僅中國企圖利用鄭習會在國際與對台灣內部經營的形象因此被打消大半，中國使用的手段也會引起其他國家的警覺與反應。這個表面上羞辱台灣的得分，之後很可能會在其他層面給中國帶來反噬。

非洲十一國四十餘名政要表達歡迎賴總統訪問非洲

賴總統原先訪問史瓦帝尼，被定為就任後首次的非洲之行。對於這個首次「前進非洲」之旅，外交部也是卯足了勁，不僅史瓦帝尼本身的歡迎，還有超過十一個國家，四十多位非洲政要表達對賴總統訪問非洲的歡迎。索馬利蘭外交部也以官方在社群媒體發文，表達對賴總統訪問非洲的歡迎之意。而這包括十一國在內的四十多位非洲政要中，有來自東非洲的肯亞，甚至現在與台灣正發生代表處爭議的南非在內。當然西非洲的象牙海岸、以及非洲重要大國的奈及利亞等政要表示歡迎台灣。

因此這次中國的打壓，除了有意藉由斷絕台灣與史瓦帝尼互動，希望逼使史瓦帝尼轉投中國外，也是不願看到賴總統訪非之行，之後會出現向其他非洲國家關係擴散的效果。

一些對中國口惠實不至，或是說一百分但是做不到十分的搞法，感到十分厭煩的國家來說，是很想要知道台灣「榮邦計畫」是什麼碗糕的。而賴總統此次去參加史瓦帝尼國王的壽辰暨加冕「雙慶典」，會有不少來自其他非洲國家的領袖也參加。屆時就會見到由賴總統親身引介的台灣「榮邦計畫」，以及台灣是如何具體協助史國，包括提升公衛環境、協助興辦公共建設與培育人才等的具體成果。中國氣急敗壞要全力阻止賴總統訪問史瓦帝尼，更大的理由就是擔心其非洲布局可能會因此出現鬆動。

中國不再能夠利誘 而須直接使用蠻力

中國對台灣總統專機搞飛機，這次不是第一次。事實上在2007年一月，當時陳水扁總統專機結束尼加拉瓜的訪問，要過境美國時，被墨西哥拒絕飛越其飛航情報區，搞到陳總統專機要向外繞一圈到公海再回向美國，為此航程多了三個小時。

但是之後類似情形沒有再發生，包括蔡總統2016年六月的「英翔專案」，是飛越古巴飛航情報區抵達當時還是邦交國的巴拿馬。而當時墨西哥會配合中國，以拒絕陳總統飛越其飛航情報區讓台灣難堪，主要還是透過利誘。

但這次中國卻不是利誘塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國拒絕其飛航情報區讓賴總統專機飛越，而是以撤銷債務豁免、停止金融融資、以及威脅會有進一步經濟制裁的威脅手段，要求這三個國家要這麼做。

這一方面顯示中國在自身經濟荷包已經大幅縮水下，不再有多餘銀彈可供揮霍，利誘不再有力，為此必須改以經濟威脅。而一次對付三個國家，更顯示這並不是這三個國家的自主作為，而就是中國的直接要求。更特別的是，這是在這三個國家已經核發飛航許可後硬生生撤回，中國斧鑿痕跡更是斑斑可見。

中國在賴總統出訪前一天，與塞席爾簽署一筆一億人民幣的捐贈補助協議，可說在某種程度是對塞席爾不讓賴總統專機飛越其飛航情報區的獎賞，但真正的殺手鐧還是撤銷債務豁免，這導致塞席爾改變原先同意賴總統專機飛越的決定。

至於模里西斯來說，中國對模里西斯的直接投資存量約為3.57億美元，但因為模里西斯的公共負債達到82.4%GDP，因此中國是透過控制金融融資管道，導致模里西斯擔心沒有融資付其負債與利息，因此才撤銷原先對賴總統專機飛越其飛航情報區的許可。

馬達加斯加則是高度倚賴中國「全球發展倡議」下的金融支持，因此主要是中國祭出停止金融融資與可能會有進一步經濟制裁，導致馬達加斯加做出不同意賴總統專機飛越其飛航情報區的決定。

值得注意的是，在2024年中非合作論壇中，雖然中國提出所謂三千六百億人民幣的資金支持（2100億信貸額度、800億各類援助計畫，700億企業對非洲的投資），以及對三十三個國家產品免關稅待遇，但並沒有大規模債務減免承諾，而是透過對個別國家，以特定方式（如延期還款等）來處理。

相當於持續在非洲國家頭上懸著一把金融利刃，隨時可能會拿來使用。這次中國就是對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這三國祭出撤銷債務減免與融資撤資等可看見手段，以及威脅會有進一步經濟制裁等，導致這三國就範。

中國打壓賴總統出訪 也將鄭習會成果打回原形

鄭習會在四月中熱鬧展開，之後中國還祭出所謂的十大惠台措施，但台灣除了商業總會聯合旅遊、旅館、糕餅、食品、青果、蔬果、遊覽車等協會出面響應外，包括工總、工商協進會等反應冷淡。

因此中國的對台軟調操作已經效果大打折扣了，但在這個基礎上，又發生直接空中圍堵台灣總統訪問友邦的情事。除了民進黨嚴厲抨擊外，民眾黨也出聲譴責，連與習近平見面的國民黨也對此表示遺憾。立法院外交委員會也通過譴責決議。兩年來台灣爭論不休的立法院，這次出現很少數的共識（不反對）的舉措。習近平苦心透過鄭習會經營的成果立即被打回票。

更重要的是，在鄭麗文主席訪中期間，部分偏藍學者一直強調習近平有意透過與鄭麗文見面釋放對台灣新政策訊息，加上從今年以來中國軍機擾台數量出現較2024、2025顯著下降的趨勢，因此主張習近平有意在對台政策改弦更張，想以軟調作為積極促進融台。

但這個在空中攔堵賴總統出訪的操作，立即讓這個解讀失去說服力。如果中國真有意藉由鄭習會釋出新訊息，或是想以此培植親中政治勢力在台灣的吸引力，其效果都因這個對出訪的封殺而消失殆盡。

將飛航情報區武器化創下危險先例 結果會反噬中國

由於這次出現三國集體「空中封殺」賴總統專機之舉，因此不可能是這三國自己的主張，而是中國對其施壓的效果。將飛航情報區武器化，作為封殺其他國家國籍飛機的操作，可說是中國特色的搞法（雖然在2007年也這樣對墨西哥操作過一次）。

但根據「國際民航組織」（ICAO）規範與芝加哥公約，飛航情報區包含領空與公海，國家對通過領空有拒絕權，但涵蓋非領空而是屬於公海的飛航情報區部分，該國對這個區域只有管理服務之責任，不具有管轄權力。

這次這三個國家拒絕賴總統飛越其飛航情報區超越其領空，還包括大片公海區域，拒絕服務之舉是前所未有（當年墨西哥是不放領空，但容許公海飛越）。為國際民航操作設下極危險的前例。因為如果可以隨意拒絕服務台灣的飛機，明天如果史瓦帝尼國王要來台灣，會不會其搭乘的飛機也因類似理由而被拒絕飛越飛航情報區呢？

更有甚者，今天可以拒絕台灣飛機飛越（拒絕服務）其飛航情報區，明天也可能因其他理由而拒絕其他國家飛機類似服務。一個本應以服務為宗旨，確保空中安全為目的的飛航情報區（責任服務）之設置，反而變成類似領土主權的區域，視國際民航安全要求如無物。這個後果是極為嚴重的。

由於這是中國操作所致，因此我們有理由相信，當中國會壓迫其他國家關閉其服務性質的飛航情報區時，中國自己一定會武器化其飛航情報區，這包括香港飛航情報區、以及在東海、黃海與南海其可能會涵蓋的飛航服務區域。更何況會飛越中國領空的飛機。

對這種可能發展，除了須聯合友盟在「國際民航組織」對此有所著墨，並提出相應處理對策外，也須盤點台灣國籍航空的各型航班，特別是飛經中國飛航情報區（但不著陸中國者）的航班，也都有潛在風險。都需要準備，

▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。(AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

將經濟援助武器化以打擊非洲國家 有可能引發反彈

中國這次的操作是同時有兩個武器化：飛航情報區武器化與經濟援助武器化。中國將經濟武器化雖然歷史較久，也看過其對不管是菲律賓（香蕉銷中）、日本（稀土出口）、立陶宛（抵制任何有立陶宛成分產品輸中）等，但這次中國是以威脅斷絕金融融資、撤銷債務豁免，以及展開經濟制裁等組合拳一起。與過去針對單一產品或使用單一手段的模式不太一樣。

特別是非洲國家高度擔心其對中國欠債問題，在2024中非合作論壇中，中國迴避可能豁免非洲國家的欠債問題（許多也是其對非洲搞債務外交的結果），讓不少非洲國家懷疑中國有意懸著金融利刃以在未來要脅非洲，而這次的操作就直接印證了非洲國家心中的疑慮。

特別是欠中國債務的非洲國家其前十名依次為安哥拉、衣索比亞、埃及、尚比亞、奈及利亞、剛果民主共和國、南非、蘇丹、象牙海岸（塞席爾、模里西斯與馬達加斯加的債務規模未列在前十名，但因為這三國本身經濟體量不大，因此即便債務沒那麼多，但國家本身依舊無法負擔）。

因此問題是，如果塞席爾等三國扛不住壓力而就範，這些欠債更高的非洲國家屆時面對中國壓力時，會有承受力嗎？（有趣的是，在公開歡迎賴總統訪問的非洲友人中，就有來自南非、奈及利亞、象牙海岸等國的政要在內，顯示對中國可能利用債務對其施壓的警覺）

這個問題的嚴重性在於，今天中國以台灣為由向這些國家施壓，明天就會以其他理由要這些國家同樣就範，這有可能會發生在美中競爭或是其他議題上。而且往往其呈現方式會不顧該國觀感，硬要這些國家吃下違反國際慣例的可能後果，例如這次這三國如何違反國際民航組織規範與芝加哥公約，以及之前喀麥隆如何以技術性手段杯葛去參加世界貿易組織會議的台灣與會代表等。

而且中國這次不再是利誘，而是赤裸裸威脅壓迫非洲國家破壞既定的國際規則。非洲聯盟如果無法有所反應，不僅顯示非洲就是中國殖民地，也告訴個別非洲國家，將來出現中國對你的壓迫，不要期望非洲國家會團結起來敬告中國停止作為，非盟的不出聲，也會使其在非洲國家中，以及在全世界，失去任何可信度。

中國這次大費周章，冒著加深非洲國家疑慮的風險，也是有意警告其他國家，例如在拉美有意與台復交的宏都拉斯，以及其他想增進與台灣關係的國家等。但是這次用力過大，反而導致自身變成需要被警戒的對象。

至於非洲國家會怎麼反應這件事我們無法預料，但中國這麼赤裸裸的威脅，肯定會加強部分非洲社會內部對中國債務外交的批評與警惕，把過去只是擔心債務外交因此希望要分散風險的理解，變成這個風險已經是威脅，會導致對其主權侵害的認知。

▼中國這次的操作是同時有兩個武器化：飛航情報區武器化與經濟援助武器化。（圖／達志影像／美聯社）

印度會如何看待中國對塞席爾、模里西斯的具體壓迫 將會很有趣

此外，不管是塞席爾還是模里西斯，都是「環印度洋聯盟」（IORA）的成員，與印度更是有極密切關係。印度不僅是環印度洋聯盟的關鍵領導國，更是塞席爾、模里西斯的安全提供者與經濟支援者。

印度在這兩國都有部署「沿海監視雷達系統」（CSR），並將其納入印度的海事情報網。模里西斯的國家安全顧問與海軍首長也是長期由印度官員擔任。印度在2026年2月對塞席爾宣布提供1.75億美金的特別經濟方案，對模里西斯的信貸額度則車過五億美金。模里西斯國民更是有近七成是印度裔，塞席爾的經濟也多為當地印度裔人士所掌握。這都顯示印度對這兩國的影響力。

因此當中國透過經濟脅迫讓這兩國一改國際慣例拒絕賴總統專機的飛越要求後，與中國在印度洋呈現直接競爭關係的印度會怎麼看中國對這兩國的影響力呢？畢竟今天是對付台灣，但明天有可能中國通過類似手段阻撓印度，畢竟中國與印度是呈現競爭關係的。

因此印度看到模里西斯與塞席爾的作為，一方面會警覺中國在印度洋影響力的擴張狀況，同時也會擔憂中國影響力正朝著破壞對印度有利的現狀，而非不挑戰印度所主導現狀的方向。總之，中國此舉會引發印度的戰略警覺是很確定的，問題是印度會採取什麼方式對應。

中國這次擋得住「但下次就很難說」 任何發展都有可能

中國這次成功雖然擋下賴總統出訪史瓦帝尼，但表面上的風光之後可能帶來的後座力應該不會太小。不管這是在直接打臉史瓦帝尼（賴總統是應史瓦帝尼國王的邀請訪問該國），或是對非洲國家赤裸裸的威脅而導致未來的可能反彈，或是讓印度提高中國從東非對印度洋是力的侵蝕等，中國這個空中圍堵操作，也使其苦心積慮的鄭習會效果折損大半，強化民眾更了解中國無意與台灣共存的態度。總體而言，中國此舉很可能是得不償失的。

賴總統因此被迫將出訪喊卡，但沒有說日後不會過去。因此之後有可能會演變成中國要去面對的新議題，使得總統訪問史瓦帝尼一事變成新的兩岸戰場（台灣有必須完成總統訪問史國的要求，而中國則出現絕不容許過關進入史國的壓力，否則視同對非洲的外交挫敗與威信下滑）。

而台灣在這個過程中所得到的經驗，不僅體會到對美歐等友盟的經營都不能偏廢，也發現有新合作與國際結盟的可能性。而在此事件後，更有可能會使非洲在繼拉美之後，出現拓展新關係的機會。塞翁失馬，焉知非福，任何發展未來都有可能發生！

▼台灣在這個過程中所得到的經驗，不僅體會到對美歐等友盟的經營都不能偏廢，也發現有新合作與國際結盟的可能性。而在此事件後，更有可能會使非洲在繼拉美之後，出現拓展新關係的機會。（圖／總統府提供）



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