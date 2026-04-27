烏克蘭戰場上　台灣可以學到的反制無人機經驗

▲長達三年的無人機消耗戰，讓烏克蘭積累了一套全球獨一無二的反制經驗，而這套經驗，如今反過來成為美軍必須主動求取的戰術資產。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

烏克蘭戰場的代價，讓美軍學到了課堂上永遠學不到的東西。長達三年的無人機消耗戰，讓烏克蘭積累了一套全球獨一無二的反制經驗，而這套經驗，如今反過來成為美軍必須主動求取的戰術資產。過去烏克蘭姿態較低，持續向歐美尋求軍事援助，但當美軍面對伊朗及其代理人的廉價無人機攻勢時，角色悄然翻轉，烏克蘭已從受援國變成了戰術輸出國。

台灣任何政黨不應該阻止無人機生產量的預算

美軍在中東戰場遭遇的核心困境，是一場嚴重失衡的成本算術。伊朗製「見證者-136」自殺式無人機造價僅2,000至2萬美元，外界戲稱為「空中摩托車」，但美軍過去卻動用單枚48.5萬美元的AIM-9X飛彈，甚至210萬美元的愛國者飛彈來攔截。

這種以高價換廉價的消耗模式，本質上是用昂貴的軍事預算在填補對手的戰術破口，讓美軍陷入一種「放血」陷阱，打得越多，戰略虧損越深。

面對這個困境，美軍選擇以速度打破慣性，組建了試驗性部隊「蠍子特遣隊」（Task Force Scorpion）。這支部隊僅用7個月便完成組建並投入實戰，徹底打破了美軍傳統武器開發動輒數十年的官僚慣例。特遣隊的核心邏輯，是尋找「廉價高效」的方式摧毀敵方無人機，把戰場變成新型電子戰與定向能武器的試驗場，而不再堅持以精密飛彈應對廉價飛行物。

蠍子特遣隊所採用的反制手段，展現出完整的成本壓縮思維。在電子戰層面，可在3至5公里外切斷無人機的衛星導航鏈路，使其失去方向感，這項操作的成本幾乎為零。雷射武器方面，單次發射成本僅相當於一杯拿鐵咖啡，3至5秒即可燒穿無人機外殼。高能微波系統則如同一把電磁掃帚，能在一秒鐘內清空整片空域的電子設備，專門應對蜂群式飽和攻擊。此外，單枚不到3萬美元的APKWS雷射導引火箭彈被改裝為防空攔截彈，實現了與對手「一換一」的成本對等，徹底扭轉了此前嚴重不對稱的交換比。

蠍子特遣隊的王牌，是自主研發的LUCAS低成本無人機系統。這款無人機的設計靈感直接來自對手，通過逆向工程降低造價，單架僅需3.5萬美元。LUCAS具備自主協調功能，不再依賴昂貴的衛星通訊鏈路，能像狼群一樣相互溝通與自動尋標，並可從皮卡車或軍艦甲板彈射起飛，實現大規模快速部署，用以摧毀對手的雷達陣地與防空系統。這標誌著美軍已主動下場，開始以「蜂群戰術」對「蜂群戰術」，將戰爭形態重新定義為工業產能與成本控制的對決。

對台灣而言，這場美軍的戰術革命所傳遞的訊號極為清晰。未來的戰爭，比拚的不再只是武器的精密程度，而是誰能以更低的成本製造出更大量、更難攔截的威脅。

台灣的地理縱深有限，面對潛在的飽和式攻擊，若繼續仰賴高單價武器構成防衛骨幹，同樣將陷入「放血」困境。台灣應積極與烏克蘭展開戰術交流，吸收三年實戰中形成的反無人機操作邏輯，同時借鑑蠍子特遣隊的整體框架，將電子干擾、廉價攔截彈與低成本無人機群整合為一套有機的防衛體系。

未來的戰爭型態是有很大的改變，如何能夠發展自己的無人機生產能量，才能夠在利用合乎成本的方式來反制無人機。台灣的任何政黨不應該用什麼理由來阻止台灣發展無人機生產量的預算。

更關鍵的是，台灣應藉助既有的半導體與精密製造產業鏈，推動武器的「快消品化」，讓大量生產廉價無人機成為可持續的戰略選項，而不是停留在少量高價精品武器的舊思維之中。烏克蘭的經驗已經證明，戰場上的學習速度本身，就是一種不對稱優勢。

▼未來的戰爭型態是有很大的改變，如何能夠發展自己的無人機生產能量，才能夠在利用合乎成本的方式來反制無人機。台灣的任何政黨不應該用什麼理由來阻止台灣發展無人機生產量的預算。（圖／軍聞社）

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